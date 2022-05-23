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https://arabic.sputniknews.com/20220523/متجهما-يحمل-نعشا-كيم-جونغ-أون-يتقدم-جنازة-ضابط-كبير-ألهمه-لقيادة-البلاد-صور-1062625410.html
متجهما يحمل نعشا... كيم جونغ أون يتقدم جنازة ضابط كبير ألهمه لقيادة البلاد.. صور
متجهما يحمل نعشا... كيم جونغ أون يتقدم جنازة ضابط كبير ألهمه لقيادة البلاد.. صور
كيم جونغ أون يحمل نعش ضابط كبير ألهمه لقيادة البلاد.. صور
2022-05-23T15:09+0000
2022-05-23T15:09+0000
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وحضر كيم يوم الأحد جنازة هيون تشول هاي، قائد الجيش الشعبي الكوري الذي قيل إنه لعب دور الموجه الرئيسي للزعيم الكوري الشمالي أثناء توليه مهام والده كيم جونغ إيل، بحسب وكالة "فرانس برس".ونشرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية صورا لكيم، وهو لا يرتدي قناعا للوجه، ويرفع نعش هيون مع مسؤولين آخرين كانوا يرتدون الأقنعة. توفي هيون بفشل عضوي متعدد عن عمر يناهز 87 عاما.وضع الزعيم الكوري الشمالي نفسه في مقدمة ومركز استجابة بلاده لفيروس كوفيد، وألقى باللوم على مسؤولي الدولة الكسالى في تفاقم تفشي سلالة "أوميكرون" شديدة العدوى.وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية، خلال عطلة نهاية الأسبوع، إن الوباء "يخضع للسيطرة على نحو ثابت"، وذكرت أن عدد الوفيات "انخفض بشكل حاد يوما بعد يوم".أعلنت كوريا الشمالية عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في 12 مايو/ أيار، على الرغم من مرور ما يزيد على عامين منذ بداية الوباء.وأبلغت بيونغ يانغ عن 167650 حالة "حمى" يوم الاثنين، وهو انخفاض ملحوظ عن ذروة بلغت نحو 390 ألف حالة سجلت قبل أسبوع.
https://arabic.sputniknews.com/20220517/الصحة-العالمية-تطلب-من-كوريا-الشمالية-بيانات-حول-انتشار-كورونا-وتعرض-مساعدتها-1062364048.html
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متجهما يحمل نعشا... كيم جونغ أون يتقدم جنازة ضابط كبير ألهمه لقيادة البلاد.. صور

15:09 GMT 23.05.2022
© AFP 2022 / STRكيم جونغ أون يحضر جنازة هيون تشول هاي
كيم جونغ أون يحضر جنازة هيون تشول هاي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2022
© AFP 2022 / STR
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ظهر الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون دون قناع الوجه الذي حافظ عليه مؤخرا بعد إعلان تفشي فيروس كورونا في بلاده، وذلك أثناء حمله نعش في جنازة رسمية لضابط عسكري كبير.
وحضر كيم يوم الأحد جنازة هيون تشول هاي، قائد الجيش الشعبي الكوري الذي قيل إنه لعب دور الموجه الرئيسي للزعيم الكوري الشمالي أثناء توليه مهام والده كيم جونغ إيل، بحسب وكالة "فرانس برس".
ونشرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية صورا لكيم، وهو لا يرتدي قناعا للوجه، ويرفع نعش هيون مع مسؤولين آخرين كانوا يرتدون الأقنعة. توفي هيون بفشل عضوي متعدد عن عمر يناهز 87 عاما.
© AFP 2022 / STRالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يحمل نعش المارشال بالجيش الشعبي الكوري هيون تشول هاي، المستشار العام لوزارة الدفاع الوطني.
كيم جونغ أون يحمل نعش هيون تشول هاي - سبوتنيك عربي
1/3
© AFP 2022 / STR
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يحمل نعش المارشال بالجيش الشعبي الكوري هيون تشول هاي، المستشار العام لوزارة الدفاع الوطني.
© AFP 2022 / STRالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يحضر جنازة الراحل هيون تشول هاي، المارشال بالجيش الشعبي الكوري والمستشار العام لوزارة الدفاع الوطني.
كيم جونغ أون يحضر جنازة هيون تشول هاي - سبوتنيك عربي
2/3
© AFP 2022 / STR
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يحضر جنازة الراحل هيون تشول هاي، المارشال بالجيش الشعبي الكوري والمستشار العام لوزارة الدفاع الوطني.
© AFP 2022 / STRالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يحضر جنازة الراحل هيون تشول هاي، المارشال بالجيش الشعبي الكوري والمستشار العام لوزارة الدفاع الوطني.
كيم جونغ أون يحضر جنازة هيون تشول هاي - سبوتنيك عربي
3/3
© AFP 2022 / STR
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يحضر جنازة الراحل هيون تشول هاي، المارشال بالجيش الشعبي الكوري والمستشار العام لوزارة الدفاع الوطني.
1/3
© AFP 2022 / STR
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يحمل نعش المارشال بالجيش الشعبي الكوري هيون تشول هاي، المستشار العام لوزارة الدفاع الوطني.
2/3
© AFP 2022 / STR
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يحضر جنازة الراحل هيون تشول هاي، المارشال بالجيش الشعبي الكوري والمستشار العام لوزارة الدفاع الوطني.
3/3
© AFP 2022 / STR
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يحضر جنازة الراحل هيون تشول هاي، المارشال بالجيش الشعبي الكوري والمستشار العام لوزارة الدفاع الوطني.
وضع الزعيم الكوري الشمالي نفسه في مقدمة ومركز استجابة بلاده لفيروس كوفيد، وألقى باللوم على مسؤولي الدولة الكسالى في تفاقم تفشي سلالة "أوميكرون" شديدة العدوى.
وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية، خلال عطلة نهاية الأسبوع، إن الوباء "يخضع للسيطرة على نحو ثابت"، وذكرت أن عدد الوفيات "انخفض بشكل حاد يوما بعد يوم".
أعلنت كوريا الشمالية عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في 12 مايو/ أيار، على الرغم من مرور ما يزيد على عامين منذ بداية الوباء.
زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2022
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17 مايو, 18:56 GMT
وأبلغت بيونغ يانغ عن 167650 حالة "حمى" يوم الاثنين، وهو انخفاض ملحوظ عن ذروة بلغت نحو 390 ألف حالة سجلت قبل أسبوع.
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