https://arabic.sputniknews.com/20220523/فرق-الإسعاف-تنتشر-في-بغداد-لعلاج-حالات-الاختناق-من-العاصفة-الترابية-1062576679.html
فرق الإسعاف تنتشر في بغداد لعلاج حالات الاختناق من العاصفة الترابية
فرق الإسعاف تنتشر في بغداد لعلاج حالات الاختناق من العاصفة الترابية
باشرت فرق مديرية الدفاع المدني ببغداد، اليوم الاثنين، إسعاف حالات الاختناق الناتجة عن العاصفة الترابية في شوارع العاصمة العراقية. 23.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-23T08:15+0000
2022-05-23T08:15+0000
2022-05-23T08:15+0000
أخبار العراق اليوم
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وقالت المديرية في بيان إن مفارز الإنعاش التابعة لها في الرصافة، قامت بجولات في الشوارع العامة والمناطق السكنية والأسواق والأماكن الأخرى التي يرتادها المواطنون، بهدف تقديم خدمات الإنعاش بالتزامن مع العاصمة الترابية، بحسب موقع "السومرية نيوز".وأظهرت الصور، حالات الاختناق في الشوارع، وقيام مفارز مديرية الدفاع المدني، بتقديم الإسعاف للمواطنين.وكانت هيئة الأنواء الجوية توقعت أن تجتاح العراق اليوم الإثنين عاصفة ترابية كثيفة، خاصة في مناطق الوسط والجنوب، وسط مخاوف من تأثيرها على الحالة الصحية للمواطنين والتسبب بحالات اختناق.وعلى إثر ذلك، أعلنت الحكومة العراقية، تعطيل الدوام في مؤسسات الدولة الرسمية الإثنين.وفي وقت سابق اليوم، أعلنت هيئة الأنواء الجوية، أن موجة الغبار ستبدأ بالزوال ابتداء من مساء اليوم.
https://arabic.sputniknews.com/20220523/الخطوط-الجوية-العراقية-تبعث-برسالة-مهمة-لركابها-1062576015.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم
فرق الإسعاف تنتشر في بغداد لعلاج حالات الاختناق من العاصفة الترابية
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باشرت فرق مديرية الدفاع المدني ببغداد، اليوم الاثنين، إسعاف حالات الاختناق الناتجة عن العاصفة الترابية في شوارع العاصمة العراقية.
وقالت المديرية في بيان إن مفارز الإنعاش التابعة لها في الرصافة، قامت بجولات في الشوارع العامة والمناطق السكنية والأسواق والأماكن الأخرى التي يرتادها المواطنون، بهدف تقديم خدمات الإنعاش بالتزامن مع العاصمة الترابية، بحسب موقع "السومرية نيوز"
.
وأظهرت الصور، حالات الاختناق في الشوارع، وقيام مفارز مديرية الدفاع المدني، بتقديم الإسعاف للمواطنين.
وكانت هيئة الأنواء الجوية توقعت أن تجتاح العراق اليوم الإثنين عاصفة ترابية كثيفة، خاصة في مناطق الوسط والجنوب، وسط مخاوف من تأثيرها على الحالة الصحية للمواطنين والتسبب بحالات اختناق.
وعلى إثر ذلك، أعلنت الحكومة العراقية، تعطيل الدوام في مؤسسات الدولة الرسمية الإثنين.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت هيئة الأنواء الجوية، أن موجة الغبار ستبدأ بالزوال ابتداء من مساء اليوم.