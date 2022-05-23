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https://arabic.sputniknews.com/20220523/فايزر-3-جرعات-من-لقاح-كورونا-توفر-حماية-قوية-للأطفال-دون-الخامسة-1062616010.html
فايزر: 3 جرعات من لقاح كورونا توفر حماية قوية للأطفال دون الخامسة
فايزر: 3 جرعات من لقاح كورونا توفر حماية قوية للأطفال دون الخامسة
أعلنت شركة "فايزر" لصناعة الأدوية اليوم الاثنين أن ثلاث جرعات من لقاحها المضاد لكوفيد 19، توفر حماية قوية للأطفال دون سن 5 سنوات. 23.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-23T11:46+0000
2022-05-23T11:46+0000
فيروس كورونا
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وتخطط الشركة لإعطاء البيانات المتعلقة بتطعيم هذه الفئة إلى المنظمين الأمريكيين في وقت لاحق من الأسبوع الجاري في خطوة تهدف إلى منح الأطفال الصغار في هذا السن للحصول على الجرعات، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس".تأتي هذه الأنباء بعد أشهر من الانتظار المشوب بالتوتر من قبل الآباء اليأسين من تحصين أطفالهم الرضع والأطفال الصغار، والأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة، خاصة مع عودة إصابات كورونا للارتفاع مجددا.والأطفال دون سن الخامسة والبالغ عددهم 18 مليون هم الفئة الوحيدة في الولايات المتحد التي لم يسمح لها بتلقي اللقاح حتى الآن.وكانت إدارة الغذاء والدواء في الشركة قد بدأت في تقييم البيانات من شركة موديرنا المنافسة التي تأمل في تقديم جرعتين للأطفال بحلول الصيف.
https://arabic.sputniknews.com/20220522/منظمة-الصحة-العالمية-جائحة-كورونا-لم-تنته-بعد-1062570484.html
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فيروس كورونا

فايزر: 3 جرعات من لقاح كورونا توفر حماية قوية للأطفال دون الخامسة

11:46 GMT 23.05.2022
© Sputnik . Vladimir Trefilov / الذهاب إلى بنك الصوراللقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا
اللقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2022
© Sputnik . Vladimir Trefilov
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أعلنت شركة "فايزر" لصناعة الأدوية اليوم الاثنين أن ثلاث جرعات من لقاحها المضاد لكوفيد 19، توفر حماية قوية للأطفال دون سن 5 سنوات.
وتخطط الشركة لإعطاء البيانات المتعلقة بتطعيم هذه الفئة إلى المنظمين الأمريكيين في وقت لاحق من الأسبوع الجاري في خطوة تهدف إلى منح الأطفال الصغار في هذا السن للحصول على الجرعات، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس".
منظمة الصحة العالمية أغسطس/ آب 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2022
منظمة الصحة العالمية: جائحة كورونا لم تنته بعد
أمس, 22:06 GMT
تأتي هذه الأنباء بعد أشهر من الانتظار المشوب بالتوتر من قبل الآباء اليأسين من تحصين أطفالهم الرضع والأطفال الصغار، والأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة، خاصة مع عودة إصابات كورونا للارتفاع مجددا.
والأطفال دون سن الخامسة والبالغ عددهم 18 مليون هم الفئة الوحيدة في الولايات المتحد التي لم يسمح لها بتلقي اللقاح حتى الآن.
وكانت إدارة الغذاء والدواء في الشركة قد بدأت في تقييم البيانات من شركة موديرنا المنافسة التي تأمل في تقديم جرعتين للأطفال بحلول الصيف.
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