https://arabic.sputniknews.com/20220523/مستشارة-ترامب-لم-يكن-هناك-موضوع-يعتبره-جاريد-كوشنر-خارج-نطاق-خبرته-حتى-لو-كانت-هجمات-من-المريخ-1062622588.html

مستشارة ترامب: لم يكن هناك موضوع يعتبره جاريد كوشنر خارج نطاق خبرته... ‏حتى لو كانت هجمات من المريخ

مستشارة ترامب: لم يكن هناك موضوع يعتبره جاريد كوشنر خارج نطاق خبرته... ‏حتى لو كانت هجمات من المريخ

هاجمت كيليان كونواي، مساعدة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، صهره، جاريد كوشنر، في ‏مذكراتها الجديدة.‏ 23.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-23T14:08+0000

2022-05-23T14:08+0000

2022-05-23T14:09+0000

دونالد ترامب

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

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وقالت وفقا لمقتطفات من كتابها نشرتها صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أمس الأحد، إن كوشنر "مارس عمله كمستشار في البيت الأبيض، مع علمه أنه من غير المحتمل أن يُحاسب على أي موظفين أو كوارث تشريعية حدثت في عهده".ووصفت كيليان كونواي زوج ابنة ترامب، بأنه "رجل ذكي وحكيم، وعلى دراية بالإيماءات والنظرات التحريضية والاستفسارات الجانبية".كما أكدت في مذكراتها "Here's the Deal: A Memoir" ساخرة أن جاريد كوشنر "لم يكن هناك موضوع يعتبره خارج نطاق خبرته، مثل إصلاح العدالة الجنائية، والسلام في الشرق الأوسط، والحدود الجنوبية والشمالية، وقدامى المحاربين، وانتشار المواد الأفيونية في البلاد، وشركات التكنولوجيا الكبرى والشركات الصغيرة".وقالت متهكمة: "إذا كانت هجمات المريخ قد تم رصدها في الرادار، لكان قد أضافها بكل سعادة إلى سيرته الذاتية المتزايدة باستمرار".وتابعت: "كان سيتأكد من علمك أنه قام بنفي المريخيين إلى كوكب أورانوس، وأصرّ على أنه لا يهتم بمن ينال الفضل مقابل ذلك".كما زعمت كيليان كونواي في مذكراتها أن جاريد كوشنر أساء فهم الدستور، واعتقد أن "كل السلطات التي لم تُمنح للحكومة الفيدرالية كانت محفوظة له".يشار إلى أن جاريد كوشنر سبق وأن هاجمته السكرتيرة الصحفية لحماه، ستيفاني غريشام، في كتابها الذي طرح العام الماضي، إذ وصفته بأنه "راسبوتين يرتدي بدلة ضيقة".

https://arabic.sputniknews.com/20211003/مسؤولة-سابقة-في-البيت-الأبيض-تكشف-عن-تصرف-من-جاريد-كوشنر-أثار-اشمئزازها-1050324217.html

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