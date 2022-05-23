https://arabic.sputniknews.com/20220523/مقتل-حارس-في-سفارة-قطر-بباريس-واعتقال-المشتبه-به-1062579330.html
مقتل حارس في سفارة قطر بباريس واعتقال المشتبه به
مقتل حارس في سفارة قطر بباريس واعتقال المشتبه به
تعرض حارس أمن يعمل في السفارة القطرية بباريس للضرب حتى الموت، وتم اعتقال المشتبه به في ارتكاب الحادث. 23.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-23T09:16+0000
2022-05-23T09:16+0000
2022-05-23T09:16+0000
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وقالت قناة "BFM" الفرنسية نقلا عن مصدر بالشرطة: "تعرض حارس للضرب حتى الموت صباح الاثنين خلال مشاجرة خارج السفارة القطرية في باريس في الحي الثامن.. وتم اعتقال رجل".كما ذكرت صحيفة "نيس ماتان" الفرنسية، أن حارس أمن يعمل في السفارة القطرية في باريس، قتل بينما كان يوجد في موقع السفارة، صباح اليوم الاثنين.وقال المصدر إن المشتبه به "يبدو معوقا نفسيا"، مشيرا إلى أن لواء التحقيق الجنائي بالشرطة القضائية في باريس يحقق في واقعة القتل العمد مع سبق الإصرار.
https://arabic.sputniknews.com/20220522/أمين-سر-دولة-الفاتيكان-يستقبل-سفير-دولة-قطر-1062545546.html
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العالم, العالم العربي, قطر, أخبار فرنسا
مقتل حارس في سفارة قطر بباريس واعتقال المشتبه به
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تعرض حارس أمن يعمل في السفارة القطرية بباريس للضرب حتى الموت، وتم اعتقال المشتبه به في ارتكاب الحادث.
وقالت قناة "BFM" الفرنسية نقلا عن مصدر بالشرطة: "تعرض حارس للضرب حتى الموت صباح الاثنين خلال مشاجرة خارج السفارة القطرية في باريس في الحي الثامن.. وتم اعتقال رجل".
كما ذكرت صحيفة "نيس ماتان" الفرنسية، أن حارس أمن يعمل في السفارة القطرية في باريس، قتل بينما كان يوجد في موقع السفارة، صباح اليوم الاثنين.
وقال المصدر إن المشتبه به "يبدو معوقا نفسيا"، مشيرا إلى أن لواء التحقيق الجنائي بالشرطة القضائية في باريس يحقق في واقعة القتل العمد مع سبق الإصرار.