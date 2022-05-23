https://arabic.sputniknews.com/20220523/ستاربكس-تعلن-الانسحاب-نهائيا-من-روسيا-وإنهاء-وجود-علامتها-التجارية-فيها-1062628291.html
ستاربكس تعلن الانسحاب نهائيا من روسيا وإنهاء وجود علامتها التجارية فيها
ستاربكس تعلن الانسحاب نهائيا من روسيا وإنهاء وجود علامتها التجارية فيها
أعلنت شركة المقاهي الأمريكية العملاقة ستاربكس، اليوم الاثنين قرارها بالخروج نهائيًا من السوق الروسية. 23.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-23T16:13+0000
2022-05-23T16:13+0000
2022-05-23T16:13+0000
روسيا
عقوبات أمريكية ضد روسيا
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ووفقا للبيان الذي نشرته وكالة بلومبورغ، فإن ستارباكس أكدت إنهاء وجود العلامة التجارية في البلاد بسبب العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.وقال البيان: "اتخذت شركة ستاربكس قرارًا بالخروج ولم يعد لعلامتها التجارية وجود في السوق الروسية".وكانت ستاربكس قد أوقفت جميع العمليات التجارية في روسيا في مارس/ آذار الماضي، بما في ذلك وقف شحنات جميع منتجات الشركة، في إطار تعاطيها مع عملية موسكو الخاصة في أوكرانيا.وأوقفت سلسلة من الشركات الكبرى مؤقتًا أو أغلقت أعمالها في روسيا بعد الازمة الأوكرانية، حيث غادرت شركة ماكدونالدز البلاد هذا الشهر، وبيعت أعمالها هناك لمالك سابق لمنجم فحم سيبيريا، مما وضع نهاية لحقبة بدأت في عام 1990، عندما اصطف الآلاف في ساحة بوشكين في موسكو لافتتاح أول فرع لها.ورداً على ذلك، فرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها عقوبات شاملة على روسيا، بما في ذلك إغلاق المجال الجوي والتدابير التقييدية التي تستهدف العديد من المسؤولين والكيانات الروسية ووسائل الإعلام والمؤسسات المالية، فيما قررت العديد من الشركات الأجنبية مغادرة روسيا تمامًا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, عقوبات أمريكية ضد روسيا
ستاربكس تعلن الانسحاب نهائيا من روسيا وإنهاء وجود علامتها التجارية فيها
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أعلنت شركة المقاهي الأمريكية العملاقة ستاربكس، اليوم الاثنين قرارها بالخروج نهائيًا من السوق الروسية.
ووفقا للبيان الذي نشرته وكالة بلومبورغ
، فإن ستارباكس أكدت إنهاء وجود العلامة التجارية في البلاد بسبب العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وقال البيان: "اتخذت شركة ستاربكس قرارًا بالخروج ولم يعد لعلامتها التجارية وجود في السوق الروسية".
لكن بيان الشركة الأمريكية أكد على استمرار دعمها لموظفيها داخل روسيا، قائلا: "سنستمر في دعم ما يقرب من 2000 من شركاء المئزر الأخضر في روسيا، بما في ذلك الدفع لمدة ستة أشهر ومساعدة الشركاء للانتقال إلى فرص جديدة خارج ستاربكس".
وكانت ستاربكس قد أوقفت جميع العمليات التجارية في روسيا في مارس/ آذار الماضي، بما في ذلك وقف شحنات
جميع منتجات الشركة، في إطار تعاطيها مع عملية موسكو الخاصة في أوكرانيا.
وأوقفت سلسلة من الشركات الكبرى مؤقتًا أو أغلقت أعمالها
في روسيا بعد الازمة الأوكرانية، حيث غادرت شركة ماكدونالدز البلاد هذا الشهر، وبيعت أعمالها هناك لمالك سابق لمنجم فحم سيبيريا، مما وضع نهاية لحقبة بدأت في عام 1990، عندما اصطف الآلاف في ساحة بوشكين في موسكو لافتتاح أول فرع لها.
وكانت روسيا قد شنت في الـ24 من فبراير/ شباط الماضي، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عنهما من هجمات القوات الأوكرانية.
ورداً على ذلك، فرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها عقوبات شاملة
على روسيا، بما في ذلك إغلاق المجال الجوي والتدابير التقييدية التي تستهدف العديد من المسؤولين والكيانات الروسية ووسائل الإعلام والمؤسسات المالية، فيما قررت العديد من الشركات الأجنبية مغادرة روسيا تمامًا.