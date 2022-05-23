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مقتل حارس في سفارة قطر بباريس واعتقال المشتبه به
مقتل حارس في سفارة قطر بباريس واعتقال المشتبه به
تعرض حارس أمن يعمل في السفارة القطرية بباريس للضرب حتى الموت، وتم اعتقال المشتبه به في ارتكاب الحادث. 23.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-23T09:16+0000
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وقالت قناة "BFM" الفرنسية نقلا عن مصدر بالشرطة: "تعرض حارس للضرب حتى الموت صباح الاثنين خلال مشاجرة خارج السفارة القطرية في باريس في الحي الثامن.. وتم اعتقال رجل".كما ذكرت صحيفة "نيس ماتان" الفرنسية، أن حارس أمن يعمل في السفارة القطرية في باريس، قتل بينما كان يوجد في موقع السفارة، صباح اليوم الاثنين.وقال المصدر إن المشتبه به "يبدو معوقا نفسيا"، مشيرا إلى أن لواء التحقيق الجنائي بالشرطة القضائية في باريس يحقق في واقعة القتل العمد مع سبق الإصرار.
https://arabic.sputniknews.com/20220522/أمين-سر-دولة-الفاتيكان-يستقبل-سفير-دولة-قطر-1062545546.html
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العالم, العالم العربي, قطر, أخبار فرنسا

مقتل حارس في سفارة قطر بباريس واعتقال المشتبه به

09:16 GMT 23.05.2022
© AFP 2022 / Joel Sagetلأخبار كورونا في دول أوروبا والعالم - الإغلاق التام في باريس، فرنسا
لأخبار كورونا في دول أوروبا والعالم - الإغلاق التام في باريس، فرنسا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2022
© AFP 2022 / Joel Saget
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تعرض حارس أمن يعمل في السفارة القطرية بباريس للضرب حتى الموت، وتم اعتقال المشتبه به في ارتكاب الحادث.
وقالت قناة "BFM" الفرنسية نقلا عن مصدر بالشرطة: "تعرض حارس للضرب حتى الموت صباح الاثنين خلال مشاجرة خارج السفارة القطرية في باريس في الحي الثامن.. وتم اعتقال رجل".
كما ذكرت صحيفة "نيس ماتان" الفرنسية، أن حارس أمن يعمل في السفارة القطرية في باريس، قتل بينما كان يوجد في موقع السفارة، صباح اليوم الاثنين.
بابا الفاتيكان فرانسيس خلال القداس في ساحة القديس بيتر الخالية بسبب الحجر الصحي المفروض في الفاتينكان، إيطاليا 15 مارس 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2022
أمين سر دولة الفاتيكان يستقبل سفير دولة قطر
أمس, 11:35 GMT
وقال المصدر إن المشتبه به "يبدو معوقا نفسيا"، مشيرا إلى أن لواء التحقيق الجنائي بالشرطة القضائية في باريس يحقق في واقعة القتل العمد مع سبق الإصرار.
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