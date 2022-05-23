https://arabic.sputniknews.com/20220523/برأيك-هل-تستعد-الولايات-المتحدة-لعالم-متعدد-الأقطاب؟-1062613843.html
برأيك هل تستعد الولايات المتحدة لعالم متعدد الأقطاب؟
برأيك هل تستعد الولايات المتحدة لعالم متعدد الأقطاب؟
23.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-23T10:44+0000
2022-05-23T10:44+0000
2022-05-23T11:01+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
استطلاعات الرأي
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الولايات المتحدة الأمريكية
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الأخبار
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, استطلاعات الرأي, опросы
برأيك هل تستعد الولايات المتحدة لعالم متعدد الأقطاب؟
10:44 GMT 23.05.2022 (تم التحديث: 11:01 GMT 23.05.2022)
© Sputnik . Vladimir Trefilovعلم روسيا و الولايات المتحدة
© Sputnik . Vladimir Trefilov