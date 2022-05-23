https://arabic.sputniknews.com/20220523/جونسون-يعد-برفع-حجم-المساعدات-لأوكرانيا-1062571414.html
جونسون يعد برفع حجم المساعدات لأوكرانيا
جونسون يعد برفع حجم المساعدات لأوكرانيا
بحث رئيس الوزراء بوريس جونسون، مع فلاديمير زيلينسكي، المساعدة بقضية تصدير الحبوب، ودعم أوكرانيا. 23.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-23T02:51+0000
2022-05-23T02:51+0000
2022-05-23T02:51+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
بوريس جونسون
أخبار أوكرانيا
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وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان، اليوم الاثنين، "إن رئيس الوزراء عازم على مضاعفة الجهود لتقديم المساعدات الغذائية والإنسانية الحيوية لأوكرانيا.. وضمان قدرتها على التصدير إلى بقية أنحاء العالم".وأشار البيان إلى أن بريطانيا، ستساعد أوكرانيا في قضية تصدير الحبوب.وفي وقت سابق أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن "روسيا لا تتدخل في تصدير الحبوب الأوكرانية. مشيرة إلى أن "المشاكل اللوجيستية نشأت بسبب خطأ كييف".وقالت، "الحديث عن منع روسيا لتصدير الحبوب الأوكرانية في موانئ البحر الأسود والعجز الناتج في سوق الحبوب ليس سوى تكهنات".وأشار الكرملين في وقت سابق، إلى أنه "قبل فتح الموانئ الأوكرانية، بما في ذلك لتصدير الحبوب، يجب تطهيرها من الألغام، لأن الخطر على الشحن لا يزال قائما".هذا وأكد متحدث باسم رئيس الحكومة البريطانية، في وقت سابق، أن جونسون "أكد أن بريطانيا ستواصل تقديم مساعدات عسكرية إضافية لمنح الأوكرانيين العتاد الذي يحتاجون إليه للدفاع عن أنفسهم".يتزامن هذا مع مواصلة القوات الروسية ووحدات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة.
https://arabic.sputniknews.com/20220522/منظمة-الأمن-الجماعي-تؤكد-جاهزيتها-للرد-على-تهديدات-الناتو-المحتملة-1062569415.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
بوريس جونسون, أخبار أوكرانيا
جونسون يعد برفع حجم المساعدات لأوكرانيا
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بحث رئيس الوزراء بوريس جونسون، مع فلاديمير زيلينسكي، المساعدة بقضية تصدير الحبوب، ودعم أوكرانيا.
وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان، اليوم الاثنين، "إن رئيس الوزراء عازم على مضاعفة الجهود لتقديم المساعدات الغذائية والإنسانية
الحيوية لأوكرانيا.. وضمان قدرتها على التصدير إلى بقية أنحاء العالم".
وأكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بأنه ملتزم أكثر من أي وقت مضى بدعم أوكرانيا.
وأشار البيان إلى أن بريطانيا، ستساعد أوكرانيا في قضية تصدير الحبوب.
وفي وقت سابق أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن "روسيا لا تتدخل في تصدير الحبوب الأوكرانية. مشيرة إلى أن "المشاكل اللوجيستية نشأت بسبب خطأ كييف".
وقالت، "الحديث عن منع روسيا لتصدير الحبوب الأوكرانية في موانئ البحر الأسود والعجز الناتج في سوق الحبوب ليس سوى تكهنات".
وأشار الكرملين في وقت سابق، إلى أنه "قبل فتح الموانئ الأوكرانية، بما في ذلك لتصدير الحبوب، يجب تطهيرها من الألغام، لأن الخطر على الشحن لا يزال قائما".
هذا وأكد متحدث باسم رئيس الحكومة البريطانية، في وقت سابق، أن جونسون "أكد أن بريطانيا ستواصل تقديم مساعدات عسكرية إضافية لمنح الأوكرانيين العتاد الذي يحتاجون إليه للدفاع عن أنفسهم".
يتزامن هذا مع مواصلة القوات الروسية ووحدات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة.