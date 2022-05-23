https://arabic.sputniknews.com/20220523/تايوان-تعتزم-تعزيز-التعاون-الأمني-مع-الولايات-المتحدة-واليابان-1062612662.html

تايوان تعتزم تعزيز التعاون الأمني مع الولايات المتحدة واليابان

تايوان تعتزم تعزيز التعاون الأمني مع الولايات المتحدة واليابان

أعربت تايوان، اليوم الاثنين، عن امتنانها للرئيس الأميركي جو بايدن على دعمه للعاصمة تايبيه، وسط التوترات المستمرة مع بكين، مشيرة إلى أنها ستواصل تعزيز التعاون... 23.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-23T10:01+0000

2022-05-23T10:01+0000

2022-05-23T10:01+0000

العالم

الصين

أخبار تايوان

جو بايدن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104018/39/1040183997_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_9a3b431951f5d8649389e579f602589c.jpg

موسكو - سبوتنيك. وقالت الخارجية التايوانية في بيان، نشر على موقعها الإلكتروني: "ترحب وزارة الخارجية وتشكر الرئيس بايدن وحكومة الولايات المتحدة على إعادة تأكيد التزامهما بالعهد الذي قطعته لتايوان. إن التحدي الذي تشكله (البر الرئيسي) الصين للأمن في مضيق تايوان تسبب بالفعل في قلق بالغ للمجتمع الدولي".وشدد البيان على أن تايوان ستواصل "تعزيز قدراتها الدفاعية وتعميق التعاون مع الولايات المتحدة واليابان ودول أخرى ذات التفكير المماثل لحماية أمن مضيق تايوان والنظام العالمي القائم على القواعد بشكل مشترك"، مشيرة إلى أن تايبيه ما زالت مصممة على الدفاع بقوة عن حرية وديمقراطية وأمن تايوان .وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن بوقت سابق من اليوم الاثنين، عقب مباحثات في طوكيو مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، أن واشنطن مستعدة للتدخل عسكريا لحماية تايوان "في حالة الغزو". من ناحيته، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين، أن تايوان تعد جزءا لا يتجزأ من جمهورية الصين الشعبية، مشيرا إلى أن بلاده ستتخذ "تدابير حازمة لحماية سيادتها ومصالحها الأمنية". وكانت العلاقات الرسمية بين الحكومة المركزية لجمهورية الصين الشعبية وجزيرة تايوان انقطعت في عام 1949، بعد أن انتقلت قوات الكومنتانغ بقيادة تشيانغ كاي شيك، التي هُزمت في الحرب الأهلية مع الحزب الشيوعي الصيني، إلى تايوان.

https://arabic.sputniknews.com/20220523/بكين-تدعو-واشنطن-لتوخي-الحذر-أثناء-الحديث-عن-تايوان-1062578520.html

الصين

أخبار تايوان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم, الصين, أخبار تايوان, جو بايدن