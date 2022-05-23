https://arabic.sputniknews.com/20220523/لافروف-روسيا-تعتمد-على-نفسها-وعلى-دول-أثبتت-موثوقيتها-وليس-تلك-التي-تتراقص-على-أنغام-شخص-آخر--1062637499.html

لافروف: روسيا تعتمد على نفسها وعلى دول أثبتت موثوقيتها ولم "تتراقص على أنغام شخص آخر"

لافروف: روسيا تعتمد على نفسها وعلى دول أثبتت موثوقيتها ولم "تتراقص على أنغام شخص آخر"

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن روسيا ستعتمد على نفسها فقط وعلى الدول التي أثبتت مصداقيتها وموثوقيتها، وليس على تلك الدول الأخرى التي "ترقص على أنغام... 23.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-23T20:31+0000

2022-05-23T20:31+0000

2022-05-23T21:05+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

روسيا

العالم

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وشدد لافروف على أن روسيا يتعين عليها التوقف بأي شكل من الأشكال عن الاعتماد على توريد أي شيء من الغرب، فيما يتعلق بالصناعات الحيوية.وأشارلافروف، خلال لقاء "100 سؤال للزعيم" المقام في صالة بريماكوف الرياضية، إلى أن "أوراسيا ستصبح أكثر منطقة واعدة في العالم"، مشيرا إلى أن "روسيا بحاجة للتعامل مع تطويرها دون استخدام أدوات الآخرين".وقال لافروف ردا على سؤال حول استئناف العلاقات مع الغرب: "هذا يعتمد كليا على الدول الغربية. عندما يتغلبون على (الهيجان) ويقررون أن هناك روسيا، وهي لن تختف، وأنا مقتنع بأنها تزداد قوة كل عام. إذا كانوا يريدون تقديم شيء ما فيما يتعلق باستئناف العلاقات، فسنفكر بجدية فيما إذا كنا سنحتاج إليها أم لا".

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