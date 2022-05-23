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صندوق النقد الدولي: العقوبات المفروضة على روسيا تعرض الاقتصاد الألماني للخطر

صندوق النقد الدولي: العقوبات المفروضة على روسيا تعرض الاقتصاد الألماني للخطر

حذر صندوق النقد الدولي من مخاطر سلبية على الاقتصاد الألماني جراء العقوبات المفروضة على روسيا. 23.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-23T14:59+0000

2022-05-23T14:59+0000

2022-05-23T14:59+0000

روسيا

أخبار ألمانيا

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ووفقا لبيان نشره صندوق النقد الدولي، اليوم الاثنين، عبر موقعه الإلكتروني، أكد أن أكبر تهديد يتعرض له الاقتصاد الألماني هو محاولة وقف إمدادات الغاز الروسي إلى البلاد.بيان صندوق النقد الذي جاء بخصوص مهمته بموجب المادة الرابعة لعام 2022، قال: "السيناريو الأساسي هو انتعاش فاتر، لكن المخاطر تميل إلى أسفل"، لافتا إلى أن "التهديد الأكبر يتمثل في الإغلاق الدائم والكامل لصادرات الغاز الروسي إلى ألمانيا وأوروبا على نطاق أوسع"، حيث سيستغرق الأمر عامين على الأقل لاستبدال الإمدادات المفقودة في ألمانيا بالكامل، وفقا لتقديراته.وتوقع بيان المؤسسة النقدية الدولية أن يتباطأ النمو الاقتصاد الألماني إلى حوالي 2% في عام 2022 من 2.9% في العام السابق، قبل أن يرتفع في عام 2023 إلى ما يزيد قليلاً عن 2% إذا تراجعت أسعار الطاقة وخفت مشكلات سلسلة التوريد، مشيرا إلى أن "النمو سينخفض ​​بعد ذلك نحو الإمكانات بعد 2024".وعلى المدى المتوسط​​، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يظل الناتج دون مستويات ما قبل الجائحة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وضعف الطلب الخارجي وعوامل أخرى مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالصراع في أوكرانيا.وقال البيان: "من المتوقع أن يظل التضخم مرتفعا عند حوالي 6% في 2022 ومعتدلا إلى نحو 3% في 2023"، ومع ذلك توقع أن يكون "النمو أضعف والتضخم أعلى من خط الأساس".وقال البيان إن مثل هذا الوضع قد يؤدي إلى تشديد حاد في الأوضاع المالية وتصحيحات في أسعار الأصول.

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