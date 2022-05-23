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https://arabic.sputniknews.com/20220523/شركة-ليترو-غاز-الحكومية-في-سريلانكا-تعلن-نفاد-مخزون-أسطوانات-الغاز-لديها--1062624073.html
شركة "ليترو غاز" الحكومية في سريلانكا تعلن نفاد مخزون أسطوانات الغاز لديها
شركة "ليترو غاز" الحكومية في سريلانكا تعلن نفاد مخزون أسطوانات الغاز لديها
أعلنت شركة ليترو غاز الحكومية السريلانكية، نفاد مخزونها من إمدادات الغاز المسال غدا الثلاثاء. 23.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-23T14:37+0000
2022-05-23T14:37+0000
العالم
سريلانكا
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القاهرة - سبوتنيك. وأفاد موقع "نيوز فيرست" السريلانكي، اليوم الاثنين، بأن الشركة، أعلنت أنه لن يكون هناك توزيع لأسطوانات الغاز المسال، التي تزن 12.5 كجم، و5 كجم، و2.3 كجم"، ودعت المواطنين "لعدم الاصطفاف عند المنافذ للحصول على الأسطوانات نظرا لنفادها غدا".وذكر المسؤول الطبي القضائي في مستشفى مدينة دياثالاوا جاناكا، روشان باثيرانا، عبر حسابه في فيسبوك اليوم، أن "طفلة عمرها عامين توفت اليوم بسبب اضطرار والديها للبحث عن البنزين لمدة ساعة في محاولة للوصول إلى المستشفى".ويأتي ذلك فيما تشهد سريلانكا، منذ أسابيع أعمال عنف ضمن احتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية، دفعت رئيس الوزراء إلى الاستقالة، بعد مقتل 7 أشخاص وسقوط نحو 250 مصابا، بحسب وسائل إعلام سريلانكية.ودعت الأمم المتحدة، في وقت سابق، السلطات السريلانكية إلى منع تصاعد العنف إثر تظاهرات وأعمال شغب وقعت بين مؤيدين للحكومة ومعارضين لها.ويتظاهر السريلانكيون منذ أسابيع متهمين الرئيس وشقيقه، وهو نفسه رئيس الوزراء السابق، بإدخال البلاد في هذه الأزمة ويطالبون باستقالتهما.وتعاني البلاد البالغ عدد سكانها 22 مليون نسمة منذ أشهر من نقص حاد في الغذاء والوقود والأدوية.
https://arabic.sputniknews.com/20220512/سريلانكا-منع-رئيس-الوزراء-السابق-وحلفائه-من-السفر-1062134233.html
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العالم, سريلانكا

شركة "ليترو غاز" الحكومية في سريلانكا تعلن نفاد مخزون أسطوانات الغاز لديها

14:37 GMT 23.05.2022
© AP Photo / Eranga Jayawardenaيصطف سائقو عربات الريكاشة السريلانكية لشراء البنزين بالقرب من محطة وقود في كولومبو، سريلانكا 13 أبريل 2022.
يصطف سائقو عربات الريكاشة السريلانكية لشراء البنزين بالقرب من محطة وقود في كولومبو، سريلانكا 13 أبريل 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2022
© AP Photo / Eranga Jayawardena
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أعلنت شركة ليترو غاز الحكومية السريلانكية، نفاد مخزونها من إمدادات الغاز المسال غدا الثلاثاء.
القاهرة - سبوتنيك. وأفاد موقع "نيوز فيرست" السريلانكي، اليوم الاثنين، بأن الشركة، أعلنت أنه لن يكون هناك توزيع لأسطوانات الغاز المسال، التي تزن 12.5 كجم، و5 كجم، و2.3 كجم"، ودعت المواطنين "لعدم الاصطفاف عند المنافذ للحصول على الأسطوانات نظرا لنفادها غدا".

وذكر المسؤول الطبي القضائي في مستشفى مدينة دياثالاوا جاناكا، روشان باثيرانا، عبر حسابه في فيسبوك اليوم، أن "طفلة عمرها عامين توفت اليوم بسبب اضطرار والديها للبحث عن البنزين لمدة ساعة في محاولة للوصول إلى المستشفى".
ويأتي ذلك فيما تشهد سريلانكا، منذ أسابيع أعمال عنف ضمن احتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية، دفعت رئيس الوزراء إلى الاستقالة، بعد مقتل 7 أشخاص وسقوط نحو 250 مصابا، بحسب وسائل إعلام سريلانكية.
ودعت الأمم المتحدة، في وقت سابق، السلطات السريلانكية إلى منع تصاعد العنف إثر تظاهرات وأعمال شغب وقعت بين مؤيدين للحكومة ومعارضين لها.
ويتظاهر السريلانكيون منذ أسابيع متهمين الرئيس وشقيقه، وهو نفسه رئيس الوزراء السابق، بإدخال البلاد في هذه الأزمة ويطالبون باستقالتهما.
وتعاني البلاد البالغ عدد سكانها 22 مليون نسمة منذ أشهر من نقص حاد في الغذاء والوقود والأدوية.
ضباط شرطة مكافحة الشغب يقفون في مواقعهم خلال مسيرة ضد ارتفاع الأسعار ونقص الوقود عند مدخل المقر الرسمي لرئيس وزراء سريلانكا في كولومبو، 7 نيسان/ أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2022
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