https://arabic.sputniknews.com/20220523/بوشيلين-لا-يستبعد--محاكمة-الجنود-الأوكرانيين-والمرتزقة-الأجانب-الذين-كانو-متحصنين-في-آزوفستال-1062616196.html
بوشيلين لا يستبعد محاكمة الجنود الأوكرانيين والمرتزقة الأجانب الذين كانو متحصنين في "آزوفستال"
بوشيلين لا يستبعد محاكمة الجنود الأوكرانيين والمرتزقة الأجانب الذين كانو متحصنين في "آزوفستال"
قال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين على الهواء من قناة "روسيا 24" التلفزيونية، إن سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية تعد وثائق للمحكمة بشأن جنود القوات... 23.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-23T11:57+0000
2022-05-23T11:57+0000
2022-05-23T11:57+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/16/1058984521_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a2792d3c93e8d950ea41fc8e55e5a6f4.jpg
وأضاف: "أما بالنسبة للسجناء، فإن العمل بهذا الخصوص يجري من قبل الإدارات ذات الصلة. أما بالنسبة للمرتزقة الأجانب، فسيتم نشر المعلومات لاحقا. وبالنسبة لمصيرهم في المستقبل، فكل شيء واضح تماما: فهم محتجزون الآن على أراضي جمهورية دونيتسك الديمقراطية، ومن المقرر عقد محكمة دولية في المستقبل، ويجري إعداد الوثائق ذات الصلة، ويجري تحديد النظام الأساسي للمحكمة".لم يستبعد بوشيلين أنه يمكن عقد محاكم وسيطة "على سبيل المثال المحاكم التي أقيمت بعد الحرب الوطنية العظمى (الحرب العالمية الثانية)."بدوره، قال نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو للصحفيين، "إن مثل هذه المحكمة بشأن السجناء ربما تكون ضرورية".في 20 مايو، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير كامل أراضي مصنع ماريوبول للتعدين "آزوفستال".
https://arabic.sputniknews.com/20220411/بوشيلين-سنقوم-بتكثيف-العمليات-العسكرية-لتحرير-ما-تبقى-من-أراضي-دونيتسك-الشعبية-1061066752.html
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روسيا
بوشيلين لا يستبعد محاكمة الجنود الأوكرانيين والمرتزقة الأجانب الذين كانو متحصنين في "آزوفستال"
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قال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين على الهواء من قناة "روسيا 24" التلفزيونية، إن سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية تعد وثائق للمحكمة بشأن جنود القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب الذين استسلموا في آزوفستال.
وأضاف: "أما بالنسبة للسجناء، فإن العمل بهذا الخصوص يجري من قبل الإدارات ذات الصلة. أما بالنسبة للمرتزقة الأجانب، فسيتم نشر المعلومات لاحقا. وبالنسبة لمصيرهم في المستقبل، فكل شيء واضح تماما: فهم محتجزون الآن على أراضي جمهورية دونيتسك الديمقراطية، ومن المقرر عقد محكمة دولية في المستقبل، ويجري إعداد الوثائق ذات الصلة، ويجري تحديد النظام الأساسي للمحكمة".
لم يستبعد بوشيلين أنه يمكن عقد محاكم وسيطة "على سبيل المثال المحاكم التي أقيمت بعد الحرب الوطنية العظمى (الحرب العالمية الثانية)."
بدوره، قال نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو للصحفيين، "إن مثل هذه المحكمة بشأن السجناء ربما تكون ضرورية".
في 20 مايو، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير كامل أراضي مصنع ماريوبول للتعدين "آزوفستال".