https://arabic.sputniknews.com/20220523/للمرة-الثانية-خلال-شهر-بنك-إسرائيل-يرفع-سعر-الفائدة-إلى-075-1062621751.html

للمرة الثانية خلال شهر... بنك إسرائيل يرفع سعر الفائدة إلى 0.75%

للمرة الثانية خلال شهر... بنك إسرائيل يرفع سعر الفائدة إلى 0.75%

رفع بنك إسرائيل (المركزي)، اليوم الاثنين، سعر الفائدة بنسبة 0.4%، في إجراء هو الثاني من نوعه خلال شهر واحد لمواجهة موجة التضخم. 23.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-23T14:06+0000

2022-05-23T14:06+0000

2022-05-23T14:06+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

اقتصاد

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/01/1049129381_0:88:2797:1661_1920x0_80_0_0_8e12604be46dbe565a6824a7633f1503.jpg

وقالت قناة "كان" الرسمية: "رفعت اللجنة النقدية في بنك إسرائيل اليوم (الاثنين) سعر الفائدة إلى 0.75% -في محاولة للحد من التضخم الذي وصل إلى 4%".وأضافت: "يعد هذا الارتفاع الثاني على التوالي في أسعار الفائدة التي تم رفعها بنسبة 0.25% الشهر الماضي".بعد رفع سعر الفائدة السابق، ذكر محافظ بنك إسرائيل البروفيسور أمير يارون عدة مخاطر أدت إلى اتخاذ القرار: "التطورات بسبب الحرب في أوكرانيا، والتي من المتوقع أن تؤثر على النمو والتجارة، وظهور سلالات جديدة من كورونا، والأحداث الأمنية، وعدم اليقين السياسي، كل ذلك يتوقع أن يؤثر على النشاط الاقتصادي والنمو".وكان بنك إسرائيل قد رفع سعر الفائدة في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، لكن فور تفشي وباء كورونا خفض سعر الفائدة إلى عُشر بالمائة، من أجل السماح للاقتصاد الإسرائيلي بالصمود والتعامل بشكل أفضل مع الأزمة.لكن الهدف المعاكس الآن، هو تعزيز العملة المحلية (الشيكل) للتعامل مع التضخم وتقليل الزيادات في الأسعار ومحاولة تهدئة سوق العقارات أيضا.ومنتصف مايو/آيار الجاري، كشف تقرير لدائرة الإحصاء المركزية في إسرائيل (رسمية)، أن معدل التضخم واصل الارتفاع وصولا إلى 4%.وبحسب التقرير الذي نشرت معطياته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.8% في أبريل/نيسان الماضي، فيما ارتفع منذ بداية العام الحالي بنسبة 2.3% ومنذ أبريل 2021 إلى 4%.ومؤشر أسعار المستهلك (CPI) هو المؤشر الاقتصادي الرئيسي الذي يستخدم لتتبع معدل التضخم وتكلفة المعيشة في بلد ما.وارتفعت أسعار المساكن (الشقق) بنسبة 1.9% خلال الفترة من فبراير/شباط إلى مارس/آذار 2022، بحيث وصلت الزيادة التراكمية خلال 12 شهرا إلى معدل ضخم بلغ 16.3%.ووفق المعطيات، فإن معدل التضخم الذي سجلته إسرائيل، هو الأعلى منذ عام 2011، ومعدل أسعار المساكن هو الأعلى منذ عام 2010.

https://arabic.sputniknews.com/20220411/بنك-إسرائيل-المركزي-يتخذ-خطوة-هي-الأولى-منذ-2018-1061087692.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, اقتصاد