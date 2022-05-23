https://arabic.sputniknews.com/20220523/عاصفة-رملية-تضرب-الرياض-وعدة-مناطق-سعودية-والرؤية-شبه-منعدمه-فيديو-1062631072.html
عاصفة رملية تضرب الرياض وعدة مناطق سعودية والرؤية شبه منعدمه.. فيديو
عاصفة رملية تضرب الرياض وعدة مناطق سعودية والرؤية شبه منعدمه.. فيديو
ضربت عاصفة رملية عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض، محدثة تأثيرات كبيرة خاصة في مستوى الرؤية الأفقية على الطرق. 23.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-23T17:44+0000
2022-05-23T17:44+0000
2022-05-23T17:44+0000
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ونشر الحساب الرسمي للتلفزيون السعودي "الإخبارية" على تويتر مقطعا مصورا لدخول العاصفة الرملية أجواء الرياض، والتي من المتوقع أن تستمر حتى إلى التاسعة مساءً، اليوم بالتوقيت المحلي.ووثق المقطع تأثير العاصفة الرملية على الطرق، فيما بدت الرؤية الأفقية ضعيفة.وكانت تنبيهات المركز الوطني للأرصاد حذرت من عاصفة رملية تضرب عدة مناطق في المملكة، لافتة إلى أن العاصمة وعدة مدن إلى جوارها ستشهد أتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي
عاصفة رملية تضرب الرياض وعدة مناطق سعودية والرؤية شبه منعدمه.. فيديو
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ضربت عاصفة رملية عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض، محدثة تأثيرات كبيرة خاصة في مستوى الرؤية الأفقية على الطرق.
ونشر الحساب الرسمي للتلفزيون السعودي "الإخبارية" على تويتر مقطعا مصورا لدخول العاصفة الرملية أجواء الرياض، والتي من المتوقع أن تستمر حتى إلى التاسعة مساءً، اليوم بالتوقيت المحلي.
ووثق المقطع تأثير العاصفة الرملية على الطرق، فيما بدت الرؤية الأفقية ضعيفة.
وكانت تنبيهات المركز الوطني للأرصاد حذرت من عاصفة رملية تضرب عدة مناطق في المملكة، لافتة إلى أن العاصمة وعدة مدن إلى جوارها ستشهد أتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية.