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مقتل 6 مزارعين عراقيين في هجوم نفذه تنظيم "داعش" الإرهابي في كركوك
مقتل 6 مزارعين عراقيين في هجوم نفذه تنظيم "داعش" الإرهابي في كركوك
أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم الاثنين، مقتل 6 مزارعين عراقيين، في هجوم نفذه تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا) بمحافظة كركوك العراقية. 23.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-23T20:02+0000
2022-05-23T20:02+0000
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تنظيم داعش الإرهابي
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بغداد- سبوتنيك. وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان: "عمل إرهابي يبين خسة ودناءة عصابات داعش الإرهابية التي أقدمت على استهداف المزارعين الأبرياء بواسطة إطلاق نار عليهم مستغلين الظروف المناخية وتصاعد الغبار في قرية سامي العاصي التابعة ناحية تازة بمحافظة كركوك، مما أدى إلى استشهاد 6 من المواطنين أثناء عملية الحصاد لمحصول الحنطة وحرق حاصدة و3 عجلات ومساحة من المزروعات".وأضاف البيان أن القطاعات الأمنية العراقية، نفذت عملية تفتيش، للبحث عن عناصر داعش الإرهابية، مؤكدا أن مصير هذه العناصر الإرهابية سيكون "الموت أو خلف القضبان عن قريب".والشهر الجاري اسقبل الرئيس العراقي برهم صالح وزير الدفاع جمعة عناد، لبحث الأوضاع الأمنية في البلاد وتطوراتها وجهود القوات المسلحة في ملاحقة "فلول الإرهاب".وأشاد صالح بجهود القوات الأمنية الأخيرة في تفكيك خلايا إرهابية واعتقال عدد من الإرهابيين البارزين.ودعا إلى مواصلة الضغط على تنظيم الدولة "داعش" وتوفير جميع أشكال الدعم لقوات الأمن للقيام بمهامهم.
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العربي, العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, تنظيم داعش الإرهابي

مقتل 6 مزارعين عراقيين في هجوم نفذه تنظيم "داعش" الإرهابي في كركوك

20:02 GMT 23.05.2022
© worldakhbar.comأفراد الشرطة العراقية
أفراد الشرطة العراقية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2022
© worldakhbar.com
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أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم الاثنين، مقتل 6 مزارعين عراقيين، في هجوم نفذه تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا) بمحافظة كركوك العراقية.
بغداد- سبوتنيك. وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان: "عمل إرهابي يبين خسة ودناءة عصابات داعش الإرهابية التي أقدمت على استهداف المزارعين الأبرياء بواسطة إطلاق نار عليهم مستغلين الظروف المناخية وتصاعد الغبار في قرية سامي العاصي التابعة ناحية تازة بمحافظة كركوك، مما أدى إلى استشهاد 6 من المواطنين أثناء عملية الحصاد لمحصول الحنطة وحرق حاصدة و3 عجلات ومساحة من المزروعات".
وأضاف البيان أن القطاعات الأمنية العراقية، نفذت عملية تفتيش، للبحث عن عناصر داعش الإرهابية، مؤكدا أن مصير هذه العناصر الإرهابية سيكون "الموت أو خلف القضبان عن قريب".
والشهر الجاري اسقبل الرئيس العراقي برهم صالح وزير الدفاع جمعة عناد، لبحث الأوضاع الأمنية في البلاد وتطوراتها وجهود القوات المسلحة في ملاحقة "فلول الإرهاب".
وشدد الرئيس العراقي خلال اللقاء على ضرورة اليقظة والحذر وعدم فسح أي ثغرة أمام الإرهاب لالتقاط أنفاسه والعمل على تهديد أمن واستقرار المواطنين.
وأشاد صالح بجهود القوات الأمنية الأخيرة في تفكيك خلايا إرهابية واعتقال عدد من الإرهابيين البارزين.
ودعا إلى مواصلة الضغط على تنظيم الدولة "داعش" وتوفير جميع أشكال الدعم لقوات الأمن للقيام بمهامهم.
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