https://arabic.sputniknews.com/20220523/دراسة-نصف-طواقم-أعضاء-البرلمان-البريطاني-لديهم-مستويات-سريرية-من-الاضطراب-النفسي-1062620725.html

دراسة: نصف طواقم أعضاء البرلمان البريطاني لديهم مستويات سريرية من الاضطراب النفسي

دراسة: نصف طواقم أعضاء البرلمان البريطاني لديهم مستويات سريرية من الاضطراب النفسي

كشف استطلاع هو الأول من نوعه في المملكة المتحدة، أن نصف أعضاء البرلمان البريطاني ‏يعانون من مستويات سريرية من الضيق النفسي.‏ 23.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-23T13:20+0000

2022-05-23T13:20+0000

2022-05-23T13:20+0000

العالم

بريطانيا

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وقال مساعدون برلمانيون إنهم على وشك الانهيار بعد سنوات من الأزمات، من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إلى فيروس "كورونا" المستجد، وعدم تلقي الدعم من الرؤساء، وسوء المعاملة من الجمهور، وفقا لصحيفة "ذا غارديان" البريطانية.ووجد الاستطلاع، الذي يشمل ما يقرب من 200 عضو من أعضاء البرلمان، أن 49.5 بالمئة من المساعدين قد حققوا العتبة الطبية للضيق النفسي، وهو أكثر من ضعف المستوى في عامة السكان.كما عثرت الدراسة أن ما يقرب من ثلاثة أرباع مساعدي أعضاء البرلمان شعروا "بالعزلة العاطفية"، وأن أكثر من ثلثهم تعرّض لسوء المعاملة أو التنمر أو الاعتداء الجسدي.وقالوا: "يسلّط هذا التقرير الضوء على ما يعرفه العديد من الموظفين بالفعل من التجربة الشخصية، على الرغم من أن الحجم الحقيقي للمشكلات التي تم تحديدها مثير للقلق للغاية".وقامت مؤلفة الدراسة الرئيسية، إخصائية علم النفس المهني، الدكتورة آشلي واينبرغ، بقياس قلق المساعدين في البرلمان البريطاني، باستخدام أداة فحص تسمى استبيان الصحة العامة-12، والتي تستخدم على نطاق واسع لقياس الضغط النفسي.وأفاد ما يقرب من ثلاثة أرباع مساعدي النواب أن وظيفتهم كانت "مرهقة عاطفيا"، بينما وصفها واحد من كل خمسة بأنها "مروعة".وشبّه المساعدون البرلمانيون البريطانيون أدوارهم بـ"خدمة طوارئ غير رسمية"، وذلك لأنهم يواجهون "موجة لا هوادة فيها" من المكالمات ورسائل البريد الإلكتروني اليائسة في كثير من الأحيان من أفراد الشعب، كما أنهم يشعرون بنقص الموارد وعدم التجهيز للتعامل مع عبء العمل المتزايد.كما لمست آشلي واينبرغ قلقا بين الموظفين بشأن سلامتهم الشخصية، إذ قال خُمس العمال تقريبا إنهم شعروا بالخطر على أنفسهم أو على زملائهم.كما عثر التقرير أن حوالي 12 موظفا في البرلمان البريطاني تعرّضوا للتنمر أو المضايقة، إذ قال أحد المساعدين: "أنا أستمتع بالعمل مع الزملاء نتيجة للتضامن من البلطجة التي يواجهها العديد من أعضاء الفريق من جانب النائب".وتشمل الدراسة توصية بتقديم دعم أكبر لموظفي النواب، بما في ذلك التدريب الإلزامي للتعامل مع الناخبين الانتحاريين، كما يؤيد إطلاق خدمة الوساطة لمعالجة المظالم.

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