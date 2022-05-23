https://arabic.sputniknews.com/20220523/تونس-تحبط-11-محاولة-هجرة-غير-شرعية-وضبط-146-مهاجرا-1062573715.html

تونس تحبط 11 محاولة هجرة غير شرعية وضبط 146 مهاجرا

تونس تحبط 11 محاولة هجرة غير شرعية وضبط 146 مهاجرا

أعلنت السلطات التونسية إحباط 11 محاولة هجرة غير شرعية وضبط 146 مهاجرا غير شرعي. 23.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-23T07:06+0000

2022-05-23T07:06+0000

2022-05-23T07:06+0000

أخبار تونس اليوم

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جاء هذا في تصريحات للناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني، العميد حسام الدين الجبابلي، بحسب موقع قناة "نسمة".وقال الجبابلي إن الوحدات البرية والبحرية بالمنطقة البحرية للحرس الوطني بقرقنة، معززة بالوحدة البحرية الثالثة المتنقلة (الطوافة نسر 03)، تمكنت يوم السبت الماضي من إحباط 8 عمليات هجرة غير نظامية وضبط 94 مجتازا (بينهم شخص مطلوب في قضايا حق عام وآخر عنصر تكفيري مصنف خطير).وأوضح أنه تم حجز مبلغا من العملة التونسية تقدر بـ 11000 دينارا ومبلغ من العملة الأجنبية يقدر بنحو 150 يورو، ومركب بحري ومحركين بحريين.وبين أنه باستشارة النيابة العمومية فقد اذنت باتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.وفي سواحل سوسة والمنستير، تمكن الحرس البحري من إحباط محاولات اجتياز غير شرعية للحدود البحرية، وضبط 26 مهاجرا تونسيا و26 مهاجرا من جنسيات أفريقية مختلفة.

https://arabic.sputniknews.com/20220521/أكثر-من-100-دولة-توافق-على-إعلان-من-أجل-ضمان-عمليات-هجرة-آمنة-ومنظمة-1062493546.html

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