https://arabic.sputniknews.com/20220523/بايدن-يعلن-استعداد-بلاده-لحماية-تايوان-في-حال-الهجوم-الصيني-1062572352.html
بايدن يعلن استعداد بلاده لحماية تايوان في حال الهجوم الصيني
بايدن يعلن استعداد بلاده لحماية تايوان في حال الهجوم الصيني
أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، صباح اليوم الإثنين، استعداد بلاده للمشاركة العسكرية لحماية تايوان في حال الهجوم الصيني. 23.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-23T06:19+0000
2022-05-23T06:19+0000
2022-05-23T06:35+0000
العالم
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وجاءت تصريحات بايدن خلال مؤتمره الصحفي مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا قال خلاله: "نواصل التزامنا بدعم السلام والأمن في مضيق تايوان، ونعتزم فعل ما يلزم لمنع تغيير حالة الوضع الراهن من جانب واحد".وتعليقا على سؤال الصحفيين حول استعداد الولايات المتحدة للتدخل عسكريا لحماية تايوان في حالة الهجوم الصيني أجاب بايدن قائلا: " نعم سنقوم بحماية الحلفاء". وتقول الصين أن تايوان مقاطعة صينية وتعهدت باستعادتها بالقوة إذا لزم الأمر، وتتهم حكومتها المنتخبة ديمقراطيا بأنها انفصالية، فيما تقول حكومة تايوان إنها دولة ذات سيادة بالفعل ولا حاجة لإعلان الاستقلال.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
بايدن يعلن استعداد بلاده لحماية تايوان في حال الهجوم الصيني
06:19 GMT 23.05.2022 (تم التحديث: 06:35 GMT 23.05.2022) تابعنا عبر
أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، صباح اليوم الإثنين، استعداد بلاده للمشاركة العسكرية لحماية تايوان في حال الهجوم الصيني.
وجاءت تصريحات بايدن خلال مؤتمره الصحفي مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا قال خلاله: "نواصل التزامنا بدعم السلام والأمن في مضيق تايوان، ونعتزم فعل ما يلزم لمنع تغيير حالة الوضع الراهن من جانب واحد".
وتعليقا على سؤال الصحفيين حول استعداد الولايات المتحدة للتدخل عسكريا لحماية تايوان في حالة الهجوم الصيني أجاب بايدن قائلا: " نعم سنقوم بحماية الحلفاء".
وتقول الصين أن تايوان مقاطعة صينية
وتعهدت باستعادتها بالقوة إذا لزم الأمر، وتتهم حكومتها المنتخبة ديمقراطيا بأنها انفصالية، فيما تقول حكومة تايوان إنها دولة ذات سيادة بالفعل ولا حاجة لإعلان الاستقلال.