https://arabic.sputniknews.com/20220523/لبنان-يتهم-إسرائيل-بخرق-مياهه-الإقليمية--1062612366.html
لبنان يتهم إسرائيل بخرق مياهه الإقليمية
لبنان يتهم إسرائيل بخرق مياهه الإقليمية
اتهم الجيش اللبناني زورقا حربيا إسرائيليا بخرق المياه الإقليمية اللبنانية قبالة منطقة رأس النافورة. 23.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-23T10:02+0000
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جاء هذا في بيان صادر عن مديرة التوجيه بقيادة الجيش، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.وقال البيان إنه: "بتاريخ 22 / 5 / 2022 الساعة 7.57 أقدم زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي، على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 111 متراً ولمدة 58 دقيقة".وأوضح البيان أنه تجري متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.وقبل أيام بحث أعلن الجيش اللبناني في بيان أن وفدا من ضباطه بحث مع قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان ورئيس البعثة اللواء ارولدو لاثارو "الاعتداءات الإسرائيلية اليومية والمتكررة للسيادة اللبنانية برا وبحرا وجوا".
https://arabic.sputniknews.com/20220521/إسرائيل-تعلن-كشف-مسار-نقل-أسلحة-يديره-صهر-قاسم-سليماني-ونجل-مسؤول-في-حزب-الله-من-إيران-إلى-لبنان-1062497564.html
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أخبار لبنان, إسرائيل
لبنان يتهم إسرائيل بخرق مياهه الإقليمية
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اتهم الجيش اللبناني زورقا حربيا إسرائيليا بخرق المياه الإقليمية اللبنانية قبالة منطقة رأس النافورة.
جاء هذا في بيان صادر عن مديرة التوجيه بقيادة الجيش، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام
.
وقال البيان إنه: "بتاريخ 22 / 5 / 2022 الساعة 7.57 أقدم زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي، على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 111 متراً ولمدة 58 دقيقة".
وأوضح البيان أنه تجري متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.
وقبل أيام بحث أعلن الجيش اللبناني في بيان أن وفدا من ضباطه بحث مع قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان ورئيس البعثة اللواء ارولدو لاثارو "الاعتداءات الإسرائيلية اليومية والمتكررة للسيادة اللبنانية برا وبحرا وجوا".