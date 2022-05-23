https://arabic.sputniknews.com/20220523/مصدر-بالبيت-الأبيض-بعد-تصريحات-بايدن-لا-تغيير-في-السياسة-الأمريكية-تجاه-تايوان-1062576352.html
مصدر بالبيت الأبيض بعد تصريحات بايدن: لا تغيير في السياسة الأمريكية تجاه تايوان
مصدر بالبيت الأبيض بعد تصريحات بايدن: لا تغيير في السياسة الأمريكية تجاه تايوان
قال مسؤول بالبيت الأبيض اليوم الاثنين: "إنه لا يوجد تغيير في السياسة الأمريكية تجاه تايوان بعد أن أشار الرئيس جو بايدن إلى أن بلاده سترد عسكريا في حالة غزو... 23.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-23T07:59+0000
2022-05-23T07:59+0000
2022-05-23T07:59+0000
جو بايدن
الصين
أخبار تايوان
التوتر العسكري بين الصين وتايوان
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وأضاف مسؤول البيت الأبيض الذي طلب عدم نشر اسمه: "كما قال الرئيس، سياستنا لم تتغير"، حسب ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.وأكد أن الرئيس بادين أعرب عن التزام بلاده بسياسة "صين واحدة"، و"السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان"، والتزام واشنطن بموجب قانون العلاقات مع تايوان بتزويد الأخيرة بالوسائل العسكرية للدفاع عن نفسها.وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، قال الرئيس الأمريكي إن الولايات المتحدة ستدافع عسكريا عن تايوان إذا غزتها بكين، محذرا من أن الصين "تلعب بالنار".جاء ذلك في تصريحات أدلى بها بادين خلال المؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، في العاصمة طوكيو، بحسب قناة "الحرة".وكان بايدن يجيب على سؤال حول ما إن كانت بلاده ستتدخل عسكريا ضد محاولة صينية للسيطرة على تايوان بالقوة.وقال الرئيس الأمريكي "هذا هو الالتزام الذي قطعناه على أنفسنا... كنا موافقين على سياسة صين واحدة ولكن فكرة أن تؤخذ (تايوان) بالقوة هي بكل بساطة غير ملائمة".وتابع "نواصل التزامنا بدعم السلام والأمن في مضيق تايوان، ونعتزم فعل ما يلزم لمنع تغيير حالة الوضع الراهن من جانب واحد".وتقول الصين، إن تايوان مقاطعة صينية وتعهدت باستعادتها بالقوة إذا لزم الأمر، وتتهم حكومتها المنتخبة ديمقراطيا بأنها انفصالية، فيما تقول حكومة تايوان إنها دولة ذات سيادة بالفعل ولا حاجة لإعلان الاستقلال.
https://arabic.sputniknews.com/20220523/بايدن-يعلن-استعداد-بلاده-لحماية-تايوان-في-حال-الهجوم-الصيني-1062572352.html
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جو بايدن, الصين, أخبار تايوان, التوتر العسكري بين الصين وتايوان
مصدر بالبيت الأبيض بعد تصريحات بايدن: لا تغيير في السياسة الأمريكية تجاه تايوان
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قال مسؤول بالبيت الأبيض اليوم الاثنين: "إنه لا يوجد تغيير في السياسة الأمريكية تجاه تايوان بعد أن أشار الرئيس جو بايدن إلى أن بلاده سترد عسكريا في حالة غزو الصين للدولة الجزيرة".
وأضاف مسؤول البيت الأبيض الذي طلب عدم نشر اسمه: "كما قال الرئيس، سياستنا لم تتغير"، حسب ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت
" العبرية.
وأكد أن الرئيس بادين أعرب عن التزام بلاده بسياسة "صين واحدة"، و"السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان"، والتزام واشنطن بموجب قانون العلاقات مع تايوان بتزويد الأخيرة بالوسائل العسكرية للدفاع عن نفسها.
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، قال الرئيس الأمريكي
إن الولايات المتحدة ستدافع عسكريا عن تايوان إذا غزتها بكين، محذرا من أن الصين "تلعب بالنار".
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها بادين خلال المؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، في العاصمة طوكيو، بحسب قناة "الحرة
".
وكان بايدن يجيب على سؤال حول ما إن كانت بلاده ستتدخل عسكريا ضد محاولة صينية للسيطرة على تايوان بالقوة.
وقال الرئيس الأمريكي "هذا هو الالتزام الذي قطعناه على أنفسنا... كنا موافقين على سياسة صين واحدة ولكن فكرة أن تؤخذ (تايوان) بالقوة هي بكل بساطة غير ملائمة".
وتابع "نواصل التزامنا بدعم السلام والأمن في مضيق تايوان، ونعتزم فعل ما يلزم لمنع تغيير حالة الوضع الراهن من جانب واحد".
وتقول الصين، إن تايوان مقاطعة صينية
وتعهدت باستعادتها بالقوة إذا لزم الأمر، وتتهم حكومتها المنتخبة ديمقراطيا بأنها انفصالية، فيما تقول حكومة تايوان إنها دولة ذات سيادة بالفعل ولا حاجة لإعلان الاستقلال.