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https://arabic.sputniknews.com/20220523/مطاعم-ماكدونالدز-تغير-اسمها-في-روسيا-1062614498.html
مطاعم "ماكدونالدز" تغير اسمها في روسيا
مطاعم "ماكدونالدز" تغير اسمها في روسيا
كشفت وسائل إعلام روسية، اليوم الاثنين، أن سلسلة مطاعم "ماكدونالدز" في روسيا قررت تغيير اسمها، وذلك بعد إغلاقها للفروع المنتشرة في البلاد على خلفية العقوبات... 23.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-23T11:01+0000
2022-05-23T11:01+0000
روسيا
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وذكر موقع "إزفيستيا" نقلا عن مصادر خاصة أن الاسم الجديد لسلسلة مطاعم "ماكدونالدز" سيكون "Mс" على أن تبقي الشركة على جميع المنتجات والوجبات الرسمية التي تصدرها الشركة في العالم.وأشار المصدر إلى أن القرار بالتسمية جاء بعد التنسيق مع الشركة الأساسية في الولايات المتحدة، حيث ستقوم الشركة الجديدة بإجراء تغييرات طفيفة على أسماء الوجبات والسندويشات مع بقاء ومراعاة النوعية.وكانت سلسلة مطاعم "ماكدونالدز"، أعلنت، في 14 آذار/ مارس الماضي، إغلاق مطاعمها مؤقتا، والبالغ عددها 850 في جميع أنحاء روسيا؛ وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.يشار إلى أن العديد من الشركات الأمريكية والأوروبية واليابانية والكورية الكبرى، عمدت إلى الإعلان عن تعليق أعمالها في روسيا؛ على خلفية العملية الروسية الخاصة.
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مطاعم "ماكدونالدز" تغير اسمها في روسيا

11:01 GMT 23.05.2022
© Sputnik . Vitaliy Belousov / الذهاب إلى بنك الصورإغلاق مطاعم ماكدونالدز في روسيا
إغلاق مطاعم ماكدونالدز في روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2022
© Sputnik . Vitaliy Belousov
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كشفت وسائل إعلام روسية، اليوم الاثنين، أن سلسلة مطاعم "ماكدونالدز" في روسيا قررت تغيير اسمها، وذلك بعد إغلاقها للفروع المنتشرة في البلاد على خلفية العقوبات الاقتصادية المفروضة على موسكو.
وذكر موقع "إزفيستيا" نقلا عن مصادر خاصة أن الاسم الجديد لسلسلة مطاعم "ماكدونالدز" سيكون "Mс" على أن تبقي الشركة على جميع المنتجات والوجبات الرسمية التي تصدرها الشركة في العالم.
وأشار المصدر إلى أن القرار بالتسمية جاء بعد التنسيق مع الشركة الأساسية في الولايات المتحدة، حيث ستقوم الشركة الجديدة بإجراء تغييرات طفيفة على أسماء الوجبات والسندويشات مع بقاء ومراعاة النوعية.
وكانت سلسلة مطاعم "ماكدونالدز"، أعلنت، في 14 آذار/ مارس الماضي، إغلاق مطاعمها مؤقتا، والبالغ عددها 850 في جميع أنحاء روسيا؛ وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
يشار إلى أن العديد من الشركات الأمريكية والأوروبية واليابانية والكورية الكبرى، عمدت إلى الإعلان عن تعليق أعمالها في روسيا؛ على خلفية العملية الروسية الخاصة.
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