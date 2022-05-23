https://arabic.sputniknews.com/20220523/منظمة-معاهدة-الأمن-الجماعي-تؤكد-أن-لديها-القوة-الكافية-للرد-على-تهديدات-توسع-الناتو-1062619540.html

منظمة معاهدة الأمن الجماعي تؤكد أن لديها القوة الكافية للرد على تهديدات توسع "الناتو"

منظمة معاهدة الأمن الجماعي تؤكد أن لديها القوة الكافية للرد على تهديدات توسع "الناتو"

أكد الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، ستانيسلاف زاس، أن المنظمة لديها ما يكفي من القوات والوسائل للرد على التهديدات المحتملة فيما يتعلق بتوسع حلف شمال... 23.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-23T13:03+0000

2022-05-23T13:03+0000

2022-05-23T13:03+0000

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عالم سبوتنيك

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23-5 Sputnik World منظمة معاهدة الأمن الجماعي تؤكد أن لديها القوة الكافية للرد على تهديدات توسع "الناتو"

وأضاف في تصريحات لقناة " بيلاروس 1 " التلفزيونية، أن "الوضع خطير للغاية، مشيرا إلى أنه يرى هذا التوسع كشرط مسبق لزيادة التوتر، والمزيد من عسكرة المنطقة".وأكد الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي أن توسع الناتو في إشارة إلى مساعي انضمام فنلندا والسويد للحلف، " لا يعمل على تعزيز الأمن، بما في ذلك للدول الأعضاء في الناتو".في هذا السياق، قال رئيس قسم العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي بمركز جنيف للدراسات، ناصر زهير، إن "هناك الكثير من الوسائل التي يمكن أن ترد بها منظمة معاهدة الأمن الجماعي على توسع وتهديدات الناتو، أهمها توسيع المنظمة وزيادة التنسيق العسكري بين دولها.وأضاف أن "دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي تمتلك القدرة على التأثير في أمن الطاقة والأمن الغذائي العالمي، ولديها آليات للضغط من خلال هذه المنظومات ".إيران تتهم عناصر "إرهابية" باغتيال ضابط بالحرس الثوري بالعاصمة طهراناستنكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، اغتيال أحد ضباط الحرس الثوري في هجوم مسلح بالعاصمة طهران، الأحد 22 مايو آيار، واتهم "عناصر إرهابية" بتنفيذ الهجوم.إلى ذلك، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن الضابط في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني "متورط في عمليات إرهابية" ضد أهداف إسرائيلية.في هذا الصدد، قال خبير الشؤون الإيرانية، د. حكم أمهز، إن "اغتيال ضابط الحرس الثوري لا يمثل إخفاقا أمنيا بالنظر إلى حجم أعداء إيران، وما لديهم من إمكانيات يمكن من خلالها أن يحققوا بعض الخروقات.وأوضح أنه على الرغم من أن "الاتهامات في العموم تشير إلى إسرائيل، لكن لم تعرف بعد الجهة التي نفذت الهجوم ".مجلس النواب الليبي ينفي الموافقة على تشكيل حكومة مصغرةنفى مجلس النواب الليبي صحة ما تم تداوله بشأن تشكيل حكومة مصغرة لتولي إدارة شؤون البلاد، بحسب بيان صادر عن المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي فتحي المريمي.وأوضح أنه سيتم إقرار ميزانية رسمية لهذه الحكومة من مجلس النواب الليبي وفقا للإعلان الدستوري والقوانين السارية في الدولة الليبية.إلى ذلك نقلت وكالة "سبوتنيك" عن مصادر مطلعة، أن المستشارة الأممية ستيفاني وليامز تسعى لوضع خارطة طريق جديدة وتشكيل حكومة جديدة بخلاف حكومة باشاغا أو عبد الحميد الدبيبة.وأكد أن مجلس الدولة يمثل طرفا مهما في المنطقة الغربية، وهو للأسف كان يسهم بشكل كبير في عرقلة الجهود المبذولة من أجل خلق قوات مسلحة قادرة على فرض سيادة الدولة والقرارات التي يريدها المواطن.

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