https://arabic.sputniknews.com/20220523/جوني-ديب-يدلي-بشهادته-مرة-أخرى-في-الأسبوع-الأخير-من-المحاكمة-1062615361.html

جوني ديب يدلي بشهادته مرة أخرى في الأسبوع الأخير من المحاكمة

جوني ديب يدلي بشهادته مرة أخرى في الأسبوع الأخير من المحاكمة

أفادت مصادر إعلامية أنه من المقرر أن يدلي الممثل الأمريكي جوني ديب بشهادته مرة أخرى، في الأسبوع الأخير لدعوى التشهير ضد زوجته السابقة آمبر هيرد. 23.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-23T11:12+0000

2022-05-23T11:12+0000

2022-05-23T11:12+0000

العالم

جوني ديب

آمبر هيرد

طلاق

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وبحسب "ديلي ميل"، مع دخول المحاكمة أسبوعها السابع والأخير، من المتوقع أن يتم استدعاء نجم "قراصنة الكاريبي"، الذي اعتلى المنصة منذ أسبوعين، مرة أخرى للخضوع لاستجواب كشاهد نقض من قبل فريق محامي هيرد. فما لم يعرف اليوم الذي سيدلي فيه ديب، 58 عاما، بشهادته حيث أشارت بعض التقارير إلى أنه قد يكون اليوم الإثنين.وكانت هيرد، 36 عاما، قد تم استجوابها الأسبوع الماضي، من قبل محامية ديب المثيرة للجدل كاميل فاسكي، حيث أعطت القاضي بيني أزكاريت، التي تترأس قضية مقاطعة فيرفاكس الدرامية في فيرجينيا، كل من ديب وهيرد ما مجموعه 61 ساعة و 15 دقيقة لعرض قضاياهم.ومن المتوقع أن يكون ديب هو الشاهد الثالث الذي سيتحدث اليوم، بعد خبير تشريح وخبير في العنف المنزل "IPV"، خلال الأسبوع الأخير من المحاكمة، التي بدأت في 11 أبريل/نيسان.وسيتم الاستماع إلى المرافعات الختامية للمحاكمة يوم الجمعة القادم، بعد سبعة أسابيع من مزاعم تعاطي المخدرات والعنف المنزلي والاعتداء الجنسي والتهديدات بالقتل.واعتبر فريق هيرد أن الخطوة لاستدعاء ديب مرة أخرى إلى المنصة خطوة شجاعة من قبلهم، حيث ظهر خلال شهادته الأخيرة "محبوبا وذا مصداقية"، في إعلانه أنه لم يكن يسيء معاملة هيرد أبدا أثناء علاقتهما.وقالت المحامية المدنية كاثرين ليزاردو: "هناك خطر من أنه سيحصل على مزيد من الوقت ليكون محبوبا على المنصة، في حين أن الوقت قد حان بالفعل لآمبر هيرد لعرض قضيتها"، مشيرة إلى أن ديب كان يتمتع "بشخصية فريدة للغاية"، وبدا أصيلا ومبتسما في كثير من الأحيان، مما قد يجعله محبوبا أمام هيئة المحلفين.وبدأ هذا النزاع عندما رفع ديب دعوى قضائية ضد هيرد بتهمة التشهير، وطالب بتعويض قدره 50 مليون دولار من زوجته السابقة بعد أن كتبت مقالاً في صحيفة "ووشينغ بوست" زعمت فيه أنها وصفت نفسها بأنها "شخصية عامة تمثل العنف المنزلي".ويقول محامو ديب إن المقال تعرض للتشهير به على الرغم من أنه لم يذكر اسمه مطلقًا، لأنه صوره زورا على أنه معتدي منزلي ما كلفه خستئر فادحة على المستوى الشخصي وعلى المستوى المهني أيضا، بما في ذلك امتياز فيلم "قراصنة الكاريبي".واستدعى فريق هيرد مجموعة من العشاق والأصدقاء والشهود السابقين للإدلاء بشهادتهم على طبيعة ديب المزعومة باعتباره شخصا غيورا ومُسيئا ومخمورا، حيث زعموا أن ديب لا يمكنه إلقاء اللوم على أحد إلا نفسه فيما يخص تأزم مسيرته المهنية في هوليوود.

https://arabic.sputniknews.com/20220420/جوني-ديب--لم-يسبق-لي-أن-ضربت-أي-امرأة-في-حياتي-وهدفي-هو-الحقيقة-1061390828.html

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العالم, جوني ديب, آمبر هيرد, طلاق