https://arabic.sputniknews.com/20220523/لافروف-روسيا-تعتمد-على-نفسها-وعلى-دول-أثبتت-موثوقيتها-وليس-تلك-التي-تتراقص-على-أنغام-شخص-آخر--1062637499.html
لافروف: روسيا تعتمد على نفسها وعلى دول أثبتت موثوقيتها ولم "تتراقص على أنغام شخص آخر"
لافروف: روسيا تعتمد على نفسها وعلى دول أثبتت موثوقيتها ولم "تتراقص على أنغام شخص آخر"
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن روسيا ستعتمد على نفسها فقط وعلى الدول التي أثبتت مصداقيتها وموثوقيتها، وليس على تلك الدول الأخرى التي "ترقص على أنغام... 23.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-23T20:31+0000
2022-05-23T20:31+0000
2022-05-23T21:05+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
العالم
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وشدد لافروف على أن روسيا يتعين عليها التوقف بأي شكل من الأشكال عن الاعتماد على توريد أي شيء من الغرب، فيما يتعلق بالصناعات الحيوية.وأشارلافروف، خلال لقاء "100 سؤال للزعيم" المقام في صالة بريماكوف الرياضية، إلى أن "أوراسيا ستصبح أكثر منطقة واعدة في العالم"، مشيرا إلى أن "روسيا بحاجة للتعامل مع تطويرها دون استخدام أدوات الآخرين".وقال لافروف ردا على سؤال حول استئناف العلاقات مع الغرب: "هذا يعتمد كليا على الدول الغربية. عندما يتغلبون على (الهيجان) ويقررون أن هناك روسيا، وهي لن تختف، وأنا مقتنع بأنها تزداد قوة كل عام. إذا كانوا يريدون تقديم شيء ما فيما يتعلق باستئناف العلاقات، فسنفكر بجدية فيما إذا كنا سنحتاج إليها أم لا".
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روسيا, العالم
لافروف: روسيا تعتمد على نفسها وعلى دول أثبتت موثوقيتها ولم "تتراقص على أنغام شخص آخر"
20:31 GMT 23.05.2022 (تم التحديث: 21:05 GMT 23.05.2022) تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن روسيا ستعتمد على نفسها فقط وعلى الدول التي أثبتت مصداقيتها وموثوقيتها، وليس على تلك الدول الأخرى التي "ترقص على أنغام شخص آخر".
وشدد لافروف على أن روسيا يتعين عليها التوقف بأي شكل من الأشكال عن الاعتماد على توريد أي شيء من الغرب، فيما يتعلق بالصناعات الحيوية.
وأشارلافروف، خلال لقاء "100 سؤال للزعيم" المقام في صالة بريماكوف الرياضية، إلى أن "أوراسيا ستصبح أكثر منطقة واعدة في العالم"، مشيرا إلى أن "روسيا بحاجة للتعامل مع تطويرها دون استخدام أدوات الآخرين".
"يجب على روسيا الاعتماد على شركائها في المنطقة الأوراسية لمزيد من التطوير، وأنا مقتنع بأن هذا هو الطريق الصحيح"
سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي
وقال لافروف ردا على سؤال حول استئناف العلاقات مع الغرب: "هذا يعتمد كليا على الدول الغربية. عندما يتغلبون على (الهيجان) ويقررون أن هناك روسيا، وهي لن تختف، وأنا مقتنع بأنها تزداد قوة كل عام. إذا كانوا يريدون تقديم شيء ما فيما يتعلق باستئناف العلاقات، فسنفكر بجدية فيما إذا كنا سنحتاج إليها أم لا".