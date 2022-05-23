https://arabic.sputniknews.com/20220523/رئيس-الأركان-العامة-في-الجيش-الإيراني-اغتيال-خدائي-لن-يمر-دون-رد-بالتأكيد-1062639110.html

رئيس الأركان العامة في الجيش الإيراني: اغتيال خدائي لن يمر دون رد بالتأكيد

رئيس الأركان العامة في الجيش الإيراني: اغتيال خدائي لن يمر دون رد بالتأكيد

أكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري،أن "اغتيال الضابط في الحرس الثوري، العميد حسن صياد خدائي لن يمر دون رد". 23.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-23T21:50+0000

2022-05-23T21:50+0000

2022-05-23T21:50+0000

أخبار إيران

أخبار إسرائيل اليوم

الحرس الثوري الإيراني

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103901/61/1039016172_0:43:2001:1168_1920x0_80_0_0_196870919dc26e2809727ae2602789df.jpg

وقال باقري، في كلمة له، إن "اغتيال الشهيد خدائي لن يمر دون رد بالتأكيد."، مؤكدا أن "هذه العملية الإجرامية هي محاولة للتستر على الهزائم أمام جبهة المقاومة"، وذلك حسب وكالة فارس الإيرانية.وكان القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، قال في وقت سابق اليوم، إن "الجميع يعلم أن إيران سننتقم لدم اغتيال الضابط في الحرس الثوري، العميد حسن صياد خدائي"، مؤكدا أن "الرد سيكون قاسيا".وقال سلامي، في كلمة له: "عملية استشهاد خدائي الشريرة لن تمر دون رد"، مؤكدا أن "رد فعل الحرس الثوري سيكون قاسيا ومؤسفا"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية إرنا.واتهمت السلطت الإيرانية، في وقت سابق، إسرائيل بالوقوف وراء اغتيال الضابط في الحرس الثوري الإيراني، العميد حسن صياد خدائي.وقال أمين مجلس أمن البلاد ومساعد وزير الداخلية الإيراني للشؤون الأمنية مجيد ميرأحمدي، إن "على المجرمين الذين ارتكبوا مثل هذه الجريمة، الانتظار لتلقي صفعة قاسیة من إیران، لأن انتقامها سيكون قاسياً لدرجة أنه سيجعلهم نادمين على أفعالهم".وأوضح مير أحمدي، أنه "تم تشكيل لجنة مشتركة من الأجهزة الأمنية والعسكرية لمتابعة التحقيقات، على أن تعلن النتائج بعد انتهائها"، مؤكدا أن "الكیان الصهیوني نفذ جریمة اغتيال الشهيد حسين صياد خدائي وأن الانتقام الصعب ينتظرهم".وكان المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، قال إن "اغتيال خدائي في طهران، يظهر مزاعم الأمريكيين وحلفائهم حول حقوق الإنسان الكاذبة"، مضيفا: "في رأينا أن مركز الإرهاب والتخطيط وصنع السياسات للأعمال الإرهابية في العالم هما الولايات المتحدة والكيان الصهيوني".وأعلن الحرس الثوري الإيراني، أمس الأحد، اغتيال العقيد في الحرس الثوري صياد خدائي خلال عملية إرهابية جنوبي طهران.وقالت دائرة العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني، في بيان لها، إن "جهات تابعة للاستكبار والغطرسة العالمية تقف خلف العملية الإرهابية المضادة للثورة".كما أعلن الحرس الثوري الإيراني، ضبط شبكة تجسس إسرائيلية في البلاد. وقالت العلاقات العامة التابع للحرس الثوري، في بيان لها، إنه "تم القبض على عناصر شبكة إرهابية تابعة للمخابرات الصهيونية في إيران"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية إرنا.

https://arabic.sputniknews.com/20220523/إيران-تتهم-إسرائيل-باغتيال-خدائي-وتحذرها-من-صفعة-قاسیة-ستجعلها-تندم-1062627504.html

https://arabic.sputniknews.com/20220523/قائد-الحرس-الثوري-الإيراني-يتوعد-بالرد-على-عملية-اغتيال-خدائي-ردنا-سيكون-قاسيا-ومؤسفا-1062634253.html

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, الحرس الثوري الإيراني