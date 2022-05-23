https://arabic.sputniknews.com/20220523/رئيس-هيئة-الأركان-الأمريكية-تدريبات-القوات-الأوكرانية-لا-تتم-على-أراضيها-1062630533.html
رئيس هيئة الأركان الأمريكية: تدريبات القوات الأوكرانية لا تتم على أراضيها
رئيس هيئة الأركان الأمريكية: تدريبات القوات الأوكرانية لا تتم على أراضيها
قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية، مارك ميلي، إن تدريب القوات الأوكرانية لا يتم على الأراضي الأوكرانية، وإنما على أراضي دول تابعة للناتو أو بلدان أخرى. 23.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-23T17:23+0000
2022-05-23T17:23+0000
2022-05-23T17:23+0000
العالم
الجيش الأوكراني
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102805/94/1028059469_0:72:3389:1978_1920x0_80_0_0_93509aadd5273d1d81f10a7003d3daa8.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وقال ميلي في مؤتمر صحفي بمقر البنتاغون اليوم الاثنين، "ندرب القوات الأوكرانية في عدد من الدول منها دول في حلف الناتو ودول أخرى".وتابع، "التدريب لا يتم على الأراضي الأوكرانية بل خارجها، لن أخوض في تفاصيل التدريب لكن الولايات المتحدة ليس لديها أي مدربين داخل أوكرانيا".وفي حديثه، أفاد ميلي أن الاتصال الهاتفي الذي أجراه، مؤخرا مع نظيره الروسي فاليري غيراسيموف، كان "هادفا ويستحق الاهتمام".كما أطد أيضا أنه لا توجد أي قطع بحرية أمريكية حاليا في البحر الأسود.فيما قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن خلال المؤتمر، إن الاجتماع الثالث لمجموعة الاتصال بشأن دعم عن أوكرانيا سيعقد في 15 يونيو في بروكسل.وقال أوستن خلال مؤتمر صحفي: "سنعقد مجموعة الاتصال لاجتماعنا الثالث الشهر المقبل وسنجتمع شخصيًا هذه المرة في 15 يونيو على هامش اجتماع وزراء دفاع الناتو في بروكسل".يذكر أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أعلنت في وقت سابق، أن الولايات المتحدة بدأت تدريبات إضافية للقوات الأوكرانية في منشآت عسكرية أمريكية بألمانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220430/الجيش-الأمريكي-يعلن-البدء-في-تدريب-القوات-الأوكرانية-بألمانيا-1061754262.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102805/94/1028059469_329:0:3060:2048_1920x0_80_0_0_1840cf6ed016278629c8ad94d6eb007d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الجيش الأوكراني
رئيس هيئة الأركان الأمريكية: تدريبات القوات الأوكرانية لا تتم على أراضيها
تابعنا عبر
قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية، مارك ميلي، إن تدريب القوات الأوكرانية لا يتم على الأراضي الأوكرانية، وإنما على أراضي دول تابعة للناتو أو بلدان أخرى.
القاهرة - سبوتنيك. وقال ميلي في مؤتمر صحفي بمقر البنتاغون اليوم الاثنين، "ندرب القوات الأوكرانية
في عدد من الدول منها دول في حلف الناتو ودول أخرى".
وتابع، "التدريب لا يتم على الأراضي الأوكرانية بل خارجها، لن أخوض في تفاصيل التدريب لكن الولايات المتحدة ليس لديها أي مدربين داخل أوكرانيا".
وفي حديثه، أفاد ميلي أن الاتصال الهاتفي الذي أجراه، مؤخرا مع نظيره الروسي فاليري غيراسيموف، كان "هادفا ويستحق الاهتمام".
كما أطد أيضا أنه لا توجد أي قطع بحرية أمريكية حاليا في البحر الأسود.
فيما قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن خلال المؤتمر، إن الاجتماع الثالث لمجموعة الاتصال بشأن دعم عن أوكرانيا سيعقد في 15 يونيو في بروكسل.
وقال أوستن خلال مؤتمر صحفي: "سنعقد مجموعة الاتصال لاجتماعنا الثالث الشهر المقبل وسنجتمع شخصيًا هذه المرة في 15 يونيو على هامش اجتماع وزراء دفاع الناتو في بروكسل".
يذكر أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أعلنت في وقت سابق، أن الولايات المتحدة بدأت تدريبات إضافية للقوات الأوكرانية
في منشآت عسكرية أمريكية بألمانيا.