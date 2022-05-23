https://arabic.sputniknews.com/20220523/جونسون-يعد-برفع-حجم-المساعدات-لأوكرانيا-1062571414.html

جونسون يعد برفع حجم المساعدات لأوكرانيا

جونسون يعد برفع حجم المساعدات لأوكرانيا

بحث رئيس الوزراء بوريس جونسون، مع فلاديمير زيلينسكي، المساعدة بقضية تصدير الحبوب، ودعم أوكرانيا. 23.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-23T02:51+0000

2022-05-23T02:51+0000

2022-05-23T02:51+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

بوريس جونسون

أخبار أوكرانيا

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وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان، اليوم الاثنين، "إن رئيس الوزراء عازم على مضاعفة الجهود لتقديم المساعدات الغذائية والإنسانية الحيوية لأوكرانيا.. وضمان قدرتها على التصدير إلى بقية أنحاء العالم".وأشار البيان إلى أن بريطانيا، ستساعد أوكرانيا في قضية تصدير الحبوب.وفي وقت سابق أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن "روسيا لا تتدخل في تصدير الحبوب الأوكرانية. مشيرة إلى أن "المشاكل اللوجيستية نشأت بسبب خطأ كييف".وقالت، "الحديث عن منع روسيا لتصدير الحبوب الأوكرانية في موانئ البحر الأسود والعجز الناتج في سوق الحبوب ليس سوى تكهنات".وأشار الكرملين في وقت سابق، إلى أنه "قبل فتح الموانئ الأوكرانية، بما في ذلك لتصدير الحبوب، يجب تطهيرها من الألغام، لأن الخطر على الشحن لا يزال قائما".هذا وأكد متحدث باسم رئيس الحكومة البريطانية، في وقت سابق، أن جونسون "أكد أن بريطانيا ستواصل تقديم مساعدات عسكرية إضافية لمنح الأوكرانيين العتاد الذي يحتاجون إليه للدفاع عن أنفسهم".يتزامن هذا مع مواصلة القوات الروسية ووحدات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة.

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بوريس جونسون, أخبار أوكرانيا