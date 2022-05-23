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https://arabic.sputniknews.com/20220523/بحر-آزوف-يغير-أصحابه-1062572257.html
بحر آزوف يغير أصحابه
بحر آزوف يغير أصحابه
أعلن ممثل إقليم القرم لدى الرئاسة الروسية عن تغيير وضع بحر آزوف. 23.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-23T06:18+0000
2022-05-23T06:18+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وتغير وضع بحر آزوف بعد تحرير مدينة ماريوبول من القوات التابعة للسلطة الأوكرانية، في سياق العملية العسكرية الخاصة الروسية الهادفة إلى توفير الحماية للسكان في جنوب شرق أوكرانيا من هجمات تشنها قوات نظام الحكم الأوكراني منذ عام 2014. وقال غيورغي مرادوف، ممثل إقليم القرم المجاور لجنوب أوكرانيا لدى الرئاسة الروسية، لـ"سبوتنيك":وكان بحر آزوف يعتبر من قبل بحرا داخليا لروسيا وأوكرانيا. وأشار مرادوف إلى أنه بعد تحرير مقاطعة خيرسون وجنوب مقاطعة زابوروجيه وجنوب جمهورية دونيتسك الشعبية لا يعود الوصول إلى هذا البحر متاحا للسلطات الأوكرانية.
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روسيا

بحر آزوف يغير أصحابه

06:18 GMT 23.05.2022
© Sputnik . РИА Новости / الذهاب إلى بنك الصوربحر آزوف
بحر آزوف - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2022
© Sputnik . РИА Новости
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أعلن ممثل إقليم القرم لدى الرئاسة الروسية عن تغيير وضع بحر آزوف.
وتغير وضع بحر آزوف بعد تحرير مدينة ماريوبول من القوات التابعة للسلطة الأوكرانية، في سياق العملية العسكرية الخاصة الروسية الهادفة إلى توفير الحماية للسكان في جنوب شرق أوكرانيا من هجمات تشنها قوات نظام الحكم الأوكراني منذ عام 2014. وقال غيورغي مرادوف، ممثل إقليم القرم المجاور لجنوب أوكرانيا لدى الرئاسة الروسية، لـ"سبوتنيك":
مكّنت العملية الخاصة الروسية قوات جمهورية دونيتسك الشعبية من الوصول إلى ماريوبول وتحرير جنوب الجمهورية من القوميين المتطرفين الأوكرانيين. وبالتالي فإن بحر آزوف هو الآن موضع الاستغلال المشترك بين روسيا وجمهورية دونيتسك الشعبية.
وكان بحر آزوف يعتبر من قبل بحرا داخليا لروسيا وأوكرانيا. وأشار مرادوف إلى أنه بعد تحرير مقاطعة خيرسون وجنوب مقاطعة زابوروجيه وجنوب جمهورية دونيتسك الشعبية لا يعود الوصول إلى هذا البحر متاحا للسلطات الأوكرانية.
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