عربي
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220523/نائب-روسي-زيلينسكي-سيسلم-جزءًا-من-أوكرانيا-إلى-بولندا---1062617950.html
نائب روسي: زيلينسكي سيسلم جزءًا من أوكرانيا إلى بولندا
نائب روسي: زيلينسكي سيسلم جزءًا من أوكرانيا إلى بولندا
كشف نائب في البرلمان الروسي، ميخائيل شيريميت، أن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أدرك الانهيار الحتمي للبلاد ويعمل على تسليم جزء من الأراضي الأوكرانية إلى... 23.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-23T12:13+0000
2022-05-23T12:13+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0f/1061213637_0:0:2968:1671_1920x0_80_0_0_7437e4e6d404398015a39d75463c85bf.jpg
قال النائب شيريميت خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "أدرك زيلينسكي أن هناك انهيارا حتميا في البلاد، الجزء الجنوبي الشرقي من أوكرانيا بات في مكان آخر وفقد كييف السيطرة عليه بالكامل".وأضاف شيريميت قائلا: " يحاول زيلينسكي اليوم التغطية على فشله من خلال تسليم جزء من الأراضي الأوكرانية لبولندا".وكشف البرلماني الأوكراني السابق، إيليا كيفا، اليوم السبت أن مجيء الرئيس البولندي، أندريه دودا، إلى أوكرانيا هو لمناقشة إمكانية السيطرة على المناطق الغربية الأوكرانية.وعلق كيفا على الزيارة المفاجئة للرئيس البولندي إلى كييف لوكالة "سبوتنيك" قائلا: "الغرض الرئيسي من زيارة الرئيس البولندي دودا إلى أوكرانيا هو مناقشة الظروف والوقت المناسب لنقل المناطق الغربية الأوكرانية لسلطة بولندا".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، من بطش القوات الأوكرانية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0f/1061213637_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_dcd850850f7427284df49b777bfa7119.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم

نائب روسي: زيلينسكي سيسلم جزءًا من أوكرانيا إلى بولندا

12:13 GMT 23.05.2022
© Sputnik . Алексей Витвицкий / الذهاب إلى بنك الصورفلاديمير زيلينسكي
فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2022
© Sputnik . Алексей Витвицкий
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
كشف نائب في البرلمان الروسي، ميخائيل شيريميت، أن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أدرك الانهيار الحتمي للبلاد ويعمل على تسليم جزء من الأراضي الأوكرانية إلى بولندا.
قال النائب شيريميت خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "أدرك زيلينسكي أن هناك انهيارا حتميا في البلاد، الجزء الجنوبي الشرقي من أوكرانيا بات في مكان آخر وفقد كييف السيطرة عليه بالكامل".
وأضاف شيريميت قائلا: " يحاول زيلينسكي اليوم التغطية على فشله من خلال تسليم جزء من الأراضي الأوكرانية لبولندا".
وكشف البرلماني الأوكراني السابق، إيليا كيفا، اليوم السبت أن مجيء الرئيس البولندي، أندريه دودا، إلى أوكرانيا هو لمناقشة إمكانية السيطرة على المناطق الغربية الأوكرانية.
وعلق كيفا على الزيارة المفاجئة للرئيس البولندي إلى كييف لوكالة "سبوتنيك" قائلا: "الغرض الرئيسي من زيارة الرئيس البولندي دودا إلى أوكرانيا هو مناقشة الظروف والوقت المناسب لنقل المناطق الغربية الأوكرانية لسلطة بولندا".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، من بطش القوات الأوكرانية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала