ربيع حار يضرب أوروبا والولايات المتحدة

© AP Photo / Wong Maye-E طفل يبرد نفسه في رذاذ الماء من صنبور إطفاء الحرائق خلال حفلة في حي بروكلين بنيويورك، 21 مايو 2022، حيث شهدت نيويورك طقسًا شبيهًا بالصيف ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى ذروتها عند 90 فهرنهايت درجة تقريبًا ( 32.5) خلال عطلة نهاية الأسبوع، ما يقرب من عشر درجات حرارة أعلى من المتوسط ​​لمدينة نيويورك في أواخر مايو، وفقًا لخبراء الأرصاد الجوية.