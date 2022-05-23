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https://arabic.sputniknews.com/20220523/معلومات-عن-مسيرة-الأعلام-الإسرائيلية-التي-تستفز-الشارع-الفلسطيني-1062615261.html
معلومات عن مسيرة الأعلام الإسرائيلية التي تستفز الشارع الفلسطيني
معلومات عن مسيرة الأعلام الإسرائيلية التي تستفز الشارع الفلسطيني
وافق وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومير بارليف ومفتش الشرطة يعقوب شبتاي بعد جلسة تقييم للأوضاع على مسيرة الأعلام"، في القدس، والتي تعرف في إسرائيل بيوم "توحيد... 23.05.2022, سبوتنيك عربي
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انفوجرافيك, инфографика

معلومات عن مسيرة الأعلام الإسرائيلية التي تستفز الشارع الفلسطيني

11:12 GMT 23.05.2022
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وافق وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومير بارليف ومفتش الشرطة يعقوب شبتاي بعد جلسة تقييم للأوضاع على مسيرة الأعلام"، في القدس، والتي تعرف في إسرائيل بيوم "توحيد القدس"، على أن تقام يوم 29 مايو الجاري وتمر عبر باب العامود والحي الإسلامي في القدس.
معلومات عن مسيرة الأعلام الإسرائيلية التي تستفز الشارع الفلسطيني - سبوتنيك عربي
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