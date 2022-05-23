خيرسون بعدسة مصورين أجانب

© AP Photo
امرأة مع طفلها تسير من أمام جندي روسي عند جسر على البحر الأسود في خيرسون، منطقة خيرسون، جنوب أوكرانيا، 20 مايو 2022 تخضع منطقة خيرسون لسيطرة القوات الروسية منذ الأيام الأولى من العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس. عمل عسكري روسي في أوكرانيا
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© AP Photo
امرأة مع طفلها تسير من أمام جندي روسي عند جسر على البحر الأسود في خيرسون، منطقة خيرسون، جنوب أوكرانيا، 20 مايو 2022 تخضع منطقة خيرسون لسيطرة القوات الروسية منذ الأيام الأولى من العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس. عمل عسكري روسي في أوكرانيا
© AFP 2022 / Olga Maltsevaتُظهر هذه الصورة التي التقطت في 20 مايو 2022 حافلة عمومية تحمل أحد رموز العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس - الحرف "Z"; تسير عبر منطقة خيرسون، في أوكرانيا.
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© AFP 2022 / Olga Maltseva
تُظهر هذه الصورة التي التقطت في 20 مايو 2022 حافلة عمومية تحمل أحد رموز العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس - الحرف "Z"; تسير عبر منطقة خيرسون، في أوكرانيا.
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورالصحفيون الأجانب في محطة "كاخوفسكايا" لتوليد الطاقة الكهرومائية، الواقعة على بعد 5 كم من مدينة نوفايا كاخوفكا، منطقة خيرسون، في أوكرانيا 20 مايو 2022
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© Sputnik/
الصحفيون الأجانب في محطة "كاخوفسكايا" لتوليد الطاقة الكهرومائية، الواقعة على بعد 5 كم من مدينة نوفايا كاخوفكا، منطقة خيرسون، في أوكرانيا 20 مايو 2022
© AP Photo
كبار السن من السكان المحليين يتحدثون إلى مجموعة من الجنود الروس في خيرسون، منطقة خيرسون، جنوب أوكرانيا، 20 مايو 2022.
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© AP Photo
كبار السن من السكان المحليين يتحدثون إلى مجموعة من الجنود الروس في خيرسون، منطقة خيرسون، جنوب أوكرانيا، 20 مايو 2022.
© AFP 2022 / Olga Maltsevaتُظهر هذه الصورة التي التقطت في 20 مايو 2022 خبازًا يصنع الخبز في مخبز في مدينة سكادوفسك بأوكرانيا، بمنطقة خيرسون، وسط العملية العسكرية الخاصة الروسية المستمرة في أوكرانيا.
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© AFP 2022 / Olga Maltseva
تُظهر هذه الصورة التي التقطت في 20 مايو 2022 خبازًا يصنع الخبز في مخبز في مدينة سكادوفسك بأوكرانيا، بمنطقة خيرسون، وسط العملية العسكرية الخاصة الروسية المستمرة في أوكرانيا.
© AFP 2022 / Olga Maltsevaتُظهر هذه الصورة التي التقطت في 20 مايو 2022، سكانًا محليين في أحد شوارع خيرسون، وسط العملية العسكرية الخاصة الروسية المستمرة في أوكرانيا.
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© AFP 2022 / Olga Maltseva
تُظهر هذه الصورة التي التقطت في 20 مايو 2022، سكانًا محليين في أحد شوارع خيرسون، وسط العملية العسكرية الخاصة الروسية المستمرة في أوكرانيا.
© AFP 2022 / Olga Maltsevaجنود روس يقفون في حراسة بالقرب من محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية، في منطقة خيرسون، وسط العملية العسكرية الروسية المستمرة في أوكرانيا، في 20 مايو 2022
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© AFP 2022 / Olga Maltseva
جنود روس يقفون في حراسة بالقرب من محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية، في منطقة خيرسون، وسط العملية العسكرية الروسية المستمرة في أوكرانيا، في 20 مايو 2022
© AP Photoالسكان المحليون يسيرون في ساحة المجد للأبطال - سكان منطقة خيرسون، الذين شاركوا في تحرير المنطقة من الغزاة النازيين خلال الحرب الوطنية العظمى (1941-1945)، في خيرسون، منطقة خيرسون، جنوب أوكرانيا، 20 مايو 2022.
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© AP Photo
السكان المحليون يسيرون في ساحة المجد للأبطال - سكان منطقة خيرسون، الذين شاركوا في تحرير المنطقة من الغزاة النازيين خلال الحرب الوطنية العظمى (1941-1945)، في خيرسون، منطقة خيرسون، جنوب أوكرانيا، 20 مايو 2022.
© AFP 2022 / Olga Maltsevaراكب دراجة أمام جنود روس يقومون بدورية في الشارع في مدينة سكادوفسك، منطقة خيرسون، وسط العملية العسكرية الروسية المستمرة في أوكرانيا، في 20 مايو 2022
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© AFP 2022 / Olga Maltseva
راكب دراجة أمام جنود روس يقومون بدورية في الشارع في مدينة سكادوفسك، منطقة خيرسون، وسط العملية العسكرية الروسية المستمرة في أوكرانيا، في 20 مايو 2022
© AP Photoالقوات الروسية تلعب مع دولفين في حوض دولفيناريوم في سكادوفسك، منطقة خيرسون، جنوب أوكرانيا، 20 مايو 2022.
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© AP Photo
القوات الروسية تلعب مع دولفين في حوض دولفيناريوم في سكادوفسك، منطقة خيرسون، جنوب أوكرانيا، 20 مايو 2022.
© AFP 2022 / Olga Maltsevaجندي روسي يقوم بدورية بينما صبي يلعب كرة القدم على ضفة نهر في خيرسون، وسط العملية العسكرية الروسية المستمرة في أوكرانيا، 20 مايو 2022
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© AFP 2022 / Olga Maltseva
جندي روسي يقوم بدورية بينما صبي يلعب كرة القدم على ضفة نهر في خيرسون، وسط العملية العسكرية الروسية المستمرة في أوكرانيا، 20 مايو 2022