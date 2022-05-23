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https://arabic.sputniknews.com/20220523/محمد-صلاح-يوجه-رسالة-جديدة-قبل-مواجهة-ريال-مدريد-نحن-لم-ننته-بعد-1062636635.html
محمد صلاح يوجه رسالة جديدة قبل مواجهة ريال مدريد... "نحن لم ننته بعد"
محمد صلاح يوجه رسالة جديدة قبل مواجهة ريال مدريد... "نحن لم ننته بعد"
وجه اللاعب المصري، محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي رسالة بعد تتويجه بلقب هداف الدوري الإنجليزي، وقبل أيام من مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد... 23.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-23T20:03+0000
2022-05-23T20:03+0000
ليفربول
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ونشر محمد صلاح، صورة له عبر حسابه الشخصي على تويتر، وهو يحمل جائزة هدّاف بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز وجائزة أفضل صانع ألعاب، قائلا: "نحن لم ننته بعد".ويواجه فريق ليفربول بقيادة محمد صلاح نظيره ريال مدريد الإسباني يوم 28 من شهر مايو/ أيار الجاري في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري في المباراة التي تقام في ملعب سان دوني في باريس.
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ليفربول, أخبار نادي ريال مدريد, أخبار الدوري الإنجليزي, أخبار دوري أبطال أوروبا

محمد صلاح يوجه رسالة جديدة قبل مواجهة ريال مدريد... "نحن لم ننته بعد"

20:03 GMT 23.05.2022
© AFP 2022 / BEN STANSALLاللاعب المصري محمد صلاح يتوج مع ليفربول ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم
اللاعب المصري محمد صلاح يتوج مع ليفربول ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2022
© AFP 2022 / BEN STANSALL
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وجه اللاعب المصري، محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي رسالة بعد تتويجه بلقب هداف الدوري الإنجليزي، وقبل أيام من مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد الإسباني.
ونشر محمد صلاح، صورة له عبر حسابه الشخصي على تويتر، وهو يحمل جائزة هدّاف بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز وجائزة أفضل صانع ألعاب، قائلا: "نحن لم ننته بعد".
ويواجه فريق ليفربول بقيادة محمد صلاح نظيره ريال مدريد الإسباني يوم 28 من شهر مايو/ أيار الجاري في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري في المباراة التي تقام في ملعب سان دوني في باريس.
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