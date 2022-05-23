https://arabic.sputniknews.com/20220523/ما-تبعات-قرار-محكمة-إسرائيلية-السماح-للمستوطنين-بالصلاة-في-الأقصى؟-1062620904.html

ما تبعات قرار محكمة إسرائيلية السماح للمستوطنين بالصلاة في الأقصى؟

ما تبعات قرار محكمة إسرائيلية السماح للمستوطنين بالصلاة في الأقصى؟

قررت محكمة إسرائيلية، لأول مرة، السماح للمستوطنين بأداء صلوات تلمودية والاستلقاء على الأرض خلال اقتحامهم المسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية. 23.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-23T13:29+0000

2022-05-23T13:29+0000

2022-05-23T14:06+0000

راديو

بوضوح

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/17/1062622912_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_97848c6a98faa37794d9da8bfcf58860.png

ما تبعات قرار محكمة إسرائيلية السماح للمستوطنين بالصلاة في الأقصى؟ ما تبعات قرار محكمة إسرائيلية السماح للمستوطنين بالصلاة في الأقصى؟

وقالت القناة "12" الإسرائيلية إن محكمة الصلح في القدس أصدرت حكما استثنائيا يسمح لليهود بأداء صلاة "شيماع" والسجود في جبل الهيكل (الحرم القدسي)."وأضافت أن الشرطة الإسرائيلية كانت قد ألقت الأسبوع الماضي القبض على الصبية الثلاثة، وأصدرت بحقهم أمر إبعاد لمدة 15 يوما عن الحرم القدسي، على اعتبار أن سلوكهم قد يؤدي إلى "انتهاك السلم العام".هذا وأدان الأردن قرار محكمة إسرائيلية السماح لأول مرة للمستوطنين بتلاوة صلواتهم التلمودية خلال اقتحامهم باحات المسجد الأقصى والسجود والاستلقاء على الأرض.وتعليقا على هذا الموضوع قال المحلل السياسي الأردني الدكتور، صلاح العبادي، إن:"قرار المحكمة الإسرائيلية الذي يسمح للمستوطنين بأداء طقوس دينية في باحات المسجد الأقصى المبارك هو باطل ومنعدم الأثر القانوني حسب القانون الدولي الذي لا يعترف بسلطة القضاء الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة لعام 1967".وشدد العبادي، على ضرورة أن تدرك إسرائيل أن الأردن هو الوصي على المقدسات الإسلامية، مشيرا إلى أن هناك خلية أزمة دائمة بوزارة الخارجية الأردنية، حيث من المنتظر أن تتخذ المزيد من الإجراءات تجاه ابطال قرار المحكمة الإسرائيلية.وأضاف أن السلطة الفلسطينية تتبع نهج المفاوضات والمقاومة السلمية ودائما ما تعبر عن رفضها من خلال الاستنكار ودعوة المجتمع الدولي لتحمل مسئولياته تجاه الانتهاكات الإسرائيلية التي تمس الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس إلا أن إسرائيل لا تهتم للتحذيرات الفلسطينية ولا حتي لانتقادات المجتمع الدولي.هذا ويرى الكاتب والمحلل السياسي، نضال السبع، أن قرار المحكمة الإسرائيلية في طريقه للتنفيذ، حيث يحاول الإسرائيليون فرض أمر واقع في ظل صمت عربي واسلامي.وأعرب، السبع، عن اعتقاده أن الرد الوحيد على القرار الإسرائيلي هو بإعادة ترتيب المشهد الفلسطيني وإعادة المشروع الوطني الفلسطيني، لأن إسرائيل غير معنية بعملية السلام ولا الراعي الأمريكي، كما توقع أن يكون هناك رد فعل على القرار الإسرائيلي من قبل العالم الإسلامي على الصعيد الشعبي.للمزيد تابعوا برنامج بوضوحاعداد وتقديم: دعاء ثابت

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

راديو, بوضوح, аудио