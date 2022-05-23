https://arabic.sputniknews.com/20220523/لأول-مرة-عدد-النازحين-حول-العالم-يتجاوز-100-مليون-1062594975.html

لأول مرة.. عدد النازحين حول العالم يتجاوز 100 مليون

لأول مرة.. عدد النازحين حول العالم يتجاوز 100 مليون

وصل عدد اللاجئين والنازحين قسرا حول العالم إلى ما يزيد عن 100 مليون شخص وذلك للمرة الأولى على الإطلاق، بحسب الأمم المتحدة. 23.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-23T09:49+0000

2022-05-23T09:49+0000

2022-05-23T09:49+0000

منظمة الأمم المتحدة

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/01/1060728249_0:0:3039:1709_1920x0_80_0_0_a0d97e20a1d8c037a2d126e44044aaee.jpg

وقالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيان، "إن عدد الأشخاص الذين أُجبروا على الفرار من الصراعات والعنف وانتهاكات حقوق الإنسان والاضطهاد قد تجاوز الآن الرقم المذهل البالغ 100 مليون، للمرة الأولى على الإطلاق"، بحسب ما نقلته إذاعة صوت ألمانيا " دويتشه فيله".وبحسب الأمم المتحدة، فإن هذا الرقم "المثير للقلق" يجب أن يهز العالم ويدفعه باتجاه إنهاء النزاعات التي تجبر أعداد قياسية من الأشخاص على الفرار من ديارهم.ويشمل هذا العدد اللاجئين وطالبي اللجوء وأكثر من 50 مليون نازح داخل بلدانهم، وفق المصدر ذاته.وقالت المفوضية إن "أعداد النازحين قسرا ارتفعت إلى 90 مليونا بحلول نهاية 2021 مدفوعة بالعنف في إثيوبيا وبوركينا فاسو وميانمار ونيجيريا وأفغانستان وجمهورية الكونغو الديموقراطية".وأوضحت أنه منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا "نزح أكثر من ثمانية ملايين شخص داخل البلاد بينما فر أكثر من ستة ملايين لاجئ عبر الحدود".من جانبه، قال مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي "الاستجابة الدولية حيال الأشخاص الفارين من الحرب في أوكرانيا إيجابية جدا"، مضيفا "هناك حاجة لتعبئة مماثلة فيما يتعلق بكل الأزمات الأخرى في العالم".وكان غراندي قد انتقد يوم الجمعة، نحو 20 دولة تواصل إغلاق حدودها أمام طالبي اللجوء بدعوى الأمن الصحي رغم مرور أكثر من عامين على تفشي كورونا، مشيرا إلى أنه يشتبه في أن هذه الدول تستخدم الأمر ذريعة لعدم إعادة فتح حدودها.

https://arabic.sputniknews.com/20201209/الأمم-المتحدة-عدد-النازحين-واللاجئين-تجاوز-80-مليونا-في-منتصف-2020-1047451602.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

منظمة الأمم المتحدة