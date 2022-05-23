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https://arabic.sputniknews.com/20220523/نور-الشربيني-تحتفل-بلقب-بطولة-العالم-للإسكواش-للمرة-السادسة-في-تاريخها-1062629680.html
نور الشربيني تحتفل بلقب بطولة العالم للإسكواش للمرة السادسة في تاريخها
نور الشربيني تحتفل بلقب بطولة العالم للإسكواش للمرة السادسة في تاريخها
احتفلت لاعبة الاسكواش المصرية نور الشربيني بالإنجاز الرياضي الذي حققته بفوزها ببطولة بطولة العالم للإسكواش لمحترفي الرجال و السيدات للمرة الرابعة على التوالي. 23.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-23T16:56+0000
2022-05-23T16:56+0000
رياضة
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ونشرت نور عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك" صور تجمعها بفريقها وعائلتها بعد فوزها بالبطولة مساء أمس، وهلي تلوح بالرقم 6 في إشارة إلى أن هذه هي المرة السادسة في تاريخها تقتنص لقب بطولة العالم للإسكواش لمحترفي الرجال والسيدات.وكان نهائي البطولة مصري مصري حيث فازت نور على اللاعبة نوران جوهر، المصنفة الأولى عالمياً، في مباراة قوية دامت لحوالي ساعة، أقيمت بالمتحف القومي للحضارة المصرية، حيث تنافس المشاركون بالبطولة على أكبر ألقاب في رياضة الإسكواش في العالم بمجموع جوائز مالية تعد الأكبر في تاريخ بطولات الإسكواش.وفازت نور في المبارة بثلاثة أشواط مقابل شوط بنتيجة (7-11) و(11-7) و(11-8) و(11-7)، وتعد نور الشربيني هي ثاني لاعبة عالمياً في عدد مرات الفوز ببطولات العالم.
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رياضة

نور الشربيني تحتفل بلقب بطولة العالم للإسكواش للمرة السادسة في تاريخها

16:56 GMT 23.05.2022
© AFP 2022 / PEDRO COSTA GOMESلاعبة الاسكواش المصرية نور الشربيني
لاعبة الاسكواش المصرية نور الشربيني - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2022
© AFP 2022 / PEDRO COSTA GOMES
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احتفلت لاعبة الاسكواش المصرية نور الشربيني بالإنجاز الرياضي الذي حققته بفوزها ببطولة بطولة العالم للإسكواش لمحترفي الرجال و السيدات للمرة الرابعة على التوالي.
ونشرت نور عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك" صور تجمعها بفريقها وعائلتها بعد فوزها بالبطولة مساء أمس، وهلي تلوح بالرقم 6 في إشارة إلى أن هذه هي المرة السادسة في تاريخها تقتنص لقب بطولة العالم للإسكواش لمحترفي الرجال والسيدات.
وكان نهائي البطولة مصري مصري حيث فازت نور على اللاعبة نوران جوهر، المصنفة الأولى عالمياً، في مباراة قوية دامت لحوالي ساعة، أقيمت بالمتحف القومي للحضارة المصرية، حيث تنافس المشاركون بالبطولة على أكبر ألقاب في رياضة الإسكواش في العالم بمجموع جوائز مالية تعد الأكبر في تاريخ بطولات الإسكواش.
وفازت نور في المبارة بثلاثة أشواط مقابل شوط بنتيجة (7-11) و(11-7) و(11-8) و(11-7)، وتعد نور الشربيني هي ثاني لاعبة عالمياً في عدد مرات الفوز ببطولات العالم.
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