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بايدن يعلن إطلاق شراكة اقتصادية جديدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
بايدن يعلن إطلاق شراكة اقتصادية جديدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، إطلاق مبادرة اقتصادية إقليمية جديدة للإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ. 23.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-23T09:21+0000
2022-05-23T09:21+0000
العالم
جو بايدن
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طوكيو - سبوتنيك. وأكد الرئيس الأميركي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا: "نحن نطلق هذه المبادرة، التي تهدف إلى العمل مع شركائنا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ لضمان القدرة التنافسية في القرن الحادي والعشرين".هذا وتعتبر واشنطن المبادرة الاقتصادية الإقليمية الجديدة، للإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ اتفاقا اقتصاديًا جديدًا للقرن الحادي والعشرين، ونموذجا لحل المشاكل الحديثة: من وضع قواعد الاقتصاد الرقمي إلى ضمان سلاسل التوريد المستدامة.ويُطلق على المبادرة الأميركية الجديدة محاولة لاستبدال الشراكة عبر المحيط الهادئ الحالية، التي انسحبت منها أميركا في عهد الرئيس دونالد ترامب، وفي ظل الإدارة الأميركية الجديدة، جددت اليابان جهودها لإعادة أميركا إلى الشراكة عبر المحيط الهادئ، ولكن فيما يتعلق بإنشاء هيكل جديد، أعلنت بالفعل عن نيتها للعمل عن كثب "مع الولايات المتحدة لإنشاء "نظام اقتصادي ملائم للمنطقة تشمل أميركا". وكان بايدن توجه أمس الأحد، إلى اليابان، في إطار جولته الآسيوية، التي تهدف إلى تعزيز الدور الرائد للولايات المتحدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
https://arabic.sputniknews.com/20220522/الولايات-المتحدة-تستبعد-تايوان-من-المبادرة-الاقتصادية-لمنطقة-المحيطين-الهندي-والهادئ--1062541255.html
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العالم, جو بايدن

بايدن يعلن إطلاق شراكة اقتصادية جديدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

09:21 GMT 23.05.2022
© AFP 2022 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDSالرئيس الأمريكي جو بايدن
الرئيس الأمريكي جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2022
© AFP 2022 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
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أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، إطلاق مبادرة اقتصادية إقليمية جديدة للإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ.
طوكيو - سبوتنيك. وأكد الرئيس الأميركي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا: "نحن نطلق هذه المبادرة، التي تهدف إلى العمل مع شركائنا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ لضمان القدرة التنافسية في القرن الحادي والعشرين".

هذا وتعتبر واشنطن المبادرة الاقتصادية الإقليمية الجديدة، للإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ اتفاقا اقتصاديًا جديدًا للقرن الحادي والعشرين، ونموذجا لحل المشاكل الحديثة: من وضع قواعد الاقتصاد الرقمي إلى ضمان سلاسل التوريد المستدامة.
تايوان - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2022
الولايات المتحدة تستبعد تايوان من المبادرة الاقتصادية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ
أمس, 09:41 GMT
ويُطلق على المبادرة الأميركية الجديدة محاولة لاستبدال الشراكة عبر المحيط الهادئ الحالية، التي انسحبت منها أميركا في عهد الرئيس دونالد ترامب، وفي ظل الإدارة الأميركية الجديدة، جددت اليابان جهودها لإعادة أميركا إلى الشراكة عبر المحيط الهادئ، ولكن فيما يتعلق بإنشاء هيكل جديد، أعلنت بالفعل عن نيتها للعمل عن كثب "مع الولايات المتحدة لإنشاء "نظام اقتصادي ملائم للمنطقة تشمل أميركا".
وكان بايدن توجه أمس الأحد، إلى اليابان، في إطار جولته الآسيوية، التي تهدف إلى تعزيز الدور الرائد للولايات المتحدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
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