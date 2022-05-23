خيرسون بعدسة مصورين أجانب

© AFP 2022 / Olga Maltseva تُظهر هذه الصورة التي التقطت في 20 مايو 2022 خبازًا يصنع الخبز في مخبز في مدينة سكادوفسك بأوكرانيا، بمنطقة خيرسون، وسط العملية العسكرية الخاصة الروسية المستمرة في أوكرانيا.