https://arabic.sputniknews.com/20220523/محمد-صلاح-يثير-جدلا-واسعا-بعد-حضن-فتاة-في-ختام-مباريات-الدوري-الإنجليزي-فيديو-1062623937.html
محمد صلاح يثير جدلا واسعا بعد حضن فتاة في ختام مباريات الدوري الإنجليزي... فيديو
محمد صلاح يثير جدلا واسعا بعد حضن فتاة في ختام مباريات الدوري الإنجليزي... فيديو
تسببت صورة نجم نادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري محمد صلاح، أمس الأحد، وهو يحتضن فتاة، عقب ختام مباريات فريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز 2022، في إثارة... 23.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-23T14:34+0000
2022-05-23T14:34+0000
2022-05-23T14:34+0000
ليفربول
أخبار الدوري الإنجليزي
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وخاص صلاح أمس الأحد، آخر مباراة بالموسم الحالي لفريقه ليفربول على ملعبه "أنفيلد"، وذلك ضد ولفرهامبتون في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي، والتي شهدت تسجيله أحد أهداف فريقه الـ3، ليتوج هدافا لمسابقة البريميرليج للموسم الثالث.وعقب المباراة، ورغم خسارة ليفربول لقب البريميرليج لصالح مانشستر سيتي، حرص نجوم الفريق على اصطحاب عائلاتهم والتقاط الصور التذكارية وتحية الجماهير داخل ملعب "أنفيلد".واحتفل صلاح بشكل استثنائي، وقام بتصرف تداولته صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث احتضن فتاة ذات شعر أصفر، ما جعل الجميع يبحث عن هويتها.المغردون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أكدوا أن "الفتاة هي زوجة أو والدة اليوناني كوستاس تسيميكاس ظهير ليفربول، والذي يعد مقربا من صلاح في النادي".فيما قال البعض الآخر، إنها من بين المشاركات في مراسم تقديم جائزة الحذاء الذهبي، ولا علاقة لها بكوستاس تسيميكاس، وإلى غاية الآن لم يصدر ليفربول أو صلاح نفسه أي توضيح بشأن هذه الفتاة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ليفربول, أخبار الدوري الإنجليزي
محمد صلاح يثير جدلا واسعا بعد حضن فتاة في ختام مباريات الدوري الإنجليزي... فيديو
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تسببت صورة نجم نادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري محمد صلاح، أمس الأحد، وهو يحتضن فتاة، عقب ختام مباريات فريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز 2022، في إثارة جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.
وخاص صلاح أمس الأحد، آخر مباراة بالموسم الحالي لفريقه ليفربول على ملعبه "أنفيلد"، وذلك ضد ولفرهامبتون في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي، والتي شهدت تسجيله أحد أهداف فريقه الـ3، ليتوج هدافا لمسابقة البريميرليج للموسم الثالث.
وعقب المباراة، ورغم خسارة ليفربول لقب البريميرليج لصالح مانشستر سيتي، حرص نجوم الفريق على اصطحاب عائلاتهم والتقاط الصور التذكارية وتحية الجماهير داخل ملعب "أنفيلد".
واحتفل صلاح بشكل استثنائي، وقام بتصرف تداولته صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث احتضن فتاة ذات شعر أصفر، ما جعل الجميع يبحث عن هويتها.
المغردون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أكدوا أن "الفتاة هي زوجة أو والدة اليوناني كوستاس تسيميكاس ظهير ليفربول، والذي يعد مقربا من صلاح في النادي".
فيما قال البعض الآخر، إنها من بين المشاركات في مراسم تقديم جائزة الحذاء الذهبي، ولا علاقة لها بكوستاس تسيميكاس، وإلى غاية الآن لم يصدر ليفربول أو صلاح نفسه أي توضيح بشأن هذه الفتاة.