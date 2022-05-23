https://arabic.sputniknews.com/20220523/مقتل-6-مزارعين-عراقيين-في-هجوم-نفذه-تنظيم-داعش-الإرهابي-في-كركوك-1062636499.html
مقتل 6 مزارعين عراقيين في هجوم نفذه تنظيم "داعش" الإرهابي في كركوك
مقتل 6 مزارعين عراقيين في هجوم نفذه تنظيم "داعش" الإرهابي في كركوك
أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم الاثنين، مقتل 6 مزارعين عراقيين، في هجوم نفذه تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا) بمحافظة كركوك العراقية. 23.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-23T20:02+0000
2022-05-23T20:02+0000
2022-05-23T20:02+0000
العربي
العالم العربي
العراق
أخبار العراق اليوم
تنظيم داعش الإرهابي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101997/25/1019972501_0:22:1037:605_1920x0_80_0_0_3725bb2e609f5da000ac1e647a0d0ac1.jpg
بغداد- سبوتنيك. وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان: "عمل إرهابي يبين خسة ودناءة عصابات داعش الإرهابية التي أقدمت على استهداف المزارعين الأبرياء بواسطة إطلاق نار عليهم مستغلين الظروف المناخية وتصاعد الغبار في قرية سامي العاصي التابعة ناحية تازة بمحافظة كركوك، مما أدى إلى استشهاد 6 من المواطنين أثناء عملية الحصاد لمحصول الحنطة وحرق حاصدة و3 عجلات ومساحة من المزروعات".وأضاف البيان أن القطاعات الأمنية العراقية، نفذت عملية تفتيش، للبحث عن عناصر داعش الإرهابية، مؤكدا أن مصير هذه العناصر الإرهابية سيكون "الموت أو خلف القضبان عن قريب".والشهر الجاري اسقبل الرئيس العراقي برهم صالح وزير الدفاع جمعة عناد، لبحث الأوضاع الأمنية في البلاد وتطوراتها وجهود القوات المسلحة في ملاحقة "فلول الإرهاب".وأشاد صالح بجهود القوات الأمنية الأخيرة في تفكيك خلايا إرهابية واعتقال عدد من الإرهابيين البارزين.ودعا إلى مواصلة الضغط على تنظيم الدولة "داعش" وتوفير جميع أشكال الدعم لقوات الأمن للقيام بمهامهم.
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101997/25/1019972501_100:0:935:626_1920x0_80_0_0_bf20740e92a1ac770638356069e23a34.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العربي, العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, تنظيم داعش الإرهابي
مقتل 6 مزارعين عراقيين في هجوم نفذه تنظيم "داعش" الإرهابي في كركوك
تابعنا عبر
أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم الاثنين، مقتل 6 مزارعين عراقيين، في هجوم نفذه تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا) بمحافظة كركوك العراقية.
بغداد- سبوتنيك. وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان: "عمل إرهابي يبين خسة ودناءة عصابات داعش الإرهابية
التي أقدمت على استهداف المزارعين الأبرياء بواسطة إطلاق نار عليهم مستغلين الظروف المناخية وتصاعد الغبار في قرية سامي العاصي التابعة ناحية تازة بمحافظة كركوك، مما أدى إلى استشهاد 6 من المواطنين أثناء عملية الحصاد لمحصول الحنطة وحرق حاصدة و3 عجلات ومساحة من المزروعات".
وأضاف البيان أن القطاعات الأمنية العراقية، نفذت عملية تفتيش، للبحث عن عناصر داعش الإرهابية
، مؤكدا أن مصير هذه العناصر الإرهابية سيكون "الموت أو خلف القضبان عن قريب".
والشهر الجاري اسقبل الرئيس العراقي برهم صالح وزير الدفاع جمعة عناد، لبحث الأوضاع الأمنية في البلاد وتطوراتها وجهود القوات المسلحة في ملاحقة "فلول الإرهاب".
وشدد الرئيس العراقي خلال اللقاء على ضرورة اليقظة والحذر وعدم فسح أي ثغرة أمام الإرهاب لالتقاط أنفاسه والعمل على تهديد أمن واستقرار المواطنين.
وأشاد صالح بجهود القوات الأمنية الأخيرة في تفكيك خلايا إرهابية واعتقال عدد من الإرهابيين البارزين.
ودعا إلى مواصلة الضغط على تنظيم الدولة "داعش" وتوفير جميع أشكال الدعم لقوات الأمن للقيام بمهامهم.