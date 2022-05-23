https://arabic.sputniknews.com/20220523/تحديد-مجال-أخطر-تبعية-أوروبية-لروسيا-1062571981.html
تحديد مجال أخطر تبعية أوروبية لروسيا
تحديد مجال أخطر تبعية أوروبية لروسيا
أشار خبير ألماني إلى اعتماد الاتحاد الأوروبي على مصادر الطاقة في روسيا . 23.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-23T05:22+0000
2022-05-23T05:22+0000
2022-05-23T05:22+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
اقتصاد
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أشار خبير ألماني إلى اعتماد الاتحاد الأوروبي على مصادر الطاقة في روسيا .ويُعتقد أن الاتحاد الأوروبي يعتمد أولاً على الغاز الطبيعي الروسي في مجال الطاقة. ولكن الخبير فولكر كفاشنينغ من معهد برلين للتقنية والاقتصاد كشف عن مجال سقط فيه الاتحاد الأوروبي في أخطر تبعية لروسيا.وأوضح الخبير في الحديث لقناة "إن تي في"، في الإشارة إلى خطط الاتحاد الأوروبي للتخلي عن مصادر الطاقة الروسية، أن الاتحاد الأوروبي يعتمد على روسيا في مجال الطاقة النووية أكثر من اعتمادها على الغاز الطبيعي الروسي، إذ تستورد أوروبا حوالي 40 في المائة من احتياجاتها من اليورانيوم المخصب اللازم لعمل محطات إنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة النووية من روسيا وكازاخستان.وبالإضافة إلى اليورانيوم يعتمد الكثير من بلدان أوروبا الوسطى والشرقية على التكنولوجيا النووية الروسية.ولذلك فإن حظر استيراد اليورانيوم من روسيا وحظر الاستعانة بروسيا لتقديم الخدمات الفنية اللازمة للمحطات الكهرونووية قد تترتب عليه عواقب هدّامة بالنسبة للغرب.وذكرت القناة أن المسؤولين في قطاع الطاقة بالولايات المتحدة الأمريكية توجهوا إلى حكومة الولايات المتحدة بطلب عدم حظر استيراد اليورانيوم الروسي.واتجهت حكومات الدول الغربية إلى حظر أو تقييد التعامل مع روسيا في المجال الاقتصادي، بعدما بدأت روسيا عمليتها الخاصة بأوكرانيا لتوفير الحماية للسكان في منطقة دونباس من هجمات تشنها قوات نظام الحكم الأوكراني منذ عام 2014.
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد
أشار خبير ألماني إلى اعتماد الاتحاد الأوروبي على مصادر الطاقة في روسيا .
ويُعتقد أن الاتحاد الأوروبي يعتمد أولاً على الغاز الطبيعي الروسي في مجال الطاقة. ولكن الخبير فولكر كفاشنينغ من معهد برلين للتقنية والاقتصاد كشف عن مجال سقط فيه الاتحاد الأوروبي في أخطر تبعية لروسيا.
وأوضح
الخبير في الحديث لقناة "إن تي في"، في الإشارة إلى خطط الاتحاد الأوروبي للتخلي عن مصادر الطاقة الروسية، أن الاتحاد الأوروبي يعتمد على روسيا في مجال الطاقة النووية أكثر من اعتمادها على الغاز الطبيعي الروسي، إذ تستورد أوروبا حوالي 40 في المائة من احتياجاتها من اليورانيوم المخصب اللازم لعمل محطات إنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة النووية من روسيا وكازاخستان.
وبالإضافة إلى اليورانيوم يعتمد الكثير من بلدان أوروبا الوسطى والشرقية على التكنولوجيا النووية الروسية.
ولذلك فإن حظر استيراد اليورانيوم من روسيا وحظر الاستعانة بروسيا لتقديم الخدمات الفنية اللازمة للمحطات الكهرونووية قد تترتب عليه عواقب هدّامة بالنسبة للغرب.
وذكرت القناة أن المسؤولين في قطاع الطاقة بالولايات المتحدة الأمريكية توجهوا إلى حكومة الولايات المتحدة بطلب عدم حظر استيراد اليورانيوم الروسي.
واتجهت حكومات الدول الغربية إلى حظر أو تقييد التعامل مع روسيا في المجال الاقتصادي، بعدما بدأت روسيا عمليتها الخاصة بأوكرانيا لتوفير الحماية للسكان في منطقة دونباس من هجمات تشنها قوات نظام الحكم الأوكراني منذ عام 2014.