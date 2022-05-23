https://arabic.sputniknews.com/20220523/ستاربكس-تعلن-الانسحاب-نهائيا-من-روسيا-وإنهاء-وجود-علامتها-التجارية-فيها-1062628291.html

ستاربكس تعلن الانسحاب نهائيا من روسيا وإنهاء وجود علامتها التجارية فيها

ستاربكس تعلن الانسحاب نهائيا من روسيا وإنهاء وجود علامتها التجارية فيها

أعلنت شركة المقاهي الأمريكية العملاقة ستاربكس، اليوم الاثنين قرارها بالخروج نهائيًا من السوق الروسية. 23.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-23T16:13+0000

2022-05-23T16:13+0000

2022-05-23T16:13+0000

روسيا

عقوبات أمريكية ضد روسيا

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ووفقا للبيان الذي نشرته وكالة بلومبورغ، فإن ستارباكس أكدت إنهاء وجود العلامة التجارية في البلاد بسبب العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.وقال البيان: "اتخذت شركة ستاربكس قرارًا بالخروج ولم يعد لعلامتها التجارية وجود في السوق الروسية".وكانت ستاربكس قد أوقفت جميع العمليات التجارية في روسيا في مارس/ آذار الماضي، بما في ذلك وقف شحنات جميع منتجات الشركة، في إطار تعاطيها مع عملية موسكو الخاصة في أوكرانيا.وأوقفت سلسلة من الشركات الكبرى مؤقتًا أو أغلقت أعمالها في روسيا بعد الازمة الأوكرانية، حيث غادرت شركة ماكدونالدز البلاد هذا الشهر، وبيعت أعمالها هناك لمالك سابق لمنجم فحم سيبيريا، مما وضع نهاية لحقبة بدأت في عام 1990، عندما اصطف الآلاف في ساحة بوشكين في موسكو لافتتاح أول فرع لها.ورداً على ذلك، فرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها عقوبات شاملة على روسيا، بما في ذلك إغلاق المجال الجوي والتدابير التقييدية التي تستهدف العديد من المسؤولين والكيانات الروسية ووسائل الإعلام والمؤسسات المالية، فيما قررت العديد من الشركات الأجنبية مغادرة روسيا تمامًا.

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روسيا, عقوبات أمريكية ضد روسيا