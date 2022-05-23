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https://arabic.sputniknews.com/20220523/رئيس-الأركان-العامة-في-الجيش-الإيراني-اغتيال-خدائي-لن-يمر-دون-رد-بالتأكيد-1062639110.html
رئيس الأركان العامة في الجيش الإيراني: اغتيال خدائي لن يمر دون رد بالتأكيد
رئيس الأركان العامة في الجيش الإيراني: اغتيال خدائي لن يمر دون رد بالتأكيد
أكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري،أن "اغتيال الضابط في الحرس الثوري، العميد حسن صياد خدائي لن يمر دون رد". 23.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-23T21:50+0000
2022-05-23T21:50+0000
أخبار إيران
أخبار إسرائيل اليوم
الحرس الثوري الإيراني
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وقال باقري، في كلمة له، إن "اغتيال الشهيد خدائي لن يمر دون رد بالتأكيد."، مؤكدا أن "هذه العملية الإجرامية هي محاولة للتستر على الهزائم أمام جبهة المقاومة"، وذلك حسب وكالة فارس الإيرانية.وكان القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، قال في وقت سابق اليوم، إن "الجميع يعلم أن إيران سننتقم لدم اغتيال الضابط في الحرس الثوري، العميد حسن صياد خدائي"، مؤكدا أن "الرد سيكون قاسيا".وقال سلامي، في كلمة له: "عملية استشهاد خدائي الشريرة لن تمر دون رد"، مؤكدا أن "رد فعل الحرس الثوري سيكون قاسيا ومؤسفا"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية إرنا.واتهمت السلطت الإيرانية، في وقت سابق، إسرائيل بالوقوف وراء اغتيال الضابط في الحرس الثوري الإيراني، العميد حسن صياد خدائي.وقال أمين مجلس أمن البلاد ومساعد وزير الداخلية الإيراني للشؤون الأمنية مجيد ميرأحمدي، إن "على المجرمين الذين ارتكبوا مثل هذه الجريمة، الانتظار لتلقي صفعة قاسیة من إیران، لأن انتقامها سيكون قاسياً لدرجة أنه سيجعلهم نادمين على أفعالهم".وأوضح مير أحمدي، أنه "تم تشكيل لجنة مشتركة من الأجهزة الأمنية والعسكرية لمتابعة التحقيقات، على أن تعلن النتائج بعد انتهائها"، مؤكدا أن "الكیان الصهیوني نفذ جریمة اغتيال الشهيد حسين صياد خدائي وأن الانتقام الصعب ينتظرهم".وكان المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، قال إن "اغتيال خدائي في طهران، يظهر مزاعم الأمريكيين وحلفائهم حول حقوق الإنسان الكاذبة"، مضيفا: "في رأينا أن مركز الإرهاب والتخطيط وصنع السياسات للأعمال الإرهابية في العالم هما الولايات المتحدة والكيان الصهيوني".وأعلن الحرس الثوري الإيراني، أمس الأحد، اغتيال العقيد في الحرس الثوري صياد خدائي خلال عملية إرهابية جنوبي طهران.وقالت دائرة العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني، في بيان لها، إن "جهات تابعة للاستكبار والغطرسة العالمية تقف خلف العملية الإرهابية المضادة للثورة".كما أعلن الحرس الثوري الإيراني، ضبط شبكة تجسس إسرائيلية في البلاد. وقالت العلاقات العامة التابع للحرس الثوري، في بيان لها، إنه "تم القبض على عناصر شبكة إرهابية تابعة للمخابرات الصهيونية في إيران"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية إرنا.
https://arabic.sputniknews.com/20220523/إيران-تتهم-إسرائيل-باغتيال-خدائي-وتحذرها-من-صفعة-قاسیة-ستجعلها-تندم-1062627504.html
https://arabic.sputniknews.com/20220523/قائد-الحرس-الثوري-الإيراني-يتوعد-بالرد-على-عملية-اغتيال-خدائي-ردنا-سيكون-قاسيا-ومؤسفا-1062634253.html
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أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, الحرس الثوري الإيراني

رئيس الأركان العامة في الجيش الإيراني: اغتيال خدائي لن يمر دون رد بالتأكيد

21:50 GMT 23.05.2022
© AP Photo / Ebrahim Norooziرئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري
رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2022
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
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أكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري،أن "اغتيال الضابط في الحرس الثوري، العميد حسن صياد خدائي لن يمر دون رد".
وقال باقري، في كلمة له، إن "اغتيال الشهيد خدائي لن يمر دون رد بالتأكيد."، مؤكدا أن "هذه العملية الإجرامية هي محاولة للتستر على الهزائم أمام جبهة المقاومة"، وذلك حسب وكالة فارس الإيرانية.
صورة أرشيفية للجيش الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2022
إيران تتهم إسرائيل باغتيال خدائي وتحذرها من "صفعة قاسیة ستجعلها تندم"
15:55 GMT
وكان القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، قال في وقت سابق اليوم، إن "الجميع يعلم أن إيران سننتقم لدم اغتيال الضابط في الحرس الثوري، العميد حسن صياد خدائي"، مؤكدا أن "الرد سيكون قاسيا".
وقال سلامي، في كلمة له: "عملية استشهاد خدائي الشريرة لن تمر دون رد"، مؤكدا أن "رد فعل الحرس الثوري سيكون قاسيا ومؤسفا"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية إرنا.
واتهمت السلطت الإيرانية، في وقت سابق، إسرائيل بالوقوف وراء اغتيال الضابط في الحرس الثوري الإيراني، العميد حسن صياد خدائي.
وقال أمين مجلس أمن البلاد ومساعد وزير الداخلية الإيراني للشؤون الأمنية مجيد ميرأحمدي، إن "على المجرمين الذين ارتكبوا مثل هذه الجريمة، الانتظار لتلقي صفعة قاسیة من إیران، لأن انتقامها سيكون قاسياً لدرجة أنه سيجعلهم نادمين على أفعالهم".
وأوضح مير أحمدي، أنه "تم تشكيل لجنة مشتركة من الأجهزة الأمنية والعسكرية لمتابعة التحقيقات، على أن تعلن النتائج بعد انتهائها"، مؤكدا أن "الكیان الصهیوني نفذ جریمة اغتيال الشهيد حسين صياد خدائي وأن الانتقام الصعب ينتظرهم".
قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2022
قائد الحرس الثوري الإيراني يتوعد بالرد على عملية اغتيال خدائي... ردنا سيكون قاسيا ومؤسفا
18:54 GMT
وكان المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، قال إن "اغتيال خدائي في طهران، يظهر مزاعم الأمريكيين وحلفائهم حول حقوق الإنسان الكاذبة"، مضيفا: "في رأينا أن مركز الإرهاب والتخطيط وصنع السياسات للأعمال الإرهابية في العالم هما الولايات المتحدة والكيان الصهيوني".
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، أمس الأحد، اغتيال العقيد في الحرس الثوري صياد خدائي خلال عملية إرهابية جنوبي طهران.
وقالت دائرة العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني، في بيان لها، إن "جهات تابعة للاستكبار والغطرسة العالمية تقف خلف العملية الإرهابية المضادة للثورة".
كما أعلن الحرس الثوري الإيراني، ضبط شبكة تجسس إسرائيلية في البلاد. وقالت العلاقات العامة التابع للحرس الثوري، في بيان لها، إنه "تم القبض على عناصر شبكة إرهابية تابعة للمخابرات الصهيونية في إيران"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية إرنا.
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