https://arabic.sputniknews.com/20220523/تسريح-ضابط-إسرائيلي-قتل-بالخطأ-إثنين-من-زملائه-1062574271.html
تسريح ضابط إسرائيلي قتل بالخطأ إثنين من زملائه
تسريح ضابط إسرائيلي قتل بالخطأ إثنين من زملائه
قالت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الإثنين، إنه تم تسريح الضابط الذي أردى إثنين من زملائه بعدما أطلق النار عليهما بالخطأ مطلع العام الجاري، وذلك بعد انتقادات... 23.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-23T07:23+0000
2022-05-23T07:23+0000
2022-05-23T07:23+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن الملازم "ن" الملازم قائد الفريق الذي قتل بطريق الخطأ عنصرين من وحدة "إيجوز" (وحدة استطلاع استخبارية خاصة تابعة للواء جولاني)، قرر إنهاء خدمته في الجيش، وذلك على خلفية حالته النفسية والتحقيق الجنائي الجاري ضده.وكانت أسرتا الملازم أوفيك أهارون والرائد إيتمار الحرار اللذين قتلا بنيران الملازم "ن"، قد انتقدتا بشدة عدم طرد الجيش الإسرائيلي للأخير والاكتفاء بنقله في موقع بقيادة الجبهة الداخلية شمالي البلاد.وفي 13 يناير/كانون الثاني الماضي، قتل الضابطان بنيران زميلهما عن طريق الخطأ، خلال إجرائهما جولة ليلية على خلفية سرقة معدات من وحدتهم، في تدريب بالقرب من قاعدة النبي موسى بين القدس والبحر الميت.
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MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
تسريح ضابط إسرائيلي قتل بالخطأ إثنين من زملائه
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قالت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الإثنين، إنه تم تسريح الضابط الذي أردى إثنين من زملائه بعدما أطلق النار عليهما بالخطأ مطلع العام الجاري، وذلك بعد انتقادات شديدة بشأن استمراره في الخدمة العسكرية.
وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت
" العبرية، أن الملازم "ن" الملازم قائد الفريق الذي قتل بطريق الخطأ عنصرين من وحدة "إيجوز" (وحدة استطلاع استخبارية خاصة تابعة للواء جولاني)، قرر إنهاء خدمته في الجيش، وذلك على خلفية حالته النفسية والتحقيق الجنائي الجاري ضده.
وكانت أسرتا الملازم أوفيك أهارون والرائد إيتمار الحرار اللذين قتلا بنيران الملازم "ن"، قد انتقدتا بشدة عدم طرد الجيش الإسرائيلي للأخير والاكتفاء بنقله في موقع بقيادة الجبهة الداخلية شمالي البلاد.
وفي 13 يناير/كانون الثاني الماضي، قتل الضابطان بنيران زميلهما
عن طريق الخطأ، خلال إجرائهما جولة ليلية على خلفية سرقة معدات من وحدتهم، في تدريب بالقرب من قاعدة النبي موسى بين القدس والبحر الميت.