https://arabic.sputniknews.com/20220523/مصر-تحذر-من-موت-الملايين-جوعا-حول-العالم-وتستبعد-ركود-اقتصادها-1062623282.html

مصر تحذر من "موت الملايين جوعا" حول العالم وتستبعد ركود اقتصادها

مصر تحذر من "موت الملايين جوعا" حول العالم وتستبعد ركود اقتصادها

استبعد وزير المالية المصري محمد معيط، اليوم الاثنين، أن يتعرض اقتصاد بلاده للركود هذا العام، وحذر في الوقت ذاته من موت الكثيرين على مستوى العالم بسبب أزمة... 23.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-23T14:26+0000

2022-05-23T14:26+0000

2022-05-23T14:26+0000

اقتصاد

أخبار مصر الآن

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وحذر الوزير المالية المصري من أن "الملايين" قد يموتون حول العالم بسبب أزمة أسعار الغذاء الناجمة عن الأزمة الأوكرانية، مرددا تحذيرات الأمم المتحدة ودول مجموعة السبع مع تزايد المخاوف بشأن نقص القمح في جميع أنحاء العالم.كما حذر معيط، في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" خلال زيارته إلى لندن أمس الأحد، من "انعدام الأمن الغذائي" حول العالم. ومع ذلك، أصر على أن مصر لديها ما يكفي من القمح حتى نهاية العام.وقال معيط: "هذا شيء يجب أن نكون حذرين للغاية بشأنه، سنشعر بالعار إذا وجدنا أن الملايين من الناس يموتون بسبب انعدام الأمن الغذائي، إنهم ليسوا مسؤولين عن ذلك، ولم يرتكبوا أي خطأ".وتأتي تعليقاته بعد أيام من تحذير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن "الصراع في أوكرانيا" يهدد بإغراق "عشرات الملايين" في المجاعة.مصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم وتدير برنامج خبز مدعوم على نطاق واسع يخدم ما يقرب من 70 مليون شخص. وقبل الأزمة، كانت تحصل على معظم قمحها من روسيا وأوكرانيا.على جانب آخر، قال معيط إنه واثق من أن مصر لن تقع في ركود هذا العام، مضيفا: "مسألة الذهاب إلى الركود، أنا أستبعدها. كانت مصر واحدة من الدول القليلة التي تمكنت من النمو بشكل إيجابي على مدار عامين من الجائحة". تتوقع الحكومة نموا بنسبة 5.5% في السنة المالية التي تبدأ في يوليو/ تموز.وأعرب الوزير عن تفاؤله بأن حزمة تمويل جديدة مدتها ثلاث سنوات، طلبتها القاهرة في مارس/ آذار، سيتم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي، وقال إن المناقشات مع الصندوق "تسير بشكل جيد للغاية"، لكن لم يُقترح أي رقم حتى الآن من قبل الحكومة أو إدارة المؤسسة المالية الدولية.

https://arabic.sputniknews.com/20220523/صندوق-النقد-الدولي-الاقتصاد-العالمي-يواجه-أكبر-اختبار-منذ-الحرب-العالمية-الثانية-1062622171.html

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