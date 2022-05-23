https://arabic.sputniknews.com/20220523/نيوزيلندا-تعتزم-تدريب-القوات-الأوكرانية-على-استخدام-المدفعية-1062577263.html
نيوزيلندا تعتزم تدريب القوات الأوكرانية على استخدام المدفعية
نيوزيلندا تعتزم تدريب القوات الأوكرانية على استخدام المدفعية
كشفت الحكومة النيوزيلندية النقاب عن خطط لتدريب عدد محدود من الجنود الأوكرانيين على استخدام المدفعية الميدانية، مما يعمق مشاركة البلاد في تعميق الأزمة... 23.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-23T08:30+0000
2022-05-23T08:30+0000
2022-05-23T08:58+0000
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0e/1059876593_0:137:3153:1911_1920x0_80_0_0_95ff460695862f39b6be83f9618510ea.jpg
ونقلت "فرانس برس" عن رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، قولها بأن مجلس وزرائها وافق على نشر ما يصل إلى 30 من أفراد قوات الدفاع النيوزيلندية (NZDF) في بريطانيا لتدريب القوات الأوكرانية على استخدام مدافع هاوتزر L119105 ملم.ونشرت نيوزيلندا في وقت سابق طائرات من طراز C130 هيركوليز وأفراد من الجيش في أوروبا لتقديم الدعم الاستخباري والنقل والدعم اللوجستي لأوكرانيا.وأوضحت أرديرن أن القرار، وهو قرار حساس بالنسبة لنيوزيلندا، جاء بعد أن تمت دراسة طلب المساعدة بعناية، وأكدت أن بلادها "ستتعامل مع كل ما يطلب منها وفقا لسياستها الخارجية المستقلة ولكن أيضا وفق معايير محددة".من جانبه، قال المارشال كيفين شورت، قائد قوات الدفاع إن أفراده من المتوقع ان يدربوا حوالي 230 جنديا أوكرانيا، وقدر أنه سيتم تدريب نحو 30 طاقما، سيستغرق كل منهم أسبوعا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0e/1059876593_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_4017183f1e7955fcd9920f7a7f877b4e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
نيوزيلندا تعتزم تدريب القوات الأوكرانية على استخدام المدفعية
08:30 GMT 23.05.2022 (تم التحديث: 08:58 GMT 23.05.2022) تابعنا عبر
كشفت الحكومة النيوزيلندية النقاب عن خطط لتدريب عدد محدود من الجنود الأوكرانيين على استخدام المدفعية الميدانية، مما يعمق مشاركة البلاد في تعميق الأزمة الأوكرانية.
ونقلت "فرانس برس" عن رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن
، قولها بأن مجلس وزرائها وافق على نشر ما يصل إلى 30 من أفراد قوات الدفاع النيوزيلندية (NZDF) في بريطانيا لتدريب القوات الأوكرانية على استخدام مدافع هاوتزر L119105 ملم.
وأضافت أرديرن: "لقد كنا واضحين طوال هجوم روسيا على أوكرانيا، أن مثل هذا الهجوم السافر على أرواح الأبرياء وسيادة دولة أخرى أمر خاطئ، ولم يقتصر ردنا على إدانة روسيا فحسب، بل شمل دعما عمليا لأوكرانيا ".
ونشرت نيوزيلندا في وقت سابق طائرات من طراز C130 هيركوليز وأفراد من الجيش في أوروبا لتقديم الدعم الاستخباري والنقل والدعم اللوجستي لأوكرانيا.
وأوضحت أرديرن أن القرار، وهو قرار حساس بالنسبة لنيوزيلندا، جاء بعد أن تمت دراسة طلب المساعدة بعناية، وأكدت أن بلادها "ستتعامل مع كل ما يطلب منها وفقا لسياستها الخارجية المستقلة ولكن أيضا وفق معايير محددة".
من جانبه، قال المارشال كيفين شورت، قائد قوات الدفاع إن أفراده من المتوقع ان يدربوا حوالي 230 جنديا أوكرانيا، وقدر أنه سيتم تدريب نحو 30 طاقما، سيستغرق كل منهم أسبوعا.