https://arabic.sputniknews.com/20220523/محكمة-أوكرانية-تقضي-بالسجن-مدى-الحياة-على-جندي-روسي-متهم-بمخالفة-القانون-والعرف-العسكري-1062613566.html
محكمة أوكرانية تقضي بالسجن مدى الحياة على جندي روسي متهم بمخالفة القانون والعرف العسكري
محكمة أوكرانية تقضي بالسجن مدى الحياة على جندي روسي متهم بمخالفة القانون والعرف العسكري
قضت محكمة أوكرانية، اليوم الاثنين، بالسجن مدى الحياة على الجندي الروسي فاديم شيشيمارين، المتهم بانتهاك القانون والأعراف العسكرية. 23.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-23T10:33+0000
2022-05-23T10:33+0000
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في قرار المحكمة: "اعتباره مدانا بارتكاب جريمة منصوص عليها في الجزء الثاني من المادة 438 من القانون الجنائي الأوكراني ويحُكم عليه بالسجن مدى الحياة".ويمكن استئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف.يتزامن هذا مع مواصلة القوات الروسية ووحدات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة.
https://arabic.sputniknews.com/20220517/المحكمة-العليا-الروسية-تنظر-في-قضية-الاعتراف-بـآزوف-كمنظمة-إرهابية-1062354160.html
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سبوتنيك عربي
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العالم, أخبار أوكرانيا, روسيا
محكمة أوكرانية تقضي بالسجن مدى الحياة على جندي روسي متهم بمخالفة القانون والعرف العسكري
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قضت محكمة أوكرانية، اليوم الاثنين، بالسجن مدى الحياة على الجندي الروسي فاديم شيشيمارين، المتهم بانتهاك القانون والأعراف العسكرية.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في قرار المحكمة
: "اعتباره مدانا بارتكاب جريمة منصوص عليها في الجزء الثاني من المادة 438 من القانون الجنائي الأوكراني ويحُكم عليه بالسجن مدى الحياة".
ويمكن استئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف.
يتزامن هذا مع مواصلة القوات الروسية ووحدات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة.