https://arabic.sputniknews.com/20220523/مصرع-2-وإصابة-120-شخصا-في-حريق-ناجم-عن-انفجار-إسطوانة-غاز-في-أبو-ظبي-1062628791.html
مصرع 2 وإصابة 120 شخصا في حريق ناجم عن انفجار إسطوانة غاز في أبو ظبي
مصرع 2 وإصابة 120 شخصا في حريق ناجم عن انفجار إسطوانة غاز في أبو ظبي
لقي شخصان مصرعهما وأصيب 120 آخرين، اليوم الاثنين، جراء حريق ناجم عن انفجار اسطوانة غاز في مطعم بالعاصمة الإماراتية، أبو ظبي. 23.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-23T16:50+0000
2022-05-23T16:50+0000
2022-05-23T16:50+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وقالت شرطة أبو ظبي، في بيان لها، إن "إنه وحسب الأرقام الأولية الواردة من موقع الحدث بمنطقة الخالدية بأبو ظبي تشير إلى إصابة 64 شخصا بإصابات بسيطة، و56 آخرين إصاباتهم متوسطة ووفاة شخصين اثنين".وأضافت أنه "تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة مع وجود أضرار مادية بمحال تجارية وواجهات لعدد 6 بنايات" وتابعت: "ولازالت الفرق المختصه بالموقع تستكمل مهامها".وأوضحت الشرطة، أن الحريق اندلع في مطعم في منطقة الخالدية بأبو ظبي، في وقت أخلت السلطات أيضًا البناية التي شهدت الحادثة"، معربة عن تعازيهما إلى ذوي المتوفين وتمنياتهما بالشفاء العاجل للمصابين.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
مصرع 2 وإصابة 120 شخصا في حريق ناجم عن انفجار إسطوانة غاز في أبو ظبي
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لقي شخصان مصرعهما وأصيب 120 آخرين، اليوم الاثنين، جراء حريق ناجم عن انفجار اسطوانة غاز في مطعم بالعاصمة الإماراتية، أبو ظبي.
وقالت شرطة أبو ظبي، في بيان لها، إن "إنه وحسب الأرقام الأولية الواردة من موقع الحدث بمنطقة الخالدية بأبو ظبي تشير إلى إصابة 64 شخصا بإصابات بسيطة، و56 آخرين إصاباتهم متوسطة ووفاة شخصين اثنين".
وأضافت أنه "تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة مع وجود أضرار مادية بمحال تجارية وواجهات لعدد 6 بنايات" وتابعت: "ولازالت الفرق المختصه بالموقع تستكمل مهامها".
وأوضحت الشرطة، أن الحريق اندلع في مطعم في منطقة الخالدية بأبو ظبي، في وقت أخلت السلطات أيضًا البناية التي شهدت الحادثة"، معربة عن تعازيهما إلى ذوي المتوفين وتمنياتهما بالشفاء العاجل للمصابين.