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ربيع حار يضرب أوروبا والولايات المتحدة
ربيع حار يضرب أوروبا والولايات المتحدة
تشهد دول أوروبية منذ الأسبوع الماضي ارتفاعا ملحوظا غير معتاد في درجات الحرارة بالنسبة لهذا الوقت من العام. 23.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-23T11:54+0000
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أدت كتلة من الهواء الجاف الحار الذي يحمل رياحا غبارية من شمال أفريقيا إلى ارتفاع درجات الحرارة إلى 15 درجة فوق المتوسط، حيث ارتفعت إلى 40 درجة مئوية (104 فهرنهايت) في أجزاء مختلفة من إسبانيا. وفي نيويورك الأمريكية كادت أن تصل إلى 33 درجة مئوية في ظروف جوية غير معتادة في شهر مايو.
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фото, صور, وسائط متعددة

ربيع حار يضرب أوروبا والولايات المتحدة

11:54 GMT 23.05.2022
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تشهد دول أوروبية منذ الأسبوع الماضي ارتفاعا ملحوظا غير معتاد في درجات الحرارة بالنسبة لهذا الوقت من العام.
© AP Photo / Angel Fernandezمشجعو "أينتراخت" يشربون البيرة أثناء اسجمامهم في نافورة مياه في حديقة وسط مدينة إشبيلية، إسبانيا، 18 مايو 2022.
مشجعو أينتراخت يشربون البيرة أثناء اسجمامهم في نافورة مياه في حديقة وسط مدينة إشبيلية، إسبانيا، 18 مايو 2022. - سبوتنيك عربي
1/8
© AP Photo / Angel Fernandez
مشجعو "أينتراخت" يشربون البيرة أثناء اسجمامهم في نافورة مياه في حديقة وسط مدينة إشبيلية، إسبانيا، 18 مايو 2022.
© AFP 2022 / Nicolas Tucatسان جيل، جنوب فرنسا، تُظهر زهورًا برية على تربة تشققت بسبب الجفاف خلال موجة حر استثنائية في فرنسا، 19 مايو 2022 قالت هيئة الأرصاد الوطنية إن العديد من البلدات في جنوب فرنسا شهدت ارتفاعًا قياسيًا في درجات الحرارة بتاريخ 18 مايو، بينما يسير الشهر بأكمله على المسار الصحيح ليكون الأكثر سخونة منذ بدء التسجيلات.
سان جيل، جنوب فرنسا، تُظهر زهورًا برية على تربة تشققت بسبب الجفاف خلال موجة حر استثنائية في فرنسا، 19 مايو 2022 - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Nicolas Tucat
سان جيل، جنوب فرنسا، تُظهر زهورًا برية على تربة تشققت بسبب الجفاف خلال موجة حر استثنائية في فرنسا، 19 مايو 2022 قالت هيئة الأرصاد الوطنية إن العديد من البلدات في جنوب فرنسا شهدت ارتفاعًا قياسيًا في درجات الحرارة بتاريخ 18 مايو، بينما يسير الشهر بأكمله على المسار الصحيح ليكون الأكثر سخونة منذ بدء التسجيلات.
© AP Photo / Paul Whiteيغادر الناس حديقة ريتيرو بعد أن حثت الشرطة الجميع بواسطة مكبرات الصوت على المغادرة بسبب الرياح القوية المحتملة في مدريد، إسبانيا، 21 مايو 2022. ظلت أجزاء كبيرة من إسبانيا في حالة تأهب يوم السبت الماضي وسط درجات حرارة عالية بشكل غير معتاد في أواخر الربيع حتى أن وكالة الأرصاد في البلاد يمكن أن يؤدي إلى عواصف شديدة بحلول نهاية اليوم.
يغادر الناس حديقة ريتيرو بعد أن حثت الشرطة الجميع بواسطة مكبرات الصوت على المغادرة بسبب الرياح القوية المحتملة في مدريد، إسبانيا، 21 مايو 2022. - سبوتنيك عربي
3/8
© AP Photo / Paul White
يغادر الناس حديقة ريتيرو بعد أن حثت الشرطة الجميع بواسطة مكبرات الصوت على المغادرة بسبب الرياح القوية المحتملة في مدريد، إسبانيا، 21 مايو 2022. ظلت أجزاء كبيرة من إسبانيا في حالة تأهب يوم السبت الماضي وسط درجات حرارة عالية بشكل غير معتاد في أواخر الربيع حتى أن وكالة الأرصاد في البلاد يمكن أن يؤدي إلى عواصف شديدة بحلول نهاية اليوم.
© AP Photo / Wong Maye-Eطفل يبرد نفسه في رذاذ الماء من صنبور إطفاء الحرائق خلال حفلة في حي بروكلين بنيويورك، 21 مايو 2022، حيث شهدت نيويورك طقسًا شبيهًا بالصيف ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى ذروتها عند 90 فهرنهايت درجة تقريبًا ( 32.5) خلال عطلة نهاية الأسبوع، ما يقرب من عشر درجات حرارة أعلى من المتوسط ​​لمدينة نيويورك في أواخر مايو، وفقًا لخبراء الأرصاد الجوية.
طفل يبرد نفسه في رذاذ الماء من صنبور إطفاء الحرائق خلال حفلة في حي بروكلين بنيويورك، 21 مايو 2022 - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Wong Maye-E
طفل يبرد نفسه في رذاذ الماء من صنبور إطفاء الحرائق خلال حفلة في حي بروكلين بنيويورك، 21 مايو 2022، حيث شهدت نيويورك طقسًا شبيهًا بالصيف ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى ذروتها عند 90 فهرنهايت درجة تقريبًا ( 32.5) خلال عطلة نهاية الأسبوع، ما يقرب من عشر درجات حرارة أعلى من المتوسط ​​لمدينة نيويورك في أواخر مايو، وفقًا لخبراء الأرصاد الجوية.
© AP Photo / Alvaro Barrientos

امرأتان ترقدان في الشمس خلال يوم ربيعي مشمس، في بينيدورم، جنوب شرق إسبانيا، 21 مايو 2022.

امرأتان ترقدان في الشمس خلال يوم ربيعي مشمس، في بينيدورم، جنوب شرق إسبانيا، 21 مايو 2022. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Alvaro Barrientos

امرأتان ترقدان في الشمس خلال يوم ربيعي مشمس، في بينيدورم، جنوب شرق إسبانيا، 21 مايو 2022.

© AP Photo / Alvaro Barrientosسائح يستريح بينما يمشي الناس خلال يوم ربيعي مشمس، في بينيدورم، جنوب شرق إسبانيا،21 مايو 2022.
سائح يستريح بينما يمشي الناس خلال يوم ربيعي مشمس، في بينيدورم، جنوب شرق إسبانيا،21 مايو 2022. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Alvaro Barrientos
سائح يستريح بينما يمشي الناس خلال يوم ربيعي مشمس، في بينيدورم، جنوب شرق إسبانيا،21 مايو 2022.
© AFP 2022 / Rob Engelaar/ANPتظهر هذه الصورة الجوية مزارعًا يروي حقله في فيناارت، جنوب هولندا، 18 مايو 2022. الزراعة تعاني من الجفاف الطويل.
تظهر هذه الصورة الجوية مزارعًا يروي حقله في فيناارت، جنوب هولندا، 18 مايو 2022. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Rob Engelaar/ANP
تظهر هذه الصورة الجوية مزارعًا يروي حقله في فيناارت، جنوب هولندا، 18 مايو 2022. الزراعة تعاني من الجفاف الطويل.
© AFP 2022 / Stefani Reynolds زائرة تحمل زجاجة ماء وترفعها إلى رأسها لتبرده في نصب لنكولن التذكاري في واشنطن العاصمة، الولايات المتحدة 21 مايو 2022.
زائرة تحمل زجاجة ماء وترفعها إلى رأسها لتبرده في نصب لنكولن التذكاري في واشنطن العاصمة، الولايات المتحدة 21 مايو 2022. - سبوتنيك عربي
8/8
© AFP 2022 / Stefani Reynolds
زائرة تحمل زجاجة ماء وترفعها إلى رأسها لتبرده في نصب لنكولن التذكاري في واشنطن العاصمة، الولايات المتحدة 21 مايو 2022.
أدت كتلة من الهواء الجاف الحار الذي يحمل رياحا غبارية من شمال أفريقيا إلى ارتفاع درجات الحرارة إلى 15 درجة فوق المتوسط، حيث ارتفعت إلى 40 درجة مئوية (104 فهرنهايت) في أجزاء مختلفة من إسبانيا. وفي نيويورك الأمريكية كادت أن تصل إلى 33 درجة مئوية في ظروف جوية غير معتادة في شهر مايو.
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