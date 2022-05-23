https://arabic.sputniknews.com/20220523/متجهما-يحمل-نعشا-كيم-جونغ-أون-يتقدم-جنازة-ضابط-كبير-ألهمه-لقيادة-البلاد-صور-1062625410.html

متجهما يحمل نعشا... كيم جونغ أون يتقدم جنازة ضابط كبير ألهمه لقيادة البلاد.. صور

متجهما يحمل نعشا... كيم جونغ أون يتقدم جنازة ضابط كبير ألهمه لقيادة البلاد.. صور

كيم جونغ أون يحمل نعش ضابط كبير ألهمه لقيادة البلاد.. صور

2022-05-23T15:09+0000

2022-05-23T15:09+0000

2022-05-23T15:09+0000

كوريا الشمالية

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وحضر كيم يوم الأحد جنازة هيون تشول هاي، قائد الجيش الشعبي الكوري الذي قيل إنه لعب دور الموجه الرئيسي للزعيم الكوري الشمالي أثناء توليه مهام والده كيم جونغ إيل، بحسب وكالة "فرانس برس".ونشرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية صورا لكيم، وهو لا يرتدي قناعا للوجه، ويرفع نعش هيون مع مسؤولين آخرين كانوا يرتدون الأقنعة. توفي هيون بفشل عضوي متعدد عن عمر يناهز 87 عاما.وضع الزعيم الكوري الشمالي نفسه في مقدمة ومركز استجابة بلاده لفيروس كوفيد، وألقى باللوم على مسؤولي الدولة الكسالى في تفاقم تفشي سلالة "أوميكرون" شديدة العدوى.وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية، خلال عطلة نهاية الأسبوع، إن الوباء "يخضع للسيطرة على نحو ثابت"، وذكرت أن عدد الوفيات "انخفض بشكل حاد يوما بعد يوم".أعلنت كوريا الشمالية عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في 12 مايو/ أيار، على الرغم من مرور ما يزيد على عامين منذ بداية الوباء.وأبلغت بيونغ يانغ عن 167650 حالة "حمى" يوم الاثنين، وهو انخفاض ملحوظ عن ذروة بلغت نحو 390 ألف حالة سجلت قبل أسبوع.

https://arabic.sputniknews.com/20220517/الصحة-العالمية-تطلب-من-كوريا-الشمالية-بيانات-حول-انتشار-كورونا-وتعرض-مساعدتها-1062364048.html

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