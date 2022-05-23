https://arabic.sputniknews.com/20220523/ما-هو-الوقت-المثالي-لتناول-وجبة-الفطور-1062622064.html
ما هو الوقت المثالي لتناول وجبة الفطور
ما هو الوقت المثالي لتناول وجبة الفطور
نصحت اختصاصية التغذية، إيلينا سولوماتينا، بتناول وجبة الفطوربعد نصف ساعة أو ساعة من الاستيقاظ. 23.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-23T14:15+0000
2022-05-23T14:15+0000
2022-05-23T14:15+0000
العالم
الصحة
إفطار
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وحذرت الخبيرة من أن "الفطور يجب أن يكون إلزاميا، لأن معظم الناس يبدؤون عمليات التمثيل الغذائي في الصباح. حيث ستؤثر وجبة الفطور هذه على عمليات التمثيل الغذائي طوال اليوم"، بحسب موقع "m24".وأشارت سولوماتينا إلى أنه من المستحسن تناول وجبة الفطور بعد 30 دقيقة إلى ساعة من وقت الاستيقاظ، وألا يتم مباشرة، مضيفة أنه يمكن تناول الطعام على الفور في حال استيقظ شخص ما بشعور قوي بالجوع ولا يمكنه انتظار الوقت المخصص لتناول الوجبة.وتنصح الخبيرة بتناول الحبوب الكاملة على الفطور، كدقيق الشوفان أو الحنطة السوداء أو الشعير اللؤلؤي والأطعمة البروتينية، حيث ترى أنه "من الناحية المثالية، من الجيد تناول الكربوهيدرات المعقدة والبروتين".وأضافت أنه بالنسبة لأولئك الذين لا يحبون تناول الحبوب يمكن استبدالها بـ "ساندويتش"، على أن يكون مصنوعا من الحبوب الكاملة أو خبز الجاودار مع قطعة دجاج أو سمكة، كما يجب أيضا إضافة الخضار، مثل الفلفل الحلو والخس.
https://arabic.sputniknews.com/20220523/أضرار-الماء-البارد-على-الشعر-1062612221.html
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العالم, الصحة, إفطار
ما هو الوقت المثالي لتناول وجبة الفطور
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نصحت اختصاصية التغذية، إيلينا سولوماتينا، بتناول وجبة الفطوربعد نصف ساعة أو ساعة من الاستيقاظ.
وحذرت الخبيرة من أن "الفطور يجب أن يكون إلزاميا، لأن معظم الناس يبدؤون عمليات التمثيل الغذائي في الصباح. حيث ستؤثر وجبة الفطور هذه على عمليات التمثيل الغذائي طوال اليوم"، بحسب موقع "m24
".
وأشارت سولوماتينا إلى أنه من المستحسن تناول وجبة الفطور بعد 30 دقيقة إلى ساعة من وقت الاستيقاظ، وألا يتم مباشرة، مضيفة أنه يمكن تناول الطعام على الفور في حال استيقظ شخص ما بشعور قوي بالجوع ولا يمكنه انتظار الوقت المخصص لتناول الوجبة.
وتنصح الخبيرة بتناول الحبوب الكاملة على الفطور، كدقيق الشوفان أو الحنطة السوداء أو الشعير اللؤلؤي والأطعمة البروتينية، حيث ترى أنه "من الناحية المثالية، من الجيد تناول الكربوهيدرات المعقدة والبروتين".
وأضافت أنه بالنسبة لأولئك الذين لا يحبون تناول الحبوب يمكن استبدالها بـ "ساندويتش"، على أن يكون مصنوعا من الحبوب الكاملة أو خبز الجاودار مع قطعة دجاج أو سمكة، كما يجب أيضا إضافة الخضار، مثل الفلفل الحلو والخس.