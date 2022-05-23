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مقاطعة صينية تلزم 100 مليون شخص بإجراء اختبار كورونا كل يومين

مقاطعة صينية تلزم 100 مليون شخص بإجراء اختبار كورونا كل يومين

أمرت مقاطعة هينان الصينية سكانها البالغ عددهم حوالي 100 مليون شخص بإجراء اختبار كوفيد كل يومين، وهي خطوة غير مسبوقة في الوقت الذي تكافح فيه البلاد زيادة حالات... 23.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-23T07:49+0000

2022-05-23T07:49+0000

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ونقلت "فرانس برس" بيانا على موقع الإدارة المحلية للمقاطعة، جاء فيه: "يتعين على سكان مقاطعة هينان والعاملين هناك الالتزام بتقديم عينات من الحمض النووي مرة واحدة على الأقل كل 48 ساعة".وأوضحت السلطات، أن الاختبارات ستبدأ في مدينة تشنغتشو، عاصمة مقاطعة هينان قبل نهاية مايو/ أيار، للمساعدة في "تحديد المخاطر المحتملة" بسرعة.وأضاف البيان أن السكان الذين لا يمتثلون لتلك التعليمات سيواجهون مشاكل في مسح الرموز اللازمة لدخول الأماكن العامة أو استخدام وسائل النقل.كما اتخذت عواصم إقليمية أخرى، مثل شيجياتشوانغ في مقاطعة خبي الشمالية، إجراءات مماثلة، حيث قالت شيجياتشوانغ إنها ستبدأ اختبارات كوفيد الأسبوعية لسكانها البالغ عددهم 11 مليون نسمة يوم الاثنين، فيما حذر المحللون من أن الاختبارات الجماعية المتكررة تأتي بتكلفة عالية لاقتصاد متعثر بالفعل.ويرى المحللون إنه إذا تم توسيع إجراءات مماثلة لتشمل جميع أنحاء الصين، فقد تتكلف ما بين 0.9 في المائة و 2.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للصين.يذكر أنه تم إغلاق مركز الأعمال الرئيسي في شنغهاي بالكامل تقريبا لمدة شهرين، مما أدى إلى تعطل سلاسل التوريد، بينما حظرت العاصمة الصينية بكين تناول الطعام في الخارج وأمرت الملايين بالعمل من المنزل.وتراجعت مبيعات التجزئة وإنتاج المصانع إلى أدنى مستوياتها في حوالي عامين الشهر الماضي، مما يعكس تداعيات سياسة الحد من انتشار فيروس كورونا في الصين.

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