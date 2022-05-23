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صندوق النقد الدولي يستبعد حدوث ركود عالمي
صندوق النقد الدولي يستبعد حدوث ركود عالمي
استبعدت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي، اليوم الاثنين حدوث ركود عالمي، جراء تأزم الأوضاع المالية وارتفاع الدولار. 23.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-23T09:39+0000
2022-05-23T09:39+0000
صندوق النقد الدولي
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وقالت جورجيفا إن تأزم الأوضاع المالية وارتفاع الدولار وتباطؤ اقتصاد الصين كلها عوامل تؤثر على الاقتصاد العالمي، لكن صندوق النقد لا يتوقع حدوث ركود عالمي.وأضافت: "كل هذه العوامل تجعل تخفيض التصنيفات أمر وارد وبالنسبة لبعض الدول هناك خطر متزايد من الركود لكننا لا نتوقع ركودا عالميا".وحذرت من أن التفتت الاقتصادي العالمي نتيجة الأزمة الأوكرانية، معتبرة أن التراجع عن عقود من التكامل سيجعل العالم أكثر فقراً وأكثر خطورة، حسبما ذكرت وكالة "بلومبرغ".قالت إنه يتعين على الدول خفض الحواجز التجارية لتخفيف النقص وخفض الأسعار بعد أن قيدت أكثر من 30 دولة التجارة في الغذاء والطاقة والسلع الأساسية الأخرى.ودعت الدول لتنويع الواردات لتأمين سلاسل التوريد وتقليل خسائر الإنتاج الناجمة عن الانقطاعات.
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صندوق النقد الدولي

صندوق النقد الدولي يستبعد حدوث ركود عالمي

09:39 GMT 23.05.2022
© REUTERS / Yuri Gripasصندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2022
© REUTERS / Yuri Gripas
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استبعدت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي، اليوم الاثنين حدوث ركود عالمي، جراء تأزم الأوضاع المالية وارتفاع الدولار.
وقالت جورجيفا إن تأزم الأوضاع المالية وارتفاع الدولار وتباطؤ اقتصاد الصين كلها عوامل تؤثر على الاقتصاد العالمي، لكن صندوق النقد لا يتوقع حدوث ركود عالمي.
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وأضافت: "كل هذه العوامل تجعل تخفيض التصنيفات أمر وارد وبالنسبة لبعض الدول هناك خطر متزايد من الركود لكننا لا نتوقع ركودا عالميا".
وحذرت من أن التفتت الاقتصادي العالمي نتيجة الأزمة الأوكرانية، معتبرة أن التراجع عن عقود من التكامل سيجعل العالم أكثر فقراً وأكثر خطورة، حسبما ذكرت وكالة "بلومبرغ".
قالت إنه يتعين على الدول خفض الحواجز التجارية لتخفيف النقص وخفض الأسعار بعد أن قيدت أكثر من 30 دولة التجارة في الغذاء والطاقة والسلع الأساسية الأخرى.
ودعت الدول لتنويع الواردات لتأمين سلاسل التوريد وتقليل خسائر الإنتاج الناجمة عن الانقطاعات.
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