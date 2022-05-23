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https://arabic.sputniknews.com/20220523/للمرة-الثانية-خلال-شهر-بنك-إسرائيل-يرفع-سعر-الفائدة-إلى-075-1062621751.html
للمرة الثانية خلال شهر... بنك إسرائيل يرفع سعر الفائدة إلى 0.75%
للمرة الثانية خلال شهر... بنك إسرائيل يرفع سعر الفائدة إلى 0.75%
رفع بنك إسرائيل (المركزي)، اليوم الاثنين، سعر الفائدة بنسبة 0.4%، في إجراء هو الثاني من نوعه خلال شهر واحد لمواجهة موجة التضخم. 23.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-23T14:06+0000
2022-05-23T14:06+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
اقتصاد
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وقالت قناة "كان" الرسمية: "رفعت اللجنة النقدية في بنك إسرائيل اليوم (الاثنين) سعر الفائدة إلى 0.75% -في محاولة للحد من التضخم الذي وصل إلى 4%".وأضافت: "يعد هذا الارتفاع الثاني على التوالي في أسعار الفائدة التي تم رفعها بنسبة 0.25% الشهر الماضي".بعد رفع سعر الفائدة السابق، ذكر محافظ بنك إسرائيل البروفيسور أمير يارون عدة مخاطر أدت إلى اتخاذ القرار: "التطورات بسبب الحرب في أوكرانيا، والتي من المتوقع أن تؤثر على النمو والتجارة، وظهور سلالات جديدة من كورونا، والأحداث الأمنية، وعدم اليقين السياسي، كل ذلك يتوقع أن يؤثر على النشاط الاقتصادي والنمو".وكان بنك إسرائيل قد رفع سعر الفائدة في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، لكن فور تفشي وباء كورونا خفض سعر الفائدة إلى عُشر بالمائة، من أجل السماح للاقتصاد الإسرائيلي بالصمود والتعامل بشكل أفضل مع الأزمة.لكن الهدف المعاكس الآن، هو تعزيز العملة المحلية (الشيكل) للتعامل مع التضخم وتقليل الزيادات في الأسعار ومحاولة تهدئة سوق العقارات أيضا.ومنتصف مايو/آيار الجاري، كشف تقرير لدائرة الإحصاء المركزية في إسرائيل (رسمية)، أن معدل التضخم واصل الارتفاع وصولا إلى 4%.وبحسب التقرير الذي نشرت معطياته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.8% في أبريل/نيسان الماضي، فيما ارتفع منذ بداية العام الحالي بنسبة 2.3% ومنذ أبريل 2021 إلى 4%.ومؤشر أسعار المستهلك (CPI) هو المؤشر الاقتصادي الرئيسي الذي يستخدم لتتبع معدل التضخم وتكلفة المعيشة في بلد ما.وارتفعت أسعار المساكن (الشقق) بنسبة 1.9% خلال الفترة من فبراير/شباط إلى مارس/آذار 2022، بحيث وصلت الزيادة التراكمية خلال 12 شهرا إلى معدل ضخم بلغ 16.3%.ووفق المعطيات، فإن معدل التضخم الذي سجلته إسرائيل، هو الأعلى منذ عام 2011، ومعدل أسعار المساكن هو الأعلى منذ عام 2010.
https://arabic.sputniknews.com/20220411/بنك-إسرائيل-المركزي-يتخذ-خطوة-هي-الأولى-منذ-2018-1061087692.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, اقتصاد

للمرة الثانية خلال شهر... بنك إسرائيل يرفع سعر الفائدة إلى 0.75%

14:06 GMT 23.05.2022
© AP Photo / Vadim Ghirdaعلم إسرائيل
علم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
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رفع بنك إسرائيل (المركزي)، اليوم الاثنين، سعر الفائدة بنسبة 0.4%، في إجراء هو الثاني من نوعه خلال شهر واحد لمواجهة موجة التضخم.
وقالت قناة "كان" الرسمية: "رفعت اللجنة النقدية في بنك إسرائيل اليوم (الاثنين) سعر الفائدة إلى 0.75% -في محاولة للحد من التضخم الذي وصل إلى 4%".
وأضافت: "يعد هذا الارتفاع الثاني على التوالي في أسعار الفائدة التي تم رفعها بنسبة 0.25% الشهر الماضي".
بعد رفع سعر الفائدة السابق، ذكر محافظ بنك إسرائيل البروفيسور أمير يارون عدة مخاطر أدت إلى اتخاذ القرار: "التطورات بسبب الحرب في أوكرانيا، والتي من المتوقع أن تؤثر على النمو والتجارة، وظهور سلالات جديدة من كورونا، والأحداث الأمنية، وعدم اليقين السياسي، كل ذلك يتوقع أن يؤثر على النشاط الاقتصادي والنمو".
وكان بنك إسرائيل قد رفع سعر الفائدة في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، لكن فور تفشي وباء كورونا خفض سعر الفائدة إلى عُشر بالمائة، من أجل السماح للاقتصاد الإسرائيلي بالصمود والتعامل بشكل أفضل مع الأزمة.
لكن الهدف المعاكس الآن، هو تعزيز العملة المحلية (الشيكل) للتعامل مع التضخم وتقليل الزيادات في الأسعار ومحاولة تهدئة سوق العقارات أيضا.
مدينة تل أبيب - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2022
بنك إسرائيل المركزي يتخذ خطوة هي الأولى منذ 2018
11 أبريل, 15:45 GMT
ومنتصف مايو/آيار الجاري، كشف تقرير لدائرة الإحصاء المركزية في إسرائيل (رسمية)، أن معدل التضخم واصل الارتفاع وصولا إلى 4%.
وبحسب التقرير الذي نشرت معطياته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.8% في أبريل/نيسان الماضي، فيما ارتفع منذ بداية العام الحالي بنسبة 2.3% ومنذ أبريل 2021 إلى 4%.
ومؤشر أسعار المستهلك (CPI) هو المؤشر الاقتصادي الرئيسي الذي يستخدم لتتبع معدل التضخم وتكلفة المعيشة في بلد ما.
وارتفعت أسعار المساكن (الشقق) بنسبة 1.9% خلال الفترة من فبراير/شباط إلى مارس/آذار 2022، بحيث وصلت الزيادة التراكمية خلال 12 شهرا إلى معدل ضخم بلغ 16.3%.
ووفق المعطيات، فإن معدل التضخم الذي سجلته إسرائيل، هو الأعلى منذ عام 2011، ومعدل أسعار المساكن هو الأعلى منذ عام 2010.
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