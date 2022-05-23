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https://arabic.sputniknews.com/20220523/بوريل--الاتحاد-الأوروبي-يحتاج-إلى-جيش-حديث-1062617608.html
بوريل: الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى "جيش حديث"
بوريل: الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى "جيش حديث"
قال رئيس الدبلوماسية الأوروبية، جوزيب بوريل، إن الوضع الأمني ​​الحالي في أوروبا على خلفية العملية الروسية العسكرية الخاصة في أوكرانيا يشير إلى الحاجة لإنشاء... 23.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-23T12:09+0000
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وكتب بوريل في مقالته:وأشار إلى أن القدرة العسكرية للاتحاد الأوروبي لا تواجه التحديات التي تواجهها، ويجب على التحالف تخصيص المزيد من الأموال لميزانية الدفاع.
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بوريل: الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى "جيش حديث"

12:09 GMT 23.05.2022
© Sputnikبوريل: الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى "جيش حديث"
بوريل: الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى جيش حديث - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2022
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قال رئيس الدبلوماسية الأوروبية، جوزيب بوريل، إن الوضع الأمني ​​الحالي في أوروبا على خلفية العملية الروسية العسكرية الخاصة في أوكرانيا يشير إلى الحاجة لإنشاء قوات مسلحة أوروبية مشتركة.
وكتب بوريل في مقالته:
يشير الوضع الأمني ​​الجديد إلى أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يتحمل المزيد من المسؤولية عن أمنه. ولهذا، نحتاج إلى قوات مسلحة أوروبية موحدة حديثة.
وأشار إلى أن القدرة العسكرية للاتحاد الأوروبي لا تواجه التحديات التي تواجهها، ويجب على التحالف تخصيص المزيد من الأموال لميزانية الدفاع.
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