https://arabic.sputniknews.com/20220523/نائب-روسي-زيلينسكي-سيسلم-جزءًا-من-أوكرانيا-إلى-بولندا---1062617950.html
نائب روسي: زيلينسكي سيسلم جزءًا من أوكرانيا إلى بولندا
نائب روسي: زيلينسكي سيسلم جزءًا من أوكرانيا إلى بولندا
كشف نائب في البرلمان الروسي، ميخائيل شيريميت، أن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أدرك الانهيار الحتمي للبلاد ويعمل على تسليم جزء من الأراضي الأوكرانية إلى... 23.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-23T12:13+0000
2022-05-23T12:13+0000
2022-05-23T12:13+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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قال النائب شيريميت خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "أدرك زيلينسكي أن هناك انهيارا حتميا في البلاد، الجزء الجنوبي الشرقي من أوكرانيا بات في مكان آخر وفقد كييف السيطرة عليه بالكامل".وأضاف شيريميت قائلا: " يحاول زيلينسكي اليوم التغطية على فشله من خلال تسليم جزء من الأراضي الأوكرانية لبولندا".وكشف البرلماني الأوكراني السابق، إيليا كيفا، اليوم السبت أن مجيء الرئيس البولندي، أندريه دودا، إلى أوكرانيا هو لمناقشة إمكانية السيطرة على المناطق الغربية الأوكرانية.وعلق كيفا على الزيارة المفاجئة للرئيس البولندي إلى كييف لوكالة "سبوتنيك" قائلا: "الغرض الرئيسي من زيارة الرئيس البولندي دودا إلى أوكرانيا هو مناقشة الظروف والوقت المناسب لنقل المناطق الغربية الأوكرانية لسلطة بولندا".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، من بطش القوات الأوكرانية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
نائب روسي: زيلينسكي سيسلم جزءًا من أوكرانيا إلى بولندا
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كشف نائب في البرلمان الروسي، ميخائيل شيريميت، أن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أدرك الانهيار الحتمي للبلاد ويعمل على تسليم جزء من الأراضي الأوكرانية إلى بولندا.
قال النائب شيريميت خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "أدرك زيلينسكي أن هناك انهيارا حتميا في البلاد، الجزء الجنوبي الشرقي من أوكرانيا بات في مكان آخر وفقد كييف السيطرة عليه بالكامل".
وأضاف شيريميت قائلا: " يحاول زيلينسكي اليوم التغطية على فشله من خلال تسليم جزء من الأراضي الأوكرانية لبولندا".
وكشف البرلماني الأوكراني السابق
، إيليا كيفا، اليوم السبت أن مجيء الرئيس البولندي، أندريه دودا، إلى أوكرانيا هو لمناقشة إمكانية السيطرة على المناطق الغربية الأوكرانية.
وعلق كيفا على الزيارة المفاجئة للرئيس البولندي إلى كييف لوكالة "سبوتنيك" قائلا: "الغرض الرئيسي من زيارة الرئيس البولندي دودا إلى أوكرانيا هو مناقشة الظروف والوقت المناسب لنقل المناطق الغربية الأوكرانية لسلطة بولندا".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، من بطش القوات الأوكرانية.