https://arabic.sputniknews.com/20220523/زيلينسكي-يصدر-قانونا-بشأن-مصادرة-أصول-المواطنين-الأوكران-المؤيدين-للعملية-الروسية-1062575224.html
زيلينسكي يصدر قانونا بشأن مصادرة أصول المواطنين الأوكران المؤيدين للعملية الروسية
زيلينسكي يصدر قانونا بشأن مصادرة أصول المواطنين الأوكران المؤيدين للعملية الروسية
أعلن مكتب الرئاسة الأوكرانية، اليوم الاثنين، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أصدر قانونا بشأن مصادرة أصول المواطنين الأوكران الذين دعموا العملية الخاصة... 23.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-23T07:39+0000
2022-05-23T07:39+0000
2022-05-23T07:39+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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وقال مكتب الرئيس الأوكراني في بيان: "ينص القانون على نوع جديد من العقوبات على شكل استرداد الأصول المملوكة لفرد أو كيان قانوني، وكذلك الأصول التي يمكنه التصرف فيها بشكل مباشر أو غير مباشر للمواطنين المؤيدين للعملية العسكرية".هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220522/زيلينسكي-يعتزم-تقديم-مشروع-قانون-للبرلمان-حول-الوضع-الخاص-لمواطني-بولندا-في-أوكرانيا-1062547781.html
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العالم
زيلينسكي يصدر قانونا بشأن مصادرة أصول المواطنين الأوكران المؤيدين للعملية الروسية
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أعلن مكتب الرئاسة الأوكرانية، اليوم الاثنين، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أصدر قانونا بشأن مصادرة أصول المواطنين الأوكران الذين دعموا العملية الخاصة الروسية.
وقال مكتب الرئيس الأوكراني في بيان: "ينص القانون على نوع جديد من العقوبات على شكل استرداد الأصول المملوكة لفرد أو كيان قانوني، وكذلك الأصول التي يمكنه التصرف فيها بشكل مباشر أو غير مباشر للمواطنين المؤيدين للعملية العسكرية".
هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.
ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.