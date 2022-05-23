https://arabic.sputniknews.com/20220523/مصر-السجن-المشدد-لرجل-الأعمال-محمد-الأمين-3-سنوات-بتهمة-هتك-عرض-فتيات-1062623155.html
مصر... السجن المشدد "3 سنوات" لرجل الأعمال محمد الأمين بتهمة هتك عرض فتيات
مصر... السجن المشدد "3 سنوات" لرجل الأعمال محمد الأمين بتهمة هتك عرض فتيات
أصدرت محكمة مصرية، اليوم الاثنين، قرارا بسجن رجل الأعمال المصري، محمد الأمين، 3 سنوات، في قضية هتك عرض فتيات داخل دار أيتام. 23.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-23T14:24+0000
2022-05-23T14:24+0000
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مجتمع
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وقضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد الجندي، بالسجن المشدد لأمين، وسداده غرامة 200 ألف جنيه، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، وفقا لبوابة "الأهرام" المصرية.وكان النائب العام المصري، المستشار حماده الصاوي، أمر في شهر فبراير/ شباط الماضي، بإحالة رجل الأعمال محمد الأمين، إلى محكمة الجنايات لاتهامه بالإتجار في البشر، وهنّ 7 فتيات أطفال، وهتكه عِرضهن بالقوة والتهديد.وذكرت النيابة العامة، أن "إحالة المتهم للجنايات جاءت بعد شهادة 13 شاهدا، وإقرارات الفتيات المجني عليهن، وما تبين من فحص هاتف المتهم المحمول، وما ثبت بتقارير مصلحة الطب الشرعي، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والبحث النفسي والاجتماعي بوزارة التضامن".ويعتبر محمد الأمين أحد أشهر رجال الأعمال في مصر الذي ارتبط اسمه بصناعة الإعلام، فهو مؤسس مجموعة قنوات "سي بي سي"، وشبكة قنوات مودرن، ووكالة الأخبار العربية AUA، وقناة النهار، بالإضافة إلى أنه كان شريكا في مجموعة شركات "عامر غروب".
https://arabic.sputniknews.com/20210411/-8-مصرسنوات-سجن-لـ-متحرش-الجامعة-لهتكه-عرض-فتيات-قاصرات--1048649360.html
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مجتمع, أخبار مصر الآن
مصر... السجن المشدد "3 سنوات" لرجل الأعمال محمد الأمين بتهمة هتك عرض فتيات
14:24 GMT 23.05.2022 (تم التحديث: 14:28 GMT 23.05.2022) تابعنا عبر
أصدرت محكمة مصرية، اليوم الاثنين، قرارا بسجن رجل الأعمال المصري، محمد الأمين، 3 سنوات، في قضية هتك عرض فتيات داخل دار أيتام.
وقضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد الجندي، بالسجن المشدد لأمين، وسداده غرامة 200 ألف جنيه، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، وفقا لبوابة "الأهرام"
المصرية.
وكان النائب العام المصري، المستشار حماده الصاوي، أمر في شهر فبراير/ شباط الماضي، بإحالة رجل الأعمال محمد الأمين، إلى محكمة الجنايات لاتهامه بالإتجار في البشر، وهنّ 7 فتيات أطفال، وهتكه عِرضهن بالقوة والتهديد.
وذكرت النيابة العامة، أن "إحالة المتهم للجنايات جاءت بعد شهادة 13 شاهدا، وإقرارات الفتيات المجني عليهن، وما تبين من فحص هاتف المتهم المحمول، وما ثبت بتقارير مصلحة الطب الشرعي، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والبحث النفسي والاجتماعي بوزارة التضامن".
ويعتبر محمد الأمين
أحد أشهر رجال الأعمال في مصر الذي ارتبط اسمه بصناعة الإعلام، فهو مؤسس مجموعة قنوات "سي بي سي"، وشبكة قنوات مودرن، ووكالة الأخبار العربية AUA، وقناة النهار، بالإضافة إلى أنه كان شريكا في مجموعة شركات "عامر غروب".