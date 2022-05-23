https://arabic.sputniknews.com/20220523/زير-الخارجية-المالي-لـسبوتنيك-بفضل-الأسلحة-الروسية-باتت-قواتنا-قادرة-على-العمل-بشكل-مستقل-1062573239.html

زير الخارجية المالي لـ"سبوتنيك": بفضل الأسلحة الروسية باتت قواتنا قادرة على العمل بشكل مستقل

زير الخارجية المالي لـ"سبوتنيك": بفضل الأسلحة الروسية باتت قواتنا قادرة على العمل بشكل مستقل

أشاد وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب بالتعاون بين روسيا ومالي، مؤكدا أن هذا التعاون حقق نتائج مبهرة، وبفضل المعدات العسكرية الروسية أصبحت مالي قادرة على... 23.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-23T06:39+0000

2022-05-23T06:39+0000

2022-05-23T06:39+0000

روسيا

العالم

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وقال ديوب في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" إن "مالي تحافظ على تعاون عسكري تقني مع روسيا، وهو تعاون قديم بالفعل، تم تجديده في عام 2019 كجزء من اتفاقية تعاون عسكري بين البلدين، في هذا السياق تشتري مالي معدات عسكرية وطائرات وأسلحة ومعدات أخرى تأتي أيضًا بمساعدة فنية ومدربين روس موجودين على الأراضي المالية".وأضاف: "هذا التعاون حقق نتائج مبهرة لمالي فبفضل المعدات العسكرية الروسية، باتت قوات مالي قادرة على العمل بشكل مستقل في جمع المعلومات الاستخبارية ونشر وتوزيع قواتها وكذلك من حيث القدرات في المجال الجوي"، لافتا إلى أنه هناك "عمليات عسكرية جارية الآن يتم تنسيقها بالكامل من قبل قوات المالية دون مساعدة خارجية".وأكد: " نحن نرحب بهذا التعاون مع روسيا الذي يسمح لنا أيضًا بالحصول على نتائج ملموسة في الحرب ضد الإرهاب وانعدام الأمن".وحول التعاون في مجالات أخرى غير المجالات العسكرية، قال ديوب "جئنا (إلى موسكو) لنبحث كيفية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري"، مضيفا "نحن راضون عن التبادلات التي أجريناها والتأكيدات التي أعطيت لنا والتزام روسيا بالعمل معنا لتلبية حاجاتنا".وقال إن "ما حدث في جوسي هو دعاية فجّة لا تستند إلى أي دليل. غادر الجيش الفرنسي قاعدة وفي اليوم التالي جاء الجيش المالي للاستقرار في هذه القاعدة واكتشفنا مقبرة جماعية بها جثث في حالة متقدمة من التعفن والتي لا يمكن إلا أن تشهد على وجود هذه الجثث قبل فترة طويلة. وتم عرض صور غير مقنعة قائلين أن هناك روس، لكن الصور تبدي رجال ذوي بشرة بيضاء وتم استخلاص النتائج".وأضاف "هناك تحقيق فتحه المدعي العام العسكري وننتظر النتائج، وأعتقد أن وضع المقارنة بين ما يحدث في مالي وأوكرانيا يعكس فقط ما يدور في أذهان بعض الأشخاص الذين يريدون تخيل الأشياء ويقومون بأي شيئ لجعل هذه الأشياء حقيقة رغم كل شيء".وتابع "البعض يريد إظهار أن العمليات العسكرية في مالي ليست ناجحة ولا ينبغي أن تكون ناجحة، ويقومون باي شيء لتشويه سمعة قواتنا الدفاعية والأمنية ولتحريك منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان التي غالبا ما يتم استغلالها في هذه الخطوات".

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