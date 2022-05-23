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خيرسون بعدسة مصورين أجانب
خيرسون بعدسة مصورين أجانب
تخضع منطقة خيرسون لسيطرة قوات الجيش الروسي منذ الأيام الأولى للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. تشاهدون في ألبوم "سبوتنيك" صورا لمصورين صحفيين أجانب... 23.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-23T08:34+0000
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фото, صور, وسائط متعددة, أخبار أوكرانيا

خيرسون بعدسة مصورين أجانب

08:34 GMT 23.05.2022
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تخضع منطقة خيرسون لسيطرة قوات الجيش الروسي منذ الأيام الأولى للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. تشاهدون في ألبوم "سبوتنيك" صورا لمصورين صحفيين أجانب التقطوها خلال رحلة نظمتها وزارة الدفاع الروسية في المنطقة.
© AP Photo

امرأة مع طفلها تسير من أمام جندي روسي عند جسر على البحر الأسود في خيرسون، منطقة خيرسون، جنوب أوكرانيا، 20 مايو 2022 تخضع منطقة خيرسون لسيطرة القوات الروسية منذ الأيام الأولى من العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس. عمل عسكري روسي في أوكرانيا

امرأة مع طفلها تسير من أمام جندي روسي عند جسر على البحر الأسود في خيرسون، منطقة خيرسون، جنوب أوكرانيا، 20 مايو 2022 تخضع منطقة خيرسون لسيطرة القوات الروسية منذ الأيام الأولى من العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس. عمل عسكري روسي في أوكرانيا - سبوتنيك عربي
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© AP Photo

امرأة مع طفلها تسير من أمام جندي روسي عند جسر على البحر الأسود في خيرسون، منطقة خيرسون، جنوب أوكرانيا، 20 مايو 2022 تخضع منطقة خيرسون لسيطرة القوات الروسية منذ الأيام الأولى من العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس. عمل عسكري روسي في أوكرانيا

© AFP 2022 / Olga Maltsevaتُظهر هذه الصورة التي التقطت في 20 مايو 2022 حافلة عمومية تحمل أحد رموز العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس - الحرف "Z"; تسير عبر منطقة خيرسون، في أوكرانيا.
تُظهر هذه الصورة التي التقطت في 20 مايو 2022 حافلة عمومية تحمل أحد رموز العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس - الحرف Z; تسير عبر منطقة خيرسون، في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Olga Maltseva
تُظهر هذه الصورة التي التقطت في 20 مايو 2022 حافلة عمومية تحمل أحد رموز العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس - الحرف "Z"; تسير عبر منطقة خيرسون، في أوكرانيا.
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورالصحفيون الأجانب في محطة "كاخوفسكايا" لتوليد الطاقة الكهرومائية، الواقعة على بعد 5 كم من مدينة نوفايا كاخوفكا، منطقة خيرسون، في أوكرانيا 20 مايو 2022
الصحفيون الأجانب في محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية، الواقعة على بعد 5 كم من مدينة نوفايا كاخوفكا، منطقة خيرسون، في أوكرانيا 20 مايو 2022 - سبوتنيك عربي
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© Sputnik
/
الذهاب إلى بنك الصور
الصحفيون الأجانب في محطة "كاخوفسكايا" لتوليد الطاقة الكهرومائية، الواقعة على بعد 5 كم من مدينة نوفايا كاخوفكا، منطقة خيرسون، في أوكرانيا 20 مايو 2022
© AP Photo

كبار السن من السكان المحليين يتحدثون إلى مجموعة من الجنود الروس في خيرسون، منطقة خيرسون، جنوب أوكرانيا، 20 مايو 2022.

كبار السن من السكان المحليين يتحدثون إلى مجموعة من الجنود الروس في خيرسون، منطقة خيرسون، جنوب أوكرانيا، 20 مايو 2022. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo

كبار السن من السكان المحليين يتحدثون إلى مجموعة من الجنود الروس في خيرسون، منطقة خيرسون، جنوب أوكرانيا، 20 مايو 2022.

© AFP 2022 / Olga Maltsevaتُظهر هذه الصورة التي التقطت في 20 مايو 2022 خبازًا يصنع الخبز في مخبز في مدينة سكادوفسك بأوكرانيا، بمنطقة خيرسون، وسط العملية العسكرية الخاصة الروسية المستمرة في أوكرانيا.
تُظهر هذه الصورة التي التقطت في 20 مايو 2022 خبازًا يصنع الخبز في مخبز في مدينة سكادوفسك بأوكرانيا، بمنطقة خيرسون، وسط العملية العسكرية الخاصة الروسية المستمرة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Olga Maltseva
تُظهر هذه الصورة التي التقطت في 20 مايو 2022 خبازًا يصنع الخبز في مخبز في مدينة سكادوفسك بأوكرانيا، بمنطقة خيرسون، وسط العملية العسكرية الخاصة الروسية المستمرة في أوكرانيا.
© AFP 2022 / Olga Maltsevaتُظهر هذه الصورة التي التقطت في 20 مايو 2022، سكانًا محليين في أحد شوارع خيرسون، وسط العملية العسكرية الخاصة الروسية المستمرة في أوكرانيا.
تُظهر هذه الصورة التي التقطت في 20 مايو 2022، سكانًا محليين في أحد شوارع خيرسون، وسط العملية العسكرية الخاصة الروسية المستمرة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Olga Maltseva
تُظهر هذه الصورة التي التقطت في 20 مايو 2022، سكانًا محليين في أحد شوارع خيرسون، وسط العملية العسكرية الخاصة الروسية المستمرة في أوكرانيا.
© AFP 2022 / Olga Maltsevaجنود روس يقفون في حراسة بالقرب من محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية، في منطقة خيرسون، وسط العملية العسكرية الروسية المستمرة في أوكرانيا، في 20 مايو 2022
جنود روس يقفون في حراسة بالقرب من محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية، في منطقة خيرسون، وسط العملية العسكرية الروسية المستمرة في أوكرانيا، في 20 مايو 2022 - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Olga Maltseva
جنود روس يقفون في حراسة بالقرب من محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية، في منطقة خيرسون، وسط العملية العسكرية الروسية المستمرة في أوكرانيا، في 20 مايو 2022
© AP Photoالسكان المحليون يسيرون في ساحة المجد للأبطال - سكان منطقة خيرسون، الذين شاركوا في تحرير المنطقة من الغزاة النازيين خلال الحرب الوطنية العظمى (1941-1945)، في خيرسون، منطقة خيرسون، جنوب أوكرانيا، 20 مايو 2022.
السكان المحليون يسيرون في ساحة المجد للأبطال - سكان منطقة خيرسون، الذين شاركوا في تحرير المنطقة من الغزاة النازيين خلال الحرب الوطنية العظمى (1941-1945)، في خيرسون، منطقة خيرسون، جنوب أوكرانيا، 20 مايو 2022. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo
السكان المحليون يسيرون في ساحة المجد للأبطال - سكان منطقة خيرسون، الذين شاركوا في تحرير المنطقة من الغزاة النازيين خلال الحرب الوطنية العظمى (1941-1945)، في خيرسون، منطقة خيرسون، جنوب أوكرانيا، 20 مايو 2022.
© AFP 2022 / Olga Maltsevaراكب دراجة أمام جنود روس يقومون بدورية في الشارع في مدينة سكادوفسك، منطقة خيرسون، وسط العملية العسكرية الروسية المستمرة في أوكرانيا، في 20 مايو 2022
راكب دراجة أمام جنود روس يقومون بدورية في الشارع في مدينة سكادوفسك، منطقة خيرسون، وسط العملية العسكرية الروسية المستمرة في أوكرانيا، في 20 مايو 2022 - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Olga Maltseva
راكب دراجة أمام جنود روس يقومون بدورية في الشارع في مدينة سكادوفسك، منطقة خيرسون، وسط العملية العسكرية الروسية المستمرة في أوكرانيا، في 20 مايو 2022
© AP Photoالقوات الروسية تلعب مع دولفين في حوض دولفيناريوم في سكادوفسك، منطقة خيرسون، جنوب أوكرانيا، 20 مايو 2022.
القوات الروسية تلعب مع دولفين في حوض دولفيناريوم في سكادوفسك، منطقة خيرسون، جنوب أوكرانيا، 20 مايو 2022. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo
القوات الروسية تلعب مع دولفين في حوض دولفيناريوم في سكادوفسك، منطقة خيرسون، جنوب أوكرانيا، 20 مايو 2022.
© AFP 2022 / Olga Maltsevaجندي روسي يقوم بدورية بينما صبي يلعب كرة القدم على ضفة نهر في خيرسون، وسط العملية العسكرية الروسية المستمرة في أوكرانيا، 20 مايو 2022
جندي روسي يقوم بدورية بينما صبي يلعب كرة القدم على ضفة نهر في خيرسون، وسط العملية العسكرية الروسية المستمرة في أوكرانيا، 20 مايو 2022 - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Olga Maltseva
جندي روسي يقوم بدورية بينما صبي يلعب كرة القدم على ضفة نهر في خيرسون، وسط العملية العسكرية الروسية المستمرة في أوكرانيا، 20 مايو 2022
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